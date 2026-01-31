Gulyáš drsně: Navigátor Kolář. Pavel neví, která bije

31.01.2026 14:44
autor: Naďa Borská

„Prezident Petr Pavel neví, která bije. Je navigován poradci, jako je Petr Kolář, a možná i přímo zahraničními zpravodajskými službami.“ O absurdním divadle naší doby, o politických loutkách, morálce a mizejících jistotách hovořil v podcastu hudebníka a publicisty Pavla Černockého herec Michal Gulyáš.

Foto: Repro Pavel Černocký, YT
Popisek: Michal Gulyáš a Pavel Černocký

Lednový podvečer otevřel moderátor Pavel Černocký v přátelské náladě. Poté, co symbolicky vypnul zvuk televizního zpravodajství, aby do studia nepronikaly hlasy „nájemných redaktorů“, přivítal herce a satirika Michala Gulyáše. Ten se hned v úvodu omluvil za mírné zpoždění.

„Letošní zima je skutečně náročná – a to se hovoří o globálním oteplování,“ podotkl hostitel.

Gulyáš, jenž o sobě s hrdostí prohlašuje, že má v žilách polovinu maďarské krve, poznamenal: „Krkonoše jsou samozřejmě v Čechách, ale my Maďaři bychom si na ně měli činit nárok, když jsem se tam narodil. To je samozřejmě žert. Miluji Čechy, miluji tento jazyk a je to moje milovaná vlast.“

Hlavní osou rozhovoru se stalo to, co Pavel Černocký nazval „naprosto absurdním divadlem“ současné politické scény. Moderátor se ostře opřel do dvojího metru v kauze ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé).

„Sledoval jsem diskuse na Facebooku, kde někdo připomínal, jak dnešní opoziční politici v době, kdy byli ve vládě, vyhrožovali prezidentu Miloši Zemanovi. Veřejně mu říkali: ‚My ti stáhneme příspěvky na nulu, nikam nepojedeš.‘ A teď se rozčilují, když chce někdo věci řešit diskrétně, a dělají z toho skandál,“ konstatoval Černocký.

Prezident Pavel je loutka, Klempíř bezcharakterní člověk

Michal Gulyáš na toto téma navázal kritickým rozborem osobnosti současného prezidenta. Podle něj je Petr Pavel postaven do role, která mu není vlastní. „Ten člověk v té funkci vůbec neměl být. Byl vybrán proto, že umí plnit rozkazy a má jakousi štábní kulturu, nikoliv však politickou. On vlastně ani neví, která bije,“ prohlásil Gulyáš.

Prezident je podle jeho slov navigován poradci, jako je Petr Kolář, a možná i přímo zahraničními zpravodajskými službami. Pavel Černocký k tomu přidal informaci z vysokých politických kruhů: „Jeden velmi významný politik mi řekl, že o tom, kdo bude prezidentem, se vědělo pět let dopředu. Byly to nejvyšší podnikatelské oligarchické kruhy spojené s energetikou a se zbrojaři, kdo ho připravoval.“

Významná část diskuse byla věnována otázce osobní morálky a stínům minulosti. Černocký se velmi otevřeně vyjádřil k tématu spolupracovníků StB, přičemž rozlišoval mezi těmi, kteří byli ke spolupráci donuceni vydíráním, a těmi, kteří udávali pro vlastní prospěch.

„Mám kamarády, kteří jsou v registrech, ale nikoho neudali. Podepsali to třeba pod hrozbou vězení za banální delikt. Ale případ pana ministra Oto Klempíře z Motoristů je jiný. Jestliže jsou v archivu záznamy, že prokazatelně udával své kamarády za peníze, je to pro mě bezcharakterní člověk a ve veřejné funkci nemá co dělat. Šlus,“ uvedl rezolutně moderátor.

Návštěva hospody bývala běžnou součástí života, nikoliv luxusem

Gulyáš jeho slova potvrdil s tím, že v tehdejší době mohl spolupráci odmítnout každý, kdo nebyl v extrémní tísni: „Kdo nechtěl, nemusel. Většina to udělala ze slabosti nebo proto, že viděli výhody.“ 

Moderátor i jeho host se poté ponořili do vzpomínek na 80. léta, která srovnávali s dnešní ekonomickou realitou. Černocký vzpomínal na dobu, kdy návštěva hospody byla běžnou součástí života, nikoliv luxusem. „V 80. letech jsme šli s kamarády na večeři, dali si několik piv a útrata byla 50 korun. To mohl zaplatit každý. Dnes jít do jakékoliv hospody je luxus,“ posteskl si moderátor.

Host k tomu dodal širší ekonomický kontext: „Tehdejší režim byl k normálnímu člověku v mnoha ohledech přívětivější. Navzdory embargu ze Západu jsme prosperovali, stavěli jsme továrny v zahraničí a byli jsme průmyslově soběstační. Dnešní lháři nám vyprávějí, jak bylo vše zastaralé, ale my jsme měli vše od výzkumu až po výrobu.“

Svět filmu a dabingu změní umělá inteligence

Gulyáš se také podělil o svůj pohled na budoucnost umělecké branže, od které se podle svých slov „programově odstřelil“. Varoval před nástupem umělé inteligence, která podle něj drasticky změní svět filmu a dabingu.

„Technologie už existuje. Producenti si herce jen naskenují a pak už si s jeho digitálním obrazem udělají, co budou chtít. Jediné, co zůstane cenné, je živý kontakt na jevišti. AI nás všechny nakonec zažene zpátky do divadel,“ předpovídá herec, který se už nyní cítí být nejnezávislejším umělcem v zemi, protože je odpovědný pouze svým divákům.

V závěru rozhovoru Černocký projevil zájem pozvat do vysílání další osobnosti, které se „neposraly z dnešního režimu“, a zmínil jméno herce Marka Vašuta.

Diskuse, která trvala téměř tři čtvrtě hodiny, utekla oběma aktérům velmi rychle. „Bavíme se jako normální lidé s normálními lidmi na druhé straně obrazovky. Nejsme nikomu zavázaní a nemusíme nikomu lézt do prdele,“ uzavřel moderátor.

Michal Gulyáš se rozloučil s typickou sžíravou ironií, když podotkl, že po dnešním rozboru už vlastně ani sám neví, zda není nějaký agent. „Jen nevím čí. Budu se nad tím muset zamyslet,“ podotkl v nadsázce.

Pavel Černocký pak poděkoval divákům za věrnost a popřál jim klidný večer s příslibem dalšího setkání.

