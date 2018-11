Guvernér, který oslabil korunu, hovoří: Krizi si neumím představit. Rusko? Má dost vlastních problémů

„Probíhá ekonomický cyklus a zpomalení, které sledujeme, je jeho přirozenou součástí. Pokud bychom ale mluvili o opravdu velké krizi, neumím si představit, že by vznikla z ekonomické podstaty věci. Je možné, že zpomalí Čína nebo se stane něco jiného. Že by ale došlo k opravdu velké katastrofě, kterou jsme zažívali od roku 2008 s dozvuky až do roku 2016, to si opravdu nedokážu představit,“ poznamenal úvodem Singer.

Anketa Dokončí podle vás Miloš Zeman své prezidentské funkční období? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 5456 lidí

Následně se rozhovořil i o tom, že ve světě je víc tenzí než před deseti lety. „Vzrostl význam Číny, která se chová asertivně. Nedošlo k tomu, že by se postupně demokratizovala a liberalizovala, spíš naopak. A současně si Američané uvědomili, že jim vyrostl velký globální konkurent,“ zmínil Singer a poukázal mimo jiné i na stále horkou migrační otázku způsobující napětí v mnoha evropských státech.

V otázce bezpečnosti pak podotkl, že bychom měli zkusit naplnit dvě procenta výdajů na armádu. „A když je nebezpečno, tak si prostě koupím zámek na dveře a zvážím další ochranné prvky. Navíc armáda má víc funkcí než vést válku. Kdo ví, co se může stát. V Německu třeba zafouká trochu víc do větrníků a nám spadne na tři dny energetická soustava. No a pak nebude úplně špatné, když budeme mít ty chlapíky v obrněných transportérech, kteří budou schopni ohlídat instituce, nemocnice, školy a tak dále,“ zmínil dále Singer.

Rusko pak podle svých slov jako jediné a kdovíjak velké riziko nevidí. A to už například z toho důvodu, že je poměrně daleko a za několika hranicemi. „A je to ekonomika, která má dost problémů sama se sebou. Je o dvě třetiny větší než nizozemská, takže žádný děsivý obr. A má navíc problémy s Čínou,“ uzavřel.

Původní text ZDE

Miroslav Singer je známý tím, že v letech 2013 a 2014 hájil silně kritizované devizové intervence, které centrální banka pod jeho vedením prováděla. Tvrdil, že pokud by k nim nesáhl, byly by důsledky mnohem horší.

Fotogalerie: - Klaus, ,,Bobo" a Okamura slaví

„Vycházím z toho, že znám dnešní inflační čísla. V tuto chvíli by kurs vůči euru začínal čtyřiadvacítkou, spotřebitelské ceny by mířily k poklesu o jedno procento – velice evidentně a velice rychle. Ceny výrobců by prudce padaly, protože již před tím opatřením se dotkly nuly,“ vyprávěl Singer v únoru roku 2014. Je přesvědčen, že pokud by intervence nebyly zahájeny v listopadu, musela by se k nim ČNB uchýlit teď. „Dokonce si dovolím říci, že pokud bychom to neučinili v listopadu, s největší pravděpodobností bychom něco takového zahajovali teď za hlasitého křiku především představitelů produkční sféry, kteří by se ve větší části dožadovali, abychom dodali to, co jsme předtím slibovali – to znamená, že nenecháme kurz posílit a nenecháme posílit protiinflační tendence v ekonomice,“ uváděl Singer.

Psali jsme: VÍME PRVNÍ Bývalý fotbalový boss měl domovní prohlídku Tři dny před ustavujícím jednáním zastupitelstva Berouna strany stále jednají Asociace krajů ČR: Kraje zodpovídají za kvalitu vzdělávání. A chtějí ji bez odkladu řešit Václav Klaus byl pozván do sněmovny: Devadesátá léta byla nejúspěšnější dekádou v naší historii

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef