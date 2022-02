Hackerský útok na Českou televizi. Prý souvisí s olympiádou

Ten, kdo si dnes dopoledne chtěl pročíst web České televize a podívat se např. na zpravodajství z nadcházející zimní olympiády v Číně, narazil na problém. Web se otevíral velice pomalu a videa nešla často vůbec přehrát. Mohli za to hackeři, kteří spáchali na ČT masivní internetový útok. A pracovníci ČT se v diskusi pod příspěvkem dozvěděli, že si to zaslouží.

Na Twitteru oznámila veřejnoprávní televize, že čelila masivnímu hackerskému útoku. Některé weby ČT proto doposud jedou v nouzovém režimu.

„Dnes startuje olympiáda. A to je pravděpodobně i důvod, proč naše weby čelí vskutku masivnímu DDoS útoku. Děláme, co můžeme, ale prosíme o shovívavost,“ požádala veřejnoprávní televize. „Jestli jste chtěli do HbbTV ČT nebo zkusit některou z našich mobilních aplikací, dnes na to bohužel není dobrý den. Kromě výpadku webů ČT nefungují ani aplikace. Snažíme se vše zprovoznit do zahájení ZOH, ale zatím to nemůžeme garantovat. Díky za pochopení, držte nám palce!“ doplnila ještě.

Pod oznámením se rozjela živá diskuse, ve které to ČT schytala jak za to, že údajně straní USA a EU proti Rusku a Číně, tak za to, že propaguje olympiádu v totalitní zemi ovládané komunisty.

„Kdybyste nebyli servilně poplatní USA a EU a pořád si drze nebrali do huby Rusko a Čínu, tak byste měli klid. Odpustíte mi poplatek, když jste nefunkční? Od migrační krize ty vaše lži nesleduju, bohužel, výpalné platím dál, šmejdi. Už abyste skončili a byl klid," vzkázal na Kavčí hory občan Milan Vinický.

„Víte, ve zpravodajství mluvíte o Číně jako o totalitě a pak mě má dojmout, že celebraci komunistické olympiády vám naruší hackeři?" doplnil další z diskutérů.

„Vždy vás obhajuju, ale za to PR pro diktaturu si to docela zasloužíte,“ zasadil úder z druhého tábora diskutující, který vystupuje pod označením The Lilek.

