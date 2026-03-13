Hádka mezi Ukrajinou a Maďarskem. O peníze ze zastaveného auta

13.03.2026 11:37 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ruská agrese na Ukrajině pokračuje. Stejně tak neopadá napětí mezi Ukrajinou a Maďarskem. Maďaři Ukrajincům před pár dny zabavili bankovní vůz. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha tento akt označil za „státní terorismus“. Teď se vůz Ukrajincům vrátil. Jen bez 82 milionů dolarů v hotovosti a ve zlatě. Ty si Maďaři nechali. Ale tím spory Ukrajinců s Maďary nekončí. Vláda Viktora Orbána tvrdí, že Ukrajinci tajně poskytují peníze jeho politickému oponentovi Péterovi Magyarovi.

Hádka mezi Ukrajinou a Maďarskem. O peníze ze zastaveného auta
Foto: Repro X
Popisek: Maďarský premiér Viktor Orbán

Ukrajincům se vrátil bankovní vůz, který nedávno převážel finanční prostředky z Rakouska na Ukrajinu. Maďaři ho při cestě přes své území zadrželi. I s posádkou. Ukrajinská posádka i vůz jsou zpět na Ukrajině, jenže podle serveru Kyiv Independent je vůz prázdný. 82 milionů dolarů v hotovosti a ve zlatě si Maďaři ponechali. S odůvodněním, že musí prověřit, zda nejde o tzv. špinavé peníze.

Maďarský ministr János Lázár však později připustil souvislost mezi zabavením ukrajinských peněz a pozastavením dodávek ropy přes Ukrajinu do Maďarska. „Peníze nevrátíme. Prozatím peníze zůstanou tady,“ řekl Lázár. „Čekáme, kdy se ropovod znovu otevře, a čekáme na další ukrajinské převody peněz, které projdou Maďarskem,“ uvedl ministr.

Slovenský premiér Robert Fico a maďarský premiér Viktor Orbán svorně prohlásili, že Ukrajinci zastavili tok ruské ropy do Maďarska a na Slovensko schválně. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó tvrdí, že Ukrajinci tok ruské ropy zastavili proto, aby ovlivnili parlamentní volby, které v zemi mají proběhnout 12. dubna.

Ukrajina blokuje naše dodávky ropy a nyní se zaměřuje i na naše dodávky plynu. TurkStream je pro Maďarsko nezbytný. Pokud bude plynovod narušen, bude ohrožena bezpečnost dodávek plynu do Maďarska a několika zemí střední a jihovýchodní Evropy. Je jasné, co se děje. Maďarské volby jsou za měsíc a Ukrajina se snaží Maďarsko úplně energeticky blokovat, aby mohla do voleb zasahovat a podporovat stranu Tisza. Vyzýváme Volodymyra Zelenského a Ukrajince, aby zastavili útoky na energetickou infrastrukturu, která je pro zásobování Maďarska klíčová, a aby přestali zasahovat do našich voleb!“ uvedl Szijjártó.

 

 

Ale to není všechno.

Vláda Viktora Orbána tvrdí, že Ukrajinci tajně poskytují peníze jeho politickému oponentovi Péterovi Magyarovi, který vede již zmíněnou stranu Tisza. Na vyjádření upozornila agentura AP, která napsala, že maďarská vláda odtajní zprávu o národní bezpečnosti, která údajně dokáže, že Orbánův hlavní politický vyzyvatel obdržel nelegální finance z Ukrajiny. Agentura AP v této souvislosti připomněla, že Orbán dlouhodobě tvrdí, že Ukrajinci vydávají peníze na jeho politickou porážku, ale svá tvrzení dosud nepodpořil důkazy.

Orbánův šéf kanceláře Gergely Gulyás ve čtvrtek na tiskové konferenci uvedl, že „proces odtajňování probíhá“ a že zpráva bude zveřejněna „v dohledné budoucnosti“.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

