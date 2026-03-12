Maďarsko popřelo, že by „načerno“ poslalo delegaci na Ukrajinu

Slovenský premiér Robert Fico se s maďarským premiérem Viktorem Orbánem shodli na tom, že na Ukrajinu vyšlou delegaci, aby zjistila, jak je to s poškozením ropovodu Družba.
Ale Maďarsko a Slovensko zůstaly na dodávkách ruské ropy existenčně závislé a trvají na tom, že ruská ropa může přes Ukrajinu téct a má téct. Na Ukrajinu proto vyrazila delegace, aby zjistila skutečný stav věci. V čele průzkumné mise stojí maďarský státní tajemník pro energetiku Gábor Czepek.
Czepek na sociální síti Facebook natočil video, v němž zdůraznil, že přes ropovod Družba neteče ruská ropa již od 27. ledna. Zdůraznil, že Maďarsko odebíralo ruskou ropu kvůli ceně. Z maďarského pohledu je prý totiž ruská ropa cenově výhodnější než ropa, která by do země mohla téct ze Západu.
„Teď je tu nová situace,“ pokračoval Czepek a zmínil válku v Íránu. Nejistá mezinárodní situace podle něj ještě zvýraznila to, jak je ruská ropa pro Maďarsko důležitá.
„Proto vláda zřídila delegaci, která zjistí, jak je to s ropovodem Družba doopravdy,“ poznamenal Czepek. Ukrajinci trvají na tom, že je ropovod kvůli ruským útokům poškozený a není možné přes něj dopravovat ropu, ale kupříkladu slovenský premiér Robert Fico se nechal slyšet, že ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému v této věci nevěří „ani nos mezi očima“.
„Naším úkolem je zjistit stav ropovodu a vytvořit podmínky pro jeho opětovné nastartování,“ zdůraznil Czepek s tím, že součástí delegace jsou i zástupci slovenské strany.
„Dnes naše delegace překračuje hranici, cestuje do Kyjeva, aby vyjednávala o této krizi. … Proto bychom rádi jednali nejen se zástupci ministerstva energetiky v Kyjevě, ale také s tamními velvyslanci a zástupci Evropské komise o tom, že jediným řešením tohoto evropského rébusu je znovuotevření východních zdrojů,“ řekl Czepek.
„Tato skupina lidí nemá oficiální status ani naplánované oficiální schůzky na území Ukrajiny, takže je rozhodně nesprávné je nazývat ‚delegací‘,“ uvedl mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tychyj. Citovala ho agentura Reuters.
Jenže maďarský ministr zahraničí tvrdí, že ukrajinská strana byla o cestě zahraniční delegace informována.
„Včera jsme oficiální diplomatickou nótou informovali ukrajinské úřady, že maďarská delegace vedená náměstkem ministra energetiky Gáborem Czepkem přicestuje na Ukrajinu, aby prověřila stav ropovodu Družba. Požádali jsme také o setkání s ukrajinským ministrem energetiky,“ uvedl Szijjártó.
The Ukrainian president is lying. @ZelenskyyUa claims he was unaware that a Hungarian delegation would arrive in Ukraine because the Hungarian government did not coordinate the visit with the Ukrainian MFA.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) March 11, 2026
Here are the facts. Yesterday we informed the Ukrainian authorities in… pic.twitter.com/887ew1Jyjt
„Ukrajina už blokuje naše dodávky ropy a nyní se zaměřuje i na naše dodávky plynu. TurkStream je pro Maďarsko nezbytný. Pokud bude plynovod narušen, bude ohrožena bezpečnost dodávek plynu do Maďarska a několika zemí střední a jihovýchodní Evropy. Je jasné, co se děje. Maďarské volby jsou za měsíc a Ukrajina se snaží Maďarsko úplně energeticky blokovat, aby mohla do voleb zasahovat a podporovat stranu Tisza. Vyzýváme Volodymyra Zelenského a Ukrajince, aby zastavili útoky na energetickou infrastrukturu, která je pro zásobování Maďarska klíčová, a aby přestali zasahovat do našich voleb!“ uvedl Szijjártó.
I have just spoken with Russian Deputy Energy Minister Pavel Sorokin, who informed me that Ukraine has launched several attacks against critical infrastructure of the TurkStream pipeline in Russia.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) March 12, 2026
Ukraine already blocks our oil deliveries, and now they are targeting our gas…
