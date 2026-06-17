Hoffman: Trump si v Íránu vybojoval nepotřebnost

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17.06.2026 17:50 | Komentář
autor: Ivan Hoffman

POHLED IVANA HOFFMANA Průzkum bojem v Íránu přinesl podle Ivana Hoffmana USA zjištění, že od nich dávají ruce pryč už i její vazalové. A také, že velmocí, na kterou se budou obracet pro urovnání sporu, nebudou pro příště USA, ale Čína.

Hoffman: Trump si v Íránu vybojoval nepotřebnost
Foto: Archiv Ivana Hoffmana
Popisek: Ivan Hoffman

Svět dnes řídí lidé, kteří na námitku, že jejich nápady popírají fyzikální zákony, odpovídají, že v takovém případě je třeba fyzikální zákony novelizovat. Proto je tak těžké předvídat, co s námi bude. Pokud jde o geopolitiku, nacházíme se v periodě, kdy diplomacii vystřídal průzkum bojem. Průzkum ale ukáže, že válka problémy neřeší, nýbrž násobí. Je-li válka pokračováním politiky jinými prostředky, pak tím spíše je diplomacie jiným prostředkem pokračování války.

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V případě války s Íránem pozorujeme, jak se neúspěšný izraelsko-americký pokus o válečné vítězství mění na pokus o diplomatické vyjednání důstojné porážky. Memorandum o porozumění mezi USA a Íránem míří k podpisu proto, že průzkum bojem skončil americkým vojenským a ekonomickým fiaskem. Poté, co se nepodaří válkou vydělat, přichází diplomacie, aby minimalizovala prodělek.

Google, který má slabost pro propagandisty, to nevyhledá, ale kdo si dá práci hledat bez nápovědy, nemůže přehlédnout Larryho Johnsona, který logicky vysvětluje, proč Donald Trump přistoupil na tvrdé íránské podmínky: USA dochází ropa, zásoby jsou nejnižší od roku 1983. Denní spotřeba ropy v USA nyní činí 20 až 21 milionů barelů, takže zásoby vystačí na 17 dní benzínu, což připadá na 1. července. Johnson k tomu suše říká: „Donald Trump možná upadá duševně, ale stále si zachovává dostatek rozumu na to, aby pochopil, že nedostatek ropy a prudce stoupající ceny benzínu v červenci jsou politicky neudržitelné.“

Optimizmus má váhu, dopustí-li se ho skeptik. A Larry Johnson je analytik, jehož skepsi dávají události za pravdu. Tak uvidíme. Už teď je jasné, že se Trump přepočítal a celý svět viděl, jak si na Íránu vylámal zuby. U chyb platí, že čím později si ji chybující přizná, tím ho přijde dráž. USA na Blízkém východě ztrácejí vliv. Přišly o respekt nepřátel, ale i důvěru spojenců. Nejde z nich strach a negarantují bezpečnost. Za takové situace jejich vojenská přítomnost v regionu ztrácí smysl. Než opravovat Íránem zdemolované základny, je pro Američany ekonomičtější je odepsat.

Arabští vazalové v Perském zálivu vidí, že jim Trump ničí byznys a od konfliktu s Íránem, který zpočátku podporovali ve víře, že je USA zbaví konkurenta, se distancují. Trumpovo couvání z Íránu ovšem nelibě nese Izrael, který pokusy o mír sabotuje. Američané a Izraelci neměli pro válku s Íránem stejné motivy. Izrael vnímá Írán jako bezpečnostní hrozbu, USA jako tučnou kořist. Netanjahu vede svatou válku, Trump loupežnou výpravu. Když se ukázalo, že z drancování íránské ropy nic nebude, Netanjahuovi hrozí, že zůstane na válku sám. Také mu ale hrozí, že kvůli válce prohraje volby. V průzkumech už má izraelská opozice i bez arabských stran většinu.

Dojde-li na Blízkém východě k pokračování války diplomatickými prostředky, pak velmocí, která v tom může sehrát roli garanta, Američané nebudou. Nedá se jim věřit poté, co diplomacii opustili coby nepotřebnou veteš. Garantem globalizovaného byznysu se stává Čína. Je to solventní kupec, který má současně cokoli výhodně na prodej. Zdá se, že si Trump v Perském zálivu vybojoval nepotřebnost. A může být hůř. Může si vybojovat ostudu a prohrát ještě i doma s demokraty.

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Článek obsahuje štítky

Hoffman , USA , Trump , Pohled Ivana Hoffmana

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Pořád se mluví jen o navyšování výdajů na obranu. Ale jak hodláte řešit problém, že chybí lidi? A je nebo podle vás zárukou naší bezpečnosti naše členství v NATO? Já se obávám, že kdyby bylo nejhůř, tak nás jeho hlavní strůjce USA nechá na holičkách.

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