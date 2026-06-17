Smojak (STAN): Chceme navýšit platby, nebo se více zadlužit?

17.06.2026 19:05 | Monitoring
autor: PV

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Smojak (STAN): Chceme navýšit platby, nebo se více zadlužit?
Foto: STAN
Popisek: David Smoljak

Já děkuji za slovo, pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové,

já bych rád obrátil pozornost k tomu víceletému finančnímu rámci. Já jsem pozorně poslouchal pana vicepremiéra, s jakou pozicí pojedeme na tu Evropskou radu a jaká je naše pozice dlouhodobě. A vychází mi z toho, že pozice české vlády je, že chceme udržet ty tradiční priority čili kohezi a společnou zemědělskou politiku, zároveň podporujeme nové priority, zvlášť konkurenceschopnost a bezpečnost, ale zároveň nechceme navyšovat ten evropský rozpočet, nechceme pro něj hledat nové zdroje.

A já se tedy chci zeptat, co z té rovnice vlastně vychází? Jestli tedy chceme, když odmítáme ty nové zdroje, tak jestli chceme navýšit platby členských států, nebo se více zadlužit? Anebo si položit otázku, proč jako průmyslová země máme jako jednu z hlavních priorit podporu společné zemědělské politiky, což v praxi znamená podporu agrokomplexů.

Děkuji.

David Smoljak

  • STAN
  • senátor
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Článek obsahuje štítky

Senát , Smoljak , STAN , ER , 26. schůze , 17.6

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