Problém s plynem na zimu. LNG míří do Asie

22.05.2026 19:45 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Podcaster Ondřej Koutník bije na poplach. Při cenách zkapalněného zemního plynu z Ameriky se podle jeho názoru Evropa může dočkat velkého problému.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Plynový sporák, ilustrační foto

V květnu 2026 jsou Spojené státy největším světovým vývozcem LNG, což američtí producenti jistě oceňují. Sumy na jejich kontech utěšeně rostou. Jenže Evropanům by mohla přibýt nejedna vráska na čele. Podcaster Ondřej Koutník bije na poplach.

„Tohle může být za chvíli problém. Evropa potřebuje přes léto naplnit zásobníky, jenže americký LNG stále častěji putuje do Asie. Důvodem je rozevřený spread mezi evropským TTF a asijským JKM, tj. rozdíl v ceně plynu, který obchodníkům umožňuje vydělat víc prodejem v Asii než v Evropě. Trasy vedou nejen přes Panamu, ale i delší cestou kolem Mysu Dobré naděje. Evropské ceny plynu tak dnes ovlivňuje jak evropská poptávka, tak globální souboj o volné LNG tankery.

 

Aktuální cena LNG (zkapalněného zemního plynu) se v květnu 2026 pohybuje kolem 85 centů za 1 kg. Evropská velkoobchodní cena zemního plynu (TTF) je přibližně 51 EUR/MWh (cca 1 240 Kč/MWh). Regulovaná složka ceny plynu pro domácnosti v ČR vzrostla pro rok 2026 o 4,7 %.

Velkými exportéry LNG jsou Rusko, USA a Katar.

Zdroje:

https://t.co/7WvTIMeQs1

https://twitter.com/ondkout/status/2057817168834609353?ref_src=twsrc%5Etfw

Článek obsahuje štítky

energetika , EU , Rusko , USA , Katar , zemní plyn , úlyn , kuoutník

