Kolář (TOP 09): Přináším trochu europesimismu

V europarlamentu se řešilo, jestli nebo jak reagovat na nejnovější pšouk Donalda Trumpa. Bohužel to ukazuje, že v tomhle ohledu jsme skoro nepoučitelní, naskakujeme na Washingtonem tvořenou mlhu, necháváme nálady Donalda Trumpa nastavovat nám tu agendu jednání, ale skutečně zásadní věci řešit neumíme. Nebo nás nezajímají.
Docela jistě vám uteklo, že skončil vysoký reprezentant pro Bosnu a Hercegovinu, pan Schmidt. Není žádným velkým tajemstvím, že skončil proto, že neustoupil tlaku USA a neumetl cestičku pro investice firem napojených na Trumpa. Teď se bude hledat nový představitel, velmi pravděpodobně takový, který tu cestičku umést dovede.
Moje zpráva o pokrocích Bosny a Hercegoviny směrem k členství v EU je popravdě asi nejdepresivnější materiál, který jsem v zahraničním výboru Evropského parlamentu za ty dva roky viděl. Z velké části samozřejmě kvůli přístupu Bosny a Hercegoviny, ale trochu taky kvůli Evropě. Která se zaobírá náladami a nesmyslnými výkřiky Trumpa víc než tím, že během těchhle bezvýznamných přestřelek jdou USA systematicky proti našim zájmům, egoisticky a úplně bez ohledu na to, jaké rezoluce si tu odmáváme.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku