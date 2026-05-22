Kolář (TOP 09): Přináším trochu europesimismu

22.05.2026 18:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k postupu USA vůči státům Evropské unie

Kolář (TOP 09): Přináším trochu europesimismu
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: komentátor MF Dnes Petr Kolář

V europarlamentu se řešilo, jestli nebo jak reagovat na nejnovější pšouk Donalda Trumpa. Bohužel to ukazuje, že v tomhle ohledu jsme skoro nepoučitelní, naskakujeme na Washingtonem tvořenou mlhu, necháváme nálady Donalda Trumpa nastavovat nám tu agendu jednání, ale skutečně zásadní věci řešit neumíme. Nebo nás nezajímají.

Docela jistě vám uteklo, že skončil vysoký reprezentant pro Bosnu a Hercegovinu, pan Schmidt. Není žádným velkým tajemstvím, že skončil proto, že neustoupil tlaku USA a neumetl cestičku pro investice firem napojených na Trumpa. Teď se bude hledat nový představitel, velmi pravděpodobně takový, který tu cestičku umést dovede.

Moje zpráva o pokrocích Bosny a Hercegoviny směrem k členství v EU je popravdě asi nejdepresivnější materiál, který jsem v zahraničním výboru Evropského parlamentu za ty dva roky viděl. Z velké části samozřejmě kvůli přístupu Bosny a Hercegoviny, ale trochu taky kvůli Evropě. Která se zaobírá náladami a nesmyslnými výkřiky Trumpa víc než tím, že během těchhle bezvýznamných přestřelek jdou USA systematicky proti našim zájmům, egoisticky a úplně bez ohledu na to, jaké rezoluce si tu odmáváme.

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Konec veta v EU? Kolář je pro. A z Hradu přišlo: Přesně tak
Kolář (TOP 09): Visegrád je přežitý, Sudeťáci Benešovy dekrety rušit nechtějí, smiřte se s tím
Kolář (TOP 09): Dnešní USA pro nás nejsou respektu hodným partnerem
Kolář (TOP 09): Za Babiše bude ČR hrát druhé housle i v Evropě

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

EU , Kolář , TOP 09 , USA

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Postupují Spojené státy proti zájmům Evropské unie?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Bc. Hana Ančincová byl položen dotaz

A proč jste tu valorizaci rodičáku neprosadili dřív?

Za vaší vlády? To podle vás stát na rodiče taky kašlal? Minulá vláda dokonce zrušila dost výhod pro rodiče. Třeba školkovné a vy jste u toho svítili. Jsem pro valorizaci, je potřeba, jen kritizovat jiné za něco, co jste sami neudělali, není to pokrytecké?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kolář (TOP 09): Přináším trochu europesimismu

18:09 Kolář (TOP 09): Přináším trochu europesimismu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k postupu USA vůči státům Evropské unie