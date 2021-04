Hamáček: Luboš Zaorálek je záruka, že se na české zahraniční politice nezmění vůbec nic

Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček se vyjádřil k plánované změně na postu ministra zahraničních věcí. Podle něho by měl Tomáše Petříčka nahradit současný šéf resortu kultury Lubomír Zaorálek. Do doby, než se však Zaorálek rozhodne, by vedl českou diplomacii Hamáček sám.

„Sociální demokracie má za sebou sjezd, který probíhal poprvé v prostředí on-line. A já mám velkou radost, že sociální demokracie zvládla tuto výzvu a ukázala, že je stranou, která umí komunikovat v 21. století,“ zahájil dnešní tiskovou konferenci staronový předseda ČSSD Jan Hamáček.

„Sjezd byl velmi otevřený, ta diskuse byla místy ostrá. Ale my jsme ukázali, že platí to, co jsem říkal ve svém projevu, že jsme jedinou demokratickou levicovou stranou a jako demokratická strana si ty věci říkáme otevřeně. Já jsem sjezdu nabídl svoji vizi, jak dál, jsem rád a děkuji delegátům sjezdu, že mě podpořili a naším úkolem je využít těch šesti měsíců, které nám zbývají do voleb pro to, aby nám sociální demokracie splnila to, co se od ní očekává a co jsem slíbil delegátům, to znamená, aby v parlamentních volbách uspěla,“ podotkl.

„Debata na sjezdu se týkala i vládní spolupráce. Jasně říkám, že by nebylo rozumné a moudré, abychom teď k té covidové krizi přidali ještě krizi politickou, to znamená, že jsem rád, že volbou vedení strana ukázala, že je státotvorná a odpovědná a my budeme ve vládě dále pracovat pro naše občany a budeme se snažit vysvětlit v těch šesti měsících našim voličům, co všechno jsme pro ně udělali a proč má smysl volit sociální demokracii,“ zmínil.

„Jsme jediná strana, která v té covidové době představila plán, co bude po covidu. Říkáme jasně, že tato strana dvakrát Českou republiku vytáhla z problémů a jsme připraveni to udělat potřetí, jasně říkáme, že náš recept nejsou škrty, náš recept nejsou nízké daně, náš recept není stát, který se neumí postarat o naše občany. Chceme spravedlivé daně, chceme, aby se na té obnově republiky podíleli všichni včetně nadnárodních korporací a bank. Chceme současně otevřít debatu o zákoníku práce, o zkrácení pracovní doby, o pěti týdnech dovolené, to jsou všechno témata, která jsou sociálně demokratická a jsou silná. Jasně slibujeme, a je to i na tomto billboardu, že nepřipustíme jakoukoliv debatu o privatizaci zdravotnictví,“ podotkl s tím, že díky našim zdravotníkům jsme epidemii zvládli.

Podotkl také to, že strana chce pracovat na zvyšování důchodů. „Naší prioritou je dotáhnout do konce zákon o dostupném bydlení, který máme ve Sněmovně," dodal Hamáček.

Následně hovořil i o své schůzce s ministrem zahraničních věcí. „Sdělil jsem mu, že dnes předám předsedovi vlády návrh na jeho odvolání. Není to rozhodnutí pana premiéra, není to rozhodnutí pana prezidenta, je to rozhodnutí sociální demokracie. A sociální demokracie, věřím, bude po této změně působit srozumitelněji. Chci říci, že mám jasno o tom, kdo by měl pana ministra nahradit, tuto funkci jsem nabídl Luboši Zaorálkovi. Ten je pro mě záruka toho, že se na české zahraniční politice nezmění vůbec nic. Luboš je člověk, který už v Černínském paláci působil, za jeho vedení, si myslím, že jasně ukázal, že má svoje priority a že rozhodně nebude nějak otáčet kormidlo české zahraniční politiky. Současně rozumím tomu, že pan ministr Zaorálek má svoji misi na Ministerstvu kultury, kterou chce dotáhnout do konce, tudíž do doby, než se rozhodne, tak jsem požádal pana premiéra o to, aby na nějakou dobu požádal prezidenta, aby řízením resortu zahraničí pověřil mě. Já s tím mám jistou zkušenost z jisté doby a rozhodně tu věc nebudu protahovat,“ podotkl Hamáček. V případě Zaorálkova odchodu do Černínského paláce by jej na místě nahradil starosta Náchoda Jan Birke.

