Hamáček v kandidátském projevu: Lidé vidí, že ti velcí a silní si berou daleko víc, takže...

Na úvod Hamáček konstatoval, že členové ČSSD spolu opět musejí mluvit, a to i prostřednictvím anket. Ve středních Čechách prý otevřel anketu, zda by sociální demokracie měla vstoupit do vlády. Právě díky této anketě Hamáček ví, co si středočeští sociální demokraté myslí. Ankety samy o sobě však nestačí. Sociální demokracie se prý musí otevřít lidem. A to se týká i Lidového domu. „A chci vám slíbit, že kdokoli do Lidového domu zavolá nebo napíše, tomu bude odpovězeno,“ sliboval Hamáček.

V programu se ČSSD musí vrátit k lidem práce, k zaměstnancům, k drobným živnostníkům a k rodičům, kteří potivě vychovávají své děti. To všechno jsou podle Hamáčka voliči ČSSD.

„Naše země je bohatá, ale lidé vidí, že to bohatství není rozdělováno spravedlivě. Lidé vidí, že ti velcí a silní si berou daleko více a že je na ně jakákoli finanční kontrola krátká,“ hřímal u řečnického pultíku Hamáček. „Banky v České republice mají dvojnásobné zisky než v jiných zemích Evropské unie... Proto mluvíme o sektorové dani. Prostě dejme lidem spravedlnost a oni nám dají svůj hlas. V prosazování spravedlnosti vždy byla a bude velká úloha sociální demokracie,“ doplnil.

„Pokud mě zvolíte, tak já budu ten, kdo se do řízení strany zapojí už zítra,“ sliboval také Hamáček. Postaví tým pro komunální i pro senátní volby a pokusí se i o to, aby sociální demokracie znovu uspěla. Ale pokud chce uspět, tak se také nějakým způsobem musí podílet na správě České republiky.

„Hnutí ANO nám náš program vytunelovalo. Lidé, kteří dříve psali program sociální demokracie, dnes píší program pro ANO. A my nemůžeme být v absolutní opozici. Copak můžeme hlasovat proti růstu důchodů?“ ptal se Hamáček delegátů.

„Já chci zdůraznit, že jednat o vládě neznamená do ní vstupovat nebo do ní běžet. Kdykoli budeme mít pocit, že ta jednání nejsou žádaným směrem, tak ta jednání můžeme ukončit,“ sliboval Hamáček.

