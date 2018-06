Havlova návštěva v USA, rok 1990: Poteče krev. Připravte se na rozdělení bohatství, řekl prý významný Američan

Ekonom Dušan Tříska se v magazínu Reflex rozhovořil mimo jiné o rozpadu sovětského impéria. Ale také i o scéně v Bílém domě. A co si myslí o nadcházejícím summitu Donalda Trumpa a Kim Čong-una? I to Tříska zhodnotil.

„Rusové berou rozpad sovětského impéria jako strašnou křivdu. Jsou to naši soupeři, možná i nepřátelé, protože chtějí kořist zpátky. Na rozdíl od Václava Klause si myslím, že jsou pro nás nebezpeční,“ míní Tříska. V rozhovoru mimo jiné také uvedl, že by chtěl, aby Česko vystoupilo z Evropské unie.

Tříska také radí KLDR, jak se dobrat transformace národního hospodářství. Problém s tím pomáhat diktátorskému režimu s koncentráky pro jeho odpůrce nemá. „Při mých návštěvách Severní Koreje jsem byl u vytržení, jak je tam všechno jinak, než jsem si myslel. Na letišti vám sice odeberou mobil a prošacují vás, ale pak se dostanete do míst a do prostředí, kde fakt nemáte pocit, že jste v koncentráku,“ sdělil jasně Tříska.

O privatizaci kdysi říkal, že žádná nemůže dopadnout politicky dobře – úspěch je, obejde-li se bez krveprolití. „To není z mé hlavy. V roce 1990 při Havlově návštěvě USA se konal závěrečný večírek. Byli tam Paul Newman, Paul Simon, Frank Zappa, zkrátka absolutní špička americké smetánky, a všichni si chtěli na nás sáhnout, neb jsme exoti, kteří si navíc už někdy podali ruku s Václavem Havlem, což jim se nepodaří. Načež na mě vystojí frontu Henry Kissinger. A říká mi tím svým bavorským přízvukem: ‚No, to, co vy tam chystáte, to je úplně nový rozdělení moci a bohatství, u toho vždycky v historii lidstva tečou potoky krve, na to se připravte.‘ Letíme zpátky a já říkám: ‚Sakra, co teď, jak mám národu sdělit, že se všichni postřílíme, říká to Henry Kissinger, nejmoudřejší člověk v dějinách lidstva?!‘“ řekl Tříska s tím, že kdykoliv může dojít ke krveprolití.

„Nesahejte Korejcům do toho, jakmile si tam velmoci začnou řešit své problémy, tak je to špatně, dělají to strašlivě blbě. Víte, já jsem amerikanofil, miluju hamburgery, rock and roll, coca-colu, anglosaský kapitalismus, ale Američani mě štvou, jak se chovají,“ poznamenal dále Tříska.

Závěrem pak Tříska hovořil i k Evropské unii. „Celá Evropská unie se homogenizuje, a tím jde proti našim zájmům – Brusel nám dělat něco jinak nedovolí. Pro mne je řešení jednoduché: odtrhnout se! Prospělo by nám to, zvýšilo by to naši konkurenceschopnost a tvořivost,“ uzavřel Tříska s tím, že by rozdělil EU a vystoupil z EU.

