Havlův exkancléř, který odmítl cenu od Babiše: Nezvolili jsme si ty správné politiky, a lidem to brzy dojde

Nespokojenost s politiky plyne z toho, že jsme si nezvolili ty správné politiky, je přesvědčen novinář, politik a překladatel Luboš Dobrovský. V pořadu Osobnost plus na Českém rozhlase také objasnil, jak to bylo s tím, že odmítl převzít cenu Bezpečnostní rady státu z rukou Andreje Babiše, což vzbudilo velký zájem médií i veřejnosti.

Je to pár dnů, kdy Luboš Dobrovský odmítl převzít z rukou premiéra Andreje Babiše cenu Bezpečnostní rady státu. „Nečekal jsem, že můj dopis premiérovi vzbudí zvláštní zájem. Napsal jsem ho panu Babišovi včas a informoval jsem i skrze jednoho úředníka některé další členy Bezpečnostní rady o tom, že nemíním cenu převzít. To bylo ale stále jen mezi námi,“ vysvětloval a dodal, že samozřejmě uvedl důvod, proč se tak rozhodl.

Svůj dopis adresovaný Babišovi se rozhodl prý zveřejnit poté, co slyšel zprávu, že cena mu byla předána, ale že Dobrovský u toho z neznámých důvodů nebyl. „Bylo třeba, abych celou věc uvedl na pravou míru. A to se dalo jen tím, že svůj dopis a jeho okolnosti budu publikovat,“ řekl s tím, že to vyvolalo takový zájem asi proto, že není sám, kdo vidí pana Babiše stejným pohledem.

Dobrovský premiérovi v dopise napsal například to, že je Babiš člověkem, který odmítá respektovat soudní rozsudek a potvrzení jeho udavačství z doby, kdy byli jeho přátelé za své názory vězněni. Opověď prý nedostal.

„Můj názor na pana Babiše je trvalý a s cenou nemá nic společného. Jsem pevně přesvědčen, že člověk, který spolupracoval s StB, a to bez ohledu na to, jestli někoho skutečně výrazně poškodil, je nedůvěryhodný, protože se ukázal být mravně oslabeným,“ uvedl Dobrovský a dodal, že jediné, co v dané chvíli bylo tehdy přijatelné, bylo odmítnout nabídku spolupráce se Státní bezpečností.

Původní zdroj ZDE.

Podle Dobrovského se nyní nacházíme v situaci, kdy se mnozí domnívají, že byli zvoleni ti správní politici, což se podle něj ale brzy změní. „Cítím však, že přijde velmi brzy okamžik, kdy nám dojde, že znovu byli zvoleni nesprávní, a že se budeme muset zamyslet nad tím, jak a koho a proč,“ uzavřel.

autor: nab