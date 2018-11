Hejtman Netolický se v ČT vůbec nemazlil se Zimolou. Tohle vše o něm napovídal

„Dnešní jednání grémia bylo velice příjemné. Nedohadovali jsme se. Přijali jsem usnesení, že bereme rezignaci na vědomí a pověřili jsme kolegu Onderku, aby v případě nepřítomnosti předsedy byl zmocněný k právním úkonům. Byla to záležitost několika minut,“ podotkl Netolický úvodem.

„Odchod Jiřího Zimoly zjednodušuje situaci. Kolega nehovořil v souladu s tím, co říkal na ústředním výkonném výboru. Jeho názory jsme se dozvídali zásadně z médií,“ nenechal následně na Zimolovi nit suchou Netolický. „Tím tato epizoda končí a vedení sociální demokracie bude vystupovat jednotně. To je podle mě jednoznačné,“ dodal Netolický, jenž patřil mezi zastánce tandem Hamáček–Zimola. „Domníval jsem se, že tyto dvě silné osobnosti vedle sebe mohou normálně fungovat, ale možné to nebylo. Z našeho pohledu pan Zimola nedržel basu,“ řekl Netolický.

On sám podezírá Jiřího Zimolu z vládních ambicí. „Odmítl to, ale postupem času se ukázalo, že by mohl působit ve vládě. Začal vymýšlet kroky, které jsme leckdy nepochopili,“ poznamenal hejtman Pardubického kraje. „Sociální demokracie je jednotná, jen někteří jsou individualisty a mysleli si, že jim všechno může procházet,“ domnívá se také Netolický.

Ten neočekává odchody dalších členů sociální demokracie. „Tyto tendence nesílí. Jde o jednotlivé postoje konkrétních lidí, kteří postupují podle svého rozumu,“ sdělil Netolický a hovořil například o Jaroslavu Foldynovi, který odchod zvažoval, ale neučinil tak. „Je s ním rozumná řeč,“ poznamenal a dodal, že Foldyna je kritikem, ale uvnitř strany. Nyní je podle něj priorita, aby uvnitř ČSSD probíhala diskuse. Je důležité komunikovat.

„Ústup sociální demokracie v Evropě je značný. Těch příčin je mnoho. Nechtěl bych to blíže komentovat, to je na politologické rozbory,“ sdělil. Názorové proudy v sociální demokracii pak podle jeho slov vznikly již za éry předsedy Miloše Zemana. „Jednotliví předsedové se od té doby snaží s jednotlivými proudy komunikovat,“ uvedl.

Nebál se ani kritiky současné hlavy státu, kdy uvedl, že představitel státu rozděluje. „Máme v čele vlády liberálně-populistické hnutí. Ale sociální demokracie přežije,“ má jasno Netolický. Následně odmítl, že by se mělo nadále diskutovat o tom, zda měla ČSSD vstoupit do vlády, nebo nikoliv. „Nechme ministry pracovat,“ uvedl závěrem.

