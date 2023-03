Hladík nastupuje: Ochrana životního prostředí je povinnost, ne volba

reklama

Prezidentem Petrem Pavlem nově jmenovaný ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) na svém facebooku děkuje občanům České republiky za podporu a prohlašuje, že obrovské odpovědnosti, kterou vést ministerstvo životního prostředí je, si je vědom. Předchozí prezident Miloš Zeman jeho jmenování v lednu odmítl, měl k němu výhrady.

„Chránit naši přírodu není volbou, je to naše společenská povinnost a odpovědnost,“ napsal Hladík s tím, že jinou Zemi nemáme a že ministerstvo bude pracovat na tom, abychom planetu v dobré kondici přenechali i budoucím generacím. Ekologickým haváriím hodlá předcházet. Připomíná únik toxických látek do Bečvy a vyjadřuje údiv nad tím, že stát nedokázal vše řádně prošetřit.

Za součást svého údělu ministra považuje i úkol zprostředkovávat lidem informace ohledně programu ministerstva. Už ve svém komentáři proto přispívá faktem, že dotace z NZÚ (Nová zelná úsporám) z října 2021 do konce minulého roku ušetřily 350 tisíc tun uhlí. To odpovídá 2,2 miliardám korun a znamená to tak podle Hladíka zásadní progres v rámci ochrany klimatu. Odchodu od uhlí by se Česká republika neměla bát, je to pro ni příležitostí k transformaci ekonomiky na „moderní a čistou“. Za rozhodující v tomto směru považuje ukotvení komunitní energetiky v legislativě. „Je důležité, aby stát na státních pozemcích dokázal hospodařit co nejšetrněji k přírodě,“ zdůraznil Hladík.

V příspěvku zmiňuje i program Spravedlivá transformace. Ten má během let 2021-2027 řešit negativní dopady odklonu od uhlí v zasažených regionech. „Jsem moc rád, že v podpoře Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje skrze operační program Spravedlivá transformace mám spojence i v panu prezidentovi,“ uvedl a zmínil, že tyto regiony brzy navštíví. Cílem programu je vyřešit sociální, hospodářské i environmentální transformace, jež se zaměřují na dosažení cílů Evropské unie v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství do roku 2050.

Křivoklátsko, stejně tak jako další oblasti, plánuje ministr zařadit mezi chráněné oblasti. Chránit chce nicméně i přírodu v městské či v zemědělské krajině, ne jenom národní parky a rezervace. „Tady všude musí mít příroda prostor, kde se bude moci rozvíjet,“ napsal. V závěru příspěvku Hladík poděkoval zaměstnancům Ministerstva životního prostředí.

