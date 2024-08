Hladíkova „greendealová“ estráda narazila u Čunka: Zelené náboženství. Špatně

Pustím Primu- Hladík. Pustím ČT- Hladík. V neděli byli někteří televizní diváci překvapeni maratónem televizních vystoupení, který si dal místopředseda lidovců a ministr životního prostředí.

Petr Hladík vystoupil nejprve v pořadu Partie, kde se hned na úvod pohádal s Tomio Okamurou ohledně 21. srpna a toho, kdo je větší kolaborant.

Pak se debata přesunula k tématům „zelené ekonomiky“. Ministr životního prostředí spolupředkládá dokumenty, které podle některých přinesou dramatické zdražení cen energií i mnoha dalších věcí.

V červenci měla trojici dokumentů, nazývanou jako „český Green Deal“, schvalovat vláda. V den jednání ráno ale vyšel v deníku Blesk článek, který velmi dramaticky popisoval dopady, jaké to bude mít na rozpočty českých domácností.

Vláda se následně rozhodla dokumenty neprojednávat.

„Není mi jedno, že si ráno přečtu ve všech médiích, že vláda chystá nový Green Deal, že všechno zdražíme, že bude stát benzin o deset korun víc a tak dále. Chápu potom lidi, že jsou vyděšení a nespokojení,“ řekl tehdy premiér Fiala na tiskovce po jednání.

Vláda podle něj dokumenty odložila, aby ještě jednou propočítala jejich dopady.

Ministr Hladík rovněž řekl, že „nic jako český Green Deal neexistuje“.

„Tyto strategické dokumenty nezdražují život, naopak ukazují dlouhodobou cestu, kterou by se měl náš stát vydat,“ uvedl.

Tuto tezi hájil i v Partii proti Okamurovi.

Psali jsme: „Co si to dovolujete?“ Na Okamuru vystartoval lidovec Hladík. Nepochodil

O hodinu později u Václava Moravce na České televizi usedl proti Filipu Turkovi, jehož do europarlamentu na kandidátce Motoristé sobě vynesla právě kritika iracionální zelené politiky, která podle něj zdevastuje naši ekonomiku.

Hladík však překvapivě čelil spíše moderátoru Moravcovi.

„To jsou implementační plány, jak modernizovat,“ vysvětloval. A obvinil exministra Karla Havíčka, že neudělal novelu energetické koncepce, protože „oni v té minulé vládě moc nepracovali“.

Když nebyl schopen říci, kdy vláda implementační plány projedná, Moravce zajímalo, zda se je nesnaží „vymlčet“ až do zářijových krajských voleb. Hladík to nepopřel.

Psali jsme: „Žádné zdražení nebude, jen musíme vykázat povolenky.“ Lidovecký ministr před Turkem sliboval

Nato přišel s grafem, že zelená ekonomika nijak nepoškozuje HDP, jak někteří straší, právě naopak. Graf ukazoval, že od roku 1990 klesaly emise a současně zrychluje růst HDP.

Pak vytáhl další statistiku. Před deseti lety si za průměrnou mzdu český motorista načepoval 712 litrů, nyní 1 150 litrů, takže pohonné hmoty jsou podle něj navzdory strašení naopak stále dostupnější.

Ještě více jej ale Moravec „griloval“ na tématu emisních povolenek na pohonné hmoty. Debata byla tak bizarní, že jí od neděle žil český internet. Padla i srovnání s britským komediálním seriálem Jistě, pane ministře.

Hladík se pak ujal vysvětlování, že uplatnění dvoukorunové emisní povolenky nepovede ke zdražení pohonných hmot. Dvoukorunovou položku budeme podle ministra jen „implementovat ve výkaznictví“, spotřebitel to nepozná.

„O žádném zdražení se nebavíme, k žádnému zdražení od příštího roku nedojde,“ ujistil Hladík a Turka vyzval, ať k němu přijde na dostudování tématu.

Mgr. Petr Hladík KDU-ČSL



ministr živ. prostředí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já se přiznám, já vám taky nerozuměl,“ přidal se Moravec nad výkladem o implementaci ve výkaznictví.

Hladík vysvětloval, že teď bude implementována jen povinnost vykazovat povolenku, kterou EU žádá od začátku roku 2025. Ale další povinnosti, které v rámci Green Dealu EU žádá až od roku 2027, teď Fialova vláda přijímat nebude.

„Přenášíte tedy odpovědnost na příští vládu,“ pochopil Moravec. „Není to odklad, je to počkání, jak se to bude vyvíjet,“ přel se Petr Hladík.

Zelená transformace je podle něj nezbytná. Zejména v automobilismu, kde nám ujede Čína i zbytek světa, pokud co nejrychleji nevrhneme veškerou naši intelektuální kapacitu do vývoje elektromobilů.

„Když to takhle necháme, tak tu do deseti let budou jen čínská auta,“ varoval Hladík.

Čunek: Zelené náboženství je špatně

Podle bývalého předsedy lidovců Jiřího Čunka ale Green Deal není tím, co by mohlo zvrátit upadající popularitu lidovců. „Já jsem přesvědčen, že bychom měli být stranou věcnosti a rozumu,“ říká pro ParlamentníListy.cz.

Křesťanský pohled na život podle něj bere ohledy na přírodu sám o sobě, a nepotřebuje k tomu žádné implementační plány. „Aby člověk neplýtval, nepřejídal se, choval se normálně, rozumně,“ vyjmenovává senátor.

Ale dodává, že k tomuto střídmému postoji patří například i to, že člověk pro své rozmary „nevyjídá“ budoucí generace.

„Úvěry na projídání, to je špatně,“ říká.

A týká se to nejen úrovně rodin, kde je zřejmé, že by si člověk neměl nabírat půjčky na dovolené nebo hypotéky, které nedokáže splácet, ale i úrovně států.

A to se bohužel v souvislosti s Green Dealem děje.

„Vše, co zavání zeleným náboženstvím, je špatně. Představa, že se něco stane jenom proto, že si to přejeme, je nesmysl,“ říká Jiří Čunek. A ještě větší nesmysl podle něj obrátit na ruby vše, co doposud fungovalo.

„Je to ideologie, ne věcné řešení,“ uzavírá.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nemyslí si ale, že by odmítání Green Dealu bylo odmítáním vývoje a pokroku, jak zastánci zeleného údělu často argumentují. I lidovecký přístup by podle Čunka měl brát novinky v potaz.

„Vývoj a pokrok nesmíme zastavovat. Ale náš postoj by mě být veden zásadou přiměřenosti,“ myslí si.

Určitě považuje za správné, aby lidé maximální množství náročné práce přenechali strojům. Nakonec dnes už lidé na manuální práci chybí, takže ani není jiné řešení.

Současně ale Čunek zdůrazňuje, že každá práce by měla být především smysluplná. A o smysluplnosti by měli rozhodovat hlavně zákazníci. „Nejlepší regulátor jsou lidi, ti posoudí, jestli něco potřebují,“ říká.

Stát by do toho měl zasahovat pouze tím, že zajistí ochranu před monopoly.

Psali jsme: Senátor Čunek: Jsou to ohromné miliardy, které jsou v ohrožení Piráti a lidovci? To už nejde dohromady. Senátor Čunek pálí do černého „Čunek zase vyhraje volby.“ Zelený naříká, novinář tuší Čunek: Fialovo eurohujerství vadí. Ze SPOLU musíme pryč