Hladomor. Děsivá analýza pro USA. Bez legrace. Kam povede Harrisová zemi

Harrisová během svého pátečního projevu v Severní Karolíně, kam zamířila v rámci své prezidentské kampaně, představila opatření, která hodlá přijmout během prvních 100 dnů ve funkci prezidentky. Její plány zahrnují zákaz uměle navyšovaných cen potravin, snížení nákladů na léky na předpis nebo odstranění dluhů za zdravotní péči milionů Američanů, uvedl portál Politico. Americká média uvádějí, že tím do značné míry navazuje na program současného prezidenta Bidena.

Snižování nákladů na potraviny může mít ale nedozírné důsledky. Na poplach bije miliardář Elon Musk, podporující v amerických prezidentských volbách republikánského kandidáta Donalda Trumpa. Sdílel analýzu Roberta Sterlinga, dlouhodobě působícího v potravinářském průmyslu, v níž shrnul, co by následovalo, pokud by nastal zásah do trhu v podobě zákazu zvyšování cen prodejcům potravin i výrobcům.

Podle jeho slov by to došlo tak daleko, že by následoval rozpad dodavatelských řetězců a před obchody s potravinami by se každé ráno tvořily fronty. „Města vyčleňují policisty, aby hlídali parkoviště u obchodů, a výrobci potravin vypracovávají pohotovostní plány, podle nichž se k dodávkovým vozům přidělí ozbrojený doprovod,“ popisuje, jaká situace by nastala po zákazu zvyšování cen potravin.

A v popisování vývoje takové budoucnosti pokračoval: „Federální vláda vyhlašuje program blokových grantů pro státy na nákup a provoz zavřených obchodů s potravinami. Americké ministerstvo zemědělství rovněž zabavuje zavřené výrobní závody.

Vláda oznamuje, že ceny všech klíčových nákladů na potraviny - kukuřice, pšenice, dobytka, energie atd. - jsou nyní také pevně stanoveny, aby se zabránilo ,spekulantům' ve zdražování nyní vládou řízeného potravinářského průmyslu. Je šokující, že vláda se snaží provozovat jedno z nejsložitějších průmyslových odvětví na planetě. Celý potravinový řetězec začíná implodovat.

Rychle následuje komunismus, masové hladovění a konec Ameriky,“ uzavírá Sterling.

Právě na závěr jeho textu, který Americe po zákazu zvyšování cen predikuje katastrofický scénář, varovně poukazuje Elon Musk.

Accurate conclusion (read the whole post) https://t.co/E0JcF2lxoG — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2024

O Harrisové Donald Trump v souvislosti s jejím tvrzením, že bude bojovat s inflací, prohlásil, že „není chytrá“. Během tiskové konference, kterou svolal na čtvrteční večer do svého soukromého golfového klubu v New Jersey, obvinil svou demokratickou soupeřku Kamalu Harrisovou z dopadů ekonomické politiky administrativy prezidenta Joe Bidena. „Harrisová právě prohlásila, že boj s inflací bude od prvního dne její prioritou. Ale první den pro Kamalu nastal před třemi a půl lety. Kde od té doby byla?" uvedl Trump.

Cílem Trumpovy akce bylo navodit kontrast s kampaní Harrisové, která od konce července, kdy nahradila Bidena v čele demokratické kandidátky, na otázky novinářů odpovídá jen zřídka, uvedla agentura Reuters.

Harrisovou ve své řeči opakovaně urážel, mimo jiné tvrzením, že „není chytrá". Když jeden z novinářů poznamenal, že jej i někteří republikáni vyzývali, aby se v kampani zaměřil spíše na politiku než na osobní útoky, reagoval s tím, že má na osobní útoky právo. „Velmi se na ni zlobím kvůli tomu, co udělala této zemi, proti mně a dalším lidem použila justiční systém jako zbraň. Myslím, že na osobní útoky mám právo. Ona na mě rozhodně osobně útočí," dodal Donald Trump.

V současnosti viceprezidentka Kamala Harrisová, která do prezidentské kampaně za demokraty nastoupila místo Bidena, ve většině předvolebních průzkumů vede nad republikánem Donaldem Trumpem. Ke zvratu by mu podle mnohých politologů mohl pomoci právě pakt s Muskem.

