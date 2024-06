Hned mu začali nadávat. Opozice i novináři. Fico po atentátu poprvé promluvil

reklama

Robert Fico svůj proslov zveřejnil jen několik hodin před koncem slovenské kampaně před volbami do europarlamentu, které proběhnou na Slovensku již tuto sobotu.

„Patnáctého května se mě v Handlové pro mé politické názory pokusil zavraždit aktivista slovenské opozice,“ uvedl Robert Fico ve videu s tím, že jen díky skvělému zdravotnickému týmu v Rooseveltově nemocnici v Banské Bystrici se zabránilo tomu nejhoršímu. „Teď už se o mě stejně kvalitně ambulantně stará Nemocnice svatého Michala v Bratislavě,“ doplnil slovenský premiér. Pokud půjde všechno optimálně, postupně by se do práce mohl vrátit na přelomu června a července.

Nyní podle jeho slov přišel čas, aby udělal první krok: „A tím je odpuštění. Necítím žádnou nenávist vůči neznámému člověku, který do mě střílel. Nebudu vůči němu vyvíjet žádné aktivní právní kroky ani žádat náhradu škody. Odpouštím mu, a ať si to, co učinil a proč to učinil, vypořádá on sám ve své hlavě. Nakonec je evidentní, že byl jen poslem zla a politické nenávisti, kterou politicky neúspěšná a frustrovaná opozice rozvinula na Slovensku do nezvládnutelných rozměrů,“ dodal Fico, který útočníka označil za aktivistu opozice.

Následně uvedl, že ve městě Handlová nečelil jen útoku nějakého pomatence, vinil především slovenskou opozici z rozdmýchávání nenávisti ve společnosti. „Opozice zneužívá to, jak velké demokracie prosazují jediný povinný názor v zásadních zahraničněpolitických otázkách a odmítají suverénní postoje malých zemí. Ve vnitrostátní slovenské politice se to projevuje tak, že jakékoli násilné a nenávistné excesy proti legitimní vládní moci se na mezinárodní úrovni tolerují bez jakéhokoli komentáře. Opozice nebyla schopna posoudit – protože ji k tomu nikdo nenutil –, kam svou agresivní a nenávistnou politikou dostala část společnosti. Bylo jen otázkou času, kdy dojde k tragédii,“ řekl slovenský předseda vlády. Odpor proti politikovi, se kterým nesouhlasíte, se neřeší tak, že ho zastřelíte,“ vzkázal premiér Fico.

Mezi prvními na projev Roberta Fica zareagoval zklamaný předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka. „Jsem rád, že se Robert Fico cítí líp. Na jeho politice se bohužel nic nezměnilo. Premiér čtrnáct minut obviňoval média, opozici, umělce, Evropskou unii a naše zahraniční partnery. Namísto toho, aby aktivně přispěl ke společenskému smíru, nazval atentátníka „aktivistou politické opozice“ a opakoval konspirace o celosvětovém spiknutí Sorose proti Slovensku,“ napsal Šimečka na sociální síti X.

Som rád, že Robert Fico sa cíti lepšie. Žiaľ, na jeho politike sa nič nezmenilo. Jeho prvé vystúpenie po atentáte bolo politickým sklamaním. Premiér 14-minút obviňoval médiá, opozíciu, umelcov, EÚ aj našich zahraničných partnerov. Namiesto toho, aby aktívne prispel k… — Michal Šimečka (@MSimecka) June 5, 2024

„Je mi to opravdu líto. Všichni jsme mu drželi palce, aby se co nejdříve zotavil, všichni jsme čin atentátníka ostře odsoudili, všichni jsme doufali, že opravdu vykročíme ke společenskému usmíření. Jenže z prvního vystoupení se zdá, že premiér Fico ho odmítl.

Jeho vystoupení však potvrdilo všechny důvody, pro které jsme přesvědčeni, že SMER je třeba politicky porazit v demokratických volbách,“ dodal zklamaně Šimečka k prvnímu vystoupení Roberta Fica po atentátu.

Úprimne ma teší, že zdravotný stav premiéra sa zlepšuje. Prajem mu, aby sa mohol čo najskôr vrátiť do práce. Jeho vystúpenie však potvrdilo všetky dôvody, pre ktoré sme presvedčení, že SMER je potrebné politicky poraziť v demokratických voľbách. — Michal Šimečka (@MSimecka) June 5, 2024

Bývalý premiér a lídr hnutí Slovensko (dříve OLaNO) Igor Matovič napsal: „Fico z mrtvých vstal. Pěkně opálený promluvil k lidu. A lid, respektive polovina lidu, která očekávala, že mu pohled smrti do očí navrátí svědomí, zůstala zklamaná. Patnáct minut žluči, nenávisti, křivého obviňování, lží a bohapustých výmyslů. Nu, marně jsme si dělali naděje,“ uvedl na Facebooku.

Doslova zhrozen byl z projevu Roberta Fica také novinář Jan Moláček: „Z toho Fica jde úplná hrůza, nikoliv mocensky, ale čistě lidsky. Jak moc sick musí člověk být, aby v prvním veřejném vystoupení poté, co se znovu narodil, znovu přikládal pod kotel nenávisti? Politicky to asi smysl dává, ale lidsky je to už za hranicí mého chápání,“ napsal Moláček.

Z toho Fica jde úplná hrůza, nikoliv mocensky, ale čistě lidsky. Jak moc sick musí člověk být, aby v prvním veřejným vystoupení poté, co se znovu narodil, znovu přikládal pod kotel nenávisti? Politicky to asi smysl dává, ale lidsky je to už za hranicí mýho chápání. — Jan Moláček ???????? (@janmolacek) June 5, 2024

V podobném duchu se vyjádřil politolog Jiří Pehe, podle něj bylo marné doufat, že Fico se změní poté, co byl na hraně života a smrti. „Omyl, pokud někdo doufal, že Fico šel do sebe poté, co málem přišel o život,“ povzdechl si po zhlédnutí Ficova videa.

Omyl, pokud někdo doufal, že Fico šel do sebe poté, co málem přišel o živothttps://t.co/bgJh8fQcIZ — Jiří Pehe (@JiriPehe) June 5, 2024

„Tak tímto vyjádřením premiér Fico možná získá nějaké procento ve volbách navíc. Co to ale bude dál dělat se slovenskou společností, se bojíme domýšlet...,“ obává se spolek Milion chvilek pro demokracii.

Tak tímto vyjádřením premiér Fico možná získá nějaké procento ve volbách navíc. Co to ale bude dál dělat se slovenskou společností se bojíme domýšlet... https://t.co/ZvipK4VsHy — Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) June 5, 2024

Ze strany veřejnosti se ozývala ještě ostřejší vyjádření a urážky slovenského premiéra Fica. „Poslouchal jsem vyjádření dementa Fičo po propuštění z nemocnice, je to zmrd non plus ultra,“ neudržel se Martin Šviček.

Poslouchal jsem vyjádření dementa Fičo po propuštění z nemocnice, je to zmrd non plus ultra ?? — Martin Šviček ?? ???? ???? ???? (@svicek) June 5, 2024

„Koukám na vyjádření Fica.... Fico, je fajn, že jsi se uzdravil, ale jsi ještě větší kokot, než jsi byl. Důvod, proč se to stalo... jsi ty a jenom ty.... nikdo jiný...,“ vzkázal slovenskému předsedovi vlády Jan Skalický.

Koukam na vyjadreni Fica....?? Fico, je fajn ze jsi se uzdravil, ale jsi jeste vetsi kokot nez jsi byl. Duvod proc se to stalo... jsi ty a jenom ty.... nikdo jinej... — JS (@skalicky_jan) June 5, 2024

„Tohle jsem fakt nepotřeboval vidět. Zase od první minuty rozesírání Slovenska a vytváření nenávisti. Fico, jsi neskutečná svině a zmrd. Uděláš všechno, jen aby sis nešel sednout, a to jsi měl už blízko....,“ popustil uzdu svým emocím uživatel Martin Bíza.

Tohle jsem fakt nepotřeboval vidět. Zase od první minuty rozesirání Slovenska a vytváření nenávisti.



Fico jsi neskutečná svině a zmrd.



Uděláš všechno jen abys nešel sednout a to jsi měl už blízko.... — Martin Bíza ???? ???? ???? (@MartinBiza) June 5, 2024

Fico také projevil přání, aby bolest, kterou po útoku v Handlové prošel a stále prochází, posloužila něčemu dobrému. „Lidé mohli na vlastní oči vidět, jaká hrůza může nastat, pokud někdo není schopen demokraticky soutěžit a respektovat jiný názor. Nejsem žádný anděl, umím být velmi tvrdý,“ dodal slovenský premiér.

Na Fica spáchal atentát jednasedmdesátiletý Juraj Cintula během výjezdového zasedání slovenské vlády ve městě Handlová. Fico měl utrpět pětinásobný průstřel tenkého střeva. Vicepremiér a ministr obrany Robert Kaliňák (Směr) se nechal ve středu slyšet, že u Fica již většina závažných zdravotních komplikací pominula.

