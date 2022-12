Holec bez milosti: Já nic, vymlouvala se Nerudová. Hned jsem si vzpomněl na uslzeného Rakušana při průse*ech STANu

„Když začnete řešit složenky za elektřinu a za plyn, tak Ukrajina a to, že Fiala září na Ukrajině, jde stranou,“ spustil na českého premiéra Petra Fialu (ODS) a vládu komentátor Petr Holec za její dosavadní řešení energetické krize. V rámci ní dle Holce nastanou těžké časy i pro české velké firmy, a to z důvodu, že se kroky naší vlády nedají srovnávat s těmi, co podnikla tamní vláda v Německu, ale i s těmi na Slovensku. „I po oznámeném stropu budou naše firmy platit více než nejen slovenské firmy, ale i mnohem větší a bohatší německé firmy,“ upozornil komentátor a nastínil, co k vládní pomoci říkají lidé z průmyslu a větších firem.

reklama

Anketa Kterého kandidáta nejvíc NECHCETE ve 2. kole volby prezidenta? Babiš 12% Nerudová 68% Pavel 20% hlasovalo: 17166 lidí



Když premiér Petr Fiala říká, že vláda něco neudělá, pak si to dle Holce máme „otočit na ruby a přiblížíme se pravdě“. „‚Nebudeme snižovat spotřební daň‘ – takže je vláda potom snížila. ‚Nebudeme stropovat ceny energií pro lidi‘ – stejně to udělala. ‚Nebudeme stropovat ceny pro firmy‘ – stejně to udělala,“ shrnul Holec.



„Petru Fialovi už zbyla jen ta Ukrajina. Nic jiného už tam není. Ale vláda a Petr Fiala už tuší, že i tohle mezi lidmi už nedrží, protože když prostě začnete řešit složenky za elektřinu a za plyn, tak Ukrajina a to, že Fiala září na Ukrajině, jde stranou,“ mínil dále.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

K tomu, že se nedaří najít shoda na zastropování cen plynu v Evropské unii i přes tvrzení ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN), že je shoda „blízko“, pak připojil, že to „blokuje samozřejmě Německo“. „Kdo jiný,“ řekl Holec s tím, že to naše předsednictví nedokázalo stále zlomit, což je hlavní důvod, proč vláda již přestává čekat na „evropské řešení“.



Právě kvůli neshodám v EU se vláda nechala slyšet, že zastropuje ceny elektřiny a plynu i pro velké firmy a ty tak za energie podle Síkely budou v příštím roce platit stejné ceny, jaké už vláda dříve nastavila pro domácnosti a malé a střední firmy, tedy 6 000 Kč za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3 000 Kč za jednu MWh plynu.



Když se lidé zeptají „kohokoli z průmyslu a větších firem“, pak se podle Holce dozvědí, že české firmy již dlouho ztrácejí konkurenceschopnost kvůli nárůstu cen elektřiny v Česku, který patřil v rámci Evropské unie k největším.



„Když i Slováci si mohou dovolit větší pomoc… Slováci, kteří jsou chudší a menší…“ ukázal Holec, že to bude pro naše firmy „velký problém“ a dodal, že se navíc firmy mají dozvědět dopodrobna, jak vše bude fungovat, až v novém roce. „Kdyby Fiala našel náhradu a odvolal Síkelu, tak se vůbec nic nestane. Ani během našeho předsednictví. Myslím, že by nikdo nemohl být horší, než Síkela,“ zpražil komentátor ministra.

Fotogalerie: - Cestou energetické bezpečnosti

Kromě energií a souvisejících kroků vlády Holec rozebral i vyhoupnutí se prezidentské kandidátky Danuše Nerudové do čela průzkumů. „Teď by vyhrála první kolo. Já jsem se toho opravdu lekl. Říkal jsem si: Jak se to mohlo stát? Jestli to je přímá úměra mezi tím, čím prázdnější kandidát či kandidátka? A zvlášť na nejvyšší politickou ústavní funkci u nás…“ hodnotil.



Povšiml si také toho, že by se naší země v případě skutečného volebního výsledku zmocnili Brňané. „Premiér z Brna, a teď by se k tomu připojila prezidentka z Brna. Já si to neumím představit. To je jako by se Sparta se Slavií odstěhovaly téměř do Brna,“ varoval se zmíněním dvojice pražských fotbalových klubů Holec před brněnským uzurpováním moci v našem státě.



Nerudová se podle něj současnou vládou a jejími činiteli dosti inspiruje. A to ve „lhaní“. „Inspirovala se ohledně lhaní u Petra Fialy a také Víta Rakušana, protože začala používat a kombinovat jejich způsoby a manýry,“ mínil a připomenul „průšvih a kauzu turbotitulů“ na Mendelově univerzitě v čase někdejšího působení Nerudové ve funkci rektorky této univerzity. „Řekla: ‚Já nic! Já o tom nevěděla, já tu školu jen vedla!‘ Okamžitě jsem si vzpomenul na velký oslzený oči Vítka Rakušana, když propukli všechny ty průsery STANu, které kulminovaly ‚Slepičákama‘ (přezdívka bývalého pražského lídra starostů Petra Hlubučka, jež zazněla v rámci policejních odposlechů, pozn. red.) a korupční kauzou Dozimetr,“ shrnoval Holec a dodal, že Nerudová zřejmě „tušila, co přijde“, stejně jako podle něj i ministr Rakušan, když se rozhodl narychlo vyměnit policejního šéfa.

Fotogalerie: - Danuše v Berouně

Nevynechal ani výrok kandidátky pro CNN Prima News, že je její „největší handicap“, že je dle svých slov „žena, navíc mladá, k tomu i pohledná“. „Zůstanu slušnej a nebudu říkat, kolik jí je. Každý si definujeme mládí, jak chceme,“ uvedl a doufal, že se scénář zvolení Nerudové za nástupce Miloše Zemana na Hradě nenaplní.



Celé video můžete zhlédnout zde:

Psali jsme: Odchody z ODS. Nabídka, co odmítl Fiala. Holec vynáší senzace Takhle nám nelhal ještě nikdo. Holec o Fialovi a novém zdražení I z prů*eru jak Brno ten Fiala udělá hezké video. ODS oslavuje nejlepšího premiéra, Holec se jen směje Vydržet do jara. No a pak... Co Holec slyšel v ODS

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.