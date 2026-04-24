Hon na Turka? Macinka udeřil: Hilsneriáda a překroucená slova

Odbory požadují omluvu od poslance Filipa Turka za jeho výroky o státních zaměstnancích, které označil za „parazity“ určené k „deratizaci“. Na sjezdu Českomoravská konfederace odborových svazů to uvedl její předseda Josef Středula. Podle něj podobná slova do veřejného prostoru nepatří a politici by se jich měli zcela vyvarovat. „Když někdo nazve zaměstnance státu parazity a použije slovo deratizace, tak takové výrazy nesmí nikdy patřit do slovníku politika,“ uvedl Středula.
Kriticky se k výroku postavil také premiér Andrej Babiš, který označil Turkovu rétoriku za nepřijatelnou a avizoval, že ji chce řešit s vedením Motoristů. „Pan Turek nemůže zkrátka takhle mluvit, je to nepřijatelné,“ řekl novinářům před summitem EU v Nikósii.
Ing. Andrej Babiš
Macinka však výklad celé situace odmítá a tvrdí, že výroky byly vytrženy z kontextu. Podle něj nešlo o útok na úředníky, ale o kritiku spolupráce státních institucí s aktivisty, které označil za problematické. „Diskuse se nevedla o úřednících, ale určitě ani o žádných historických paralelách,“ uvedl s tím, že šlo o neformální debatu na akci televize XTV. Zároveň zdůraznil, že označení „paraziti“ mířilo na konkrétní skupiny, nikoli na zaměstnance státu jako celek.
„Proto tento další díl nekonečné hilsneriády proti Filipovi Turkovi jednoznačně odmítám," řekl Macinka podle informací serveru Echo24 s odkazem na aféru, kdy byl v Rakousku-Uhersku na konci 19. století Žid Leopold Hilsner neprávem obviněn z rituální vraždy a případ vyvolal velkou vlnu protižidovských nálad.
Samotný Turek výrok pronesl na setkání k výročí XTV, kde hovořil o fungování resortů, které má jeho politické uskupení na starosti. „Na těch našich resortech, které máme čtyři, je stále nalezlých plno, řekněme progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů a my jsme se rozhodli je postupně deratizovat,“ uvedl, což lidé v sále ocenili hlasitým potleskem.
Mgr. Petr Macinka
