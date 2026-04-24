Hon na Turka? Macinka udeřil: Hilsneriáda a překroucená slova

24.04.2026 17:17 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Předseda Motoristů Petr Macinka odmítl mediální interpretaci výroků poslance Filipa Turka a označil ji za „další díl nekonečné hilsneriády“. Turkovy výroky o parazitech na ministerstvech prý byly myšleny jinak, než to aktivisté a média interpretují. Kritiku naopak zesilují odbory, které požadují od Turka omluvu.

Foto: Interview ČT24
Popisek: Petr Macinka

Odbory požadují omluvu od poslance Filipa Turka za jeho výroky o státních zaměstnancích, které označil za „parazity“ určené k „deratizaci“. Na sjezdu Českomoravská konfederace odborových svazů to uvedl její předseda Josef Středula. Podle něj podobná slova do veřejného prostoru nepatří a politici by se jich měli zcela vyvarovat. „Když někdo nazve zaměstnance státu parazity a použije slovo deratizace, tak takové výrazy nesmí nikdy patřit do slovníku politika,“ uvedl Středula.

Kriticky se k výroku postavil také premiér Andrej Babiš, který označil Turkovu rétoriku za nepřijatelnou a avizoval, že ji chce řešit s vedením Motoristů. „Pan Turek nemůže zkrátka takhle mluvit, je to nepřijatelné,“ řekl novinářům před summitem EU v Nikósii.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Macinka však výklad celé situace odmítá a tvrdí, že výroky byly vytrženy z kontextu. Podle něj nešlo o útok na úředníky, ale o kritiku spolupráce státních institucí s aktivisty, které označil za problematické. „Diskuse se nevedla o úřednících, ale určitě ani o žádných historických paralelách,“ uvedl s tím, že šlo o neformální debatu na akci televize XTV. Zároveň zdůraznil, že označení „paraziti“ mířilo na konkrétní skupiny, nikoli na zaměstnance státu jako celek.

„Proto tento další díl nekonečné hilsneriády proti Filipovi Turkovi jednoznačně odmítám," řekl Macinka podle informací serveru Echo24 s odkazem na aféru, kdy byl v Rakousku-Uhersku na konci 19. století Žid Leopold Hilsner neprávem obviněn z rituální vraždy a případ vyvolal velkou vlnu protižidovských nálad.

Samotný Turek výrok pronesl na setkání k výročí XTV, kde hovořil o fungování resortů, které má jeho politické uskupení na starosti. „Na těch našich resortech, které máme čtyři, je stále nalezlých plno, řekněme progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů a my jsme se rozhodli je postupně deratizovat,“ uvedl, což lidé v sále ocenili hlasitým potleskem.

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Úplně jsem si představil, jak fackuju Turka s Macinkou.“ Primář se zasnil
Macinka provokuje, říká klimatický vědec. Tuší naschvál
Účastníci besedy vypískali větrného aktivistu. „Najděte si poctivou práci,“ volali
Poslankyně se neudržela při sledování Pavlova Koláře na Seznamu

 

Zdroje:

https://www.echo24.cz/a/HVYzH/zpravy-domov-macinka-ke-kritice-turkovych-vyroku-oznacil-ji-za-zavadejici

Článek obsahuje štítky

Turek , Macinka , XTV , hilsneriáda

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jste spokojeni s prací Motoristů ve vládě?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Ropa

Myslíte, že hrozí, že bude ropy nedostatek? Jaké jsou alternativy k dovozu ropy mimo Írán nebo Rusko? Protože, kdybychom ji brali od Ruska, myslím, že by to dopadlo stejně, že by ji používal jako vydírací nástroj.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Pavel si zavařil. Kvůli „Spojeným státům evropským“ se skloňuje vážné slovo

11:11 Pavel si zavařil. Kvůli „Spojeným státům evropským“ se skloňuje vážné slovo

Prezident Petr Pavel na debatě Deníku.cz s občany v Litomyšli prohlásil, že svět se mění, a pokud v …