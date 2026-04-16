Účastníci besedy vypískali větrného aktivistu. „Najděte si poctivou práci,“ volali

V úterý vláda vyhlásila akcelerační oblasti, včera jste byl na dvou besedách. Jaké jsou vaše dojmy v nové situaci?
První akcí byla beseda organizovaná Sdružením místních samospráv ČR (SMSČR). Jmenovala se Akcelerační zóny: Příležitost nebo výzva pro obce? Konala se v Benešově u Prahy, ale dostavili se i zástupci z jiných krajů. Organizátoři si lepší termín pro takovou akci vybrat nemohli, den po vyhlášení map akceleračních oblastí nedával žádné pochybnosti, že jde o aktuální téma. Prezentující i moderátor byli objektivní a drželi se faktů. Nicméně celé téma v diskusi vyznělo, do jaké míry jde v těch obcích o příležitost a do jaké míry o jejich ohrožení. SMSČR sdružuje především menší obce, kde je to pro řadu z nich velmi aktuální téma, a na rozdíl od jiných podobných územních nebo průmyslových spolků nejsou jejich postoje ovlivněny velkými monopolními hráči.
Co vás na té besedě nejvíce zaujalo?
S kolegou Noveským jsme tam z pověření starosty zastupovali jedno menší město ve Středočeském kraji. Pokud jde o názory měst a obcí, mám za sebou takových setkání již celou řadu. Poměr těch obcí, které větrné parky chtějí a nechtějí, je asi tak 10:1, deset obcí je proti, jedna má zájem o finanční nabídky developera. Kdyby to bylo jen na čisté „zásluze“ na výrobě větrné energie, nechtěl by to nikdo. Problém je, když mají mít sousední území a ta jedna obec může znepříjemnit život celému okolí. To je obvyklá situace, nic překvapivého. SMSČR k tomu přistupuje velmi objektivně, je si vědom, že má členy obou názorových skupin, a snaží se dodávat především odborné informace pro jejich další rozhodování a také dialog. To se nám také velmi líbilo, výběr přednášejících i témat byl na úrovni. Profesně jsme samozřejmě měli nejblíže k referátům z oblasti energetiky a energetického managementu, s těmi jsme byli v úplné shodě včetně nákladů na sítě a technické nemožnosti připojovat extrémní výkony obnovitelných zdrojů energie i akumulace a narůstající ceny elektřiny za takové náklady, zejména pokud se to přehání.
A z ostatních témat?
Největším přínosem byl pan RNDr. Radim Misiaček, koordinátor přípravy akceleračních oblastí OZE z Ministerstva životního prostředí. Popisoval svůj projekt vytyčování akceleračních zón na MŽP. Po stránce technické i organizační šlo o velmi rozsáhlé a logistické dílo. Pochopili jsme, že toto dělal už pro ministra Hladíka a dělá to průběžně i stejnou metodikou pro současnou vládu, která tuto metodiku nezměnila.
Je ta metodika podle vás v pořádku?
Přišla mi velmi komplexní a po doladění asi ano. Je v tom ale několik zásadních problémů. Pan kolega RNDr. Radim Misiaček nám vyložil, jak se mu podařilo vytýčit 3000 MW na splnění závazků v EU, abychom nepřišli o 9 miliard, a jak budeme muset mít do roku 2030 takovéto oblasti celkově pro 10 tisíc megawattů, a velmi se divil, když jsme mu za energetiku oznámili, že jich máme už dnes přes 9 tisíc (9,2 GW) na těch plochách, které udávají zákony, a ne v krajině, na orné půdě a lidem pod okny. Z nějaké podjatosti ho na první pohled nepodezírám, asi dostal od minulé vlády takové zadání pro větrné barony a ta současná mu uložila v tom pokračovat.
Co na to ostatní?
O odborných výsledcích energetiků dnes nikdo nepochybuje, navíc byly veřejně publikovány a zaslány i zodpovědným resortům před vyhlášením současných map, a kromě naší vlastní interní oponentury nám to zatím nikdo nerozporoval.
Na dotaz, jaké jsou dopady takovéhoto vyhlášení v rozporu se zákonem, přítomná právnička reagovala s tím, že jde o návrh z minulého dne, který nemá ještě zpracovaný. Ale už je to venku i na takovém oficiálním fóru, tento týden jsme
poprvé na vlastní oči viděli, že navrhují něco jiného, než si sami napsali do zákona, a vyprávějí o tom nějaké divné pohádky o „ušlých miliardách“. Jsem rád, že takováto diskuse zazněla i na půdě renomovaného svazu i s kamerovým záznamem.
A vaše další dojmy?
Velké překvapení většiny přítomných, u některých dotčených až na hraně zděšení. Nikoli z vlastního programu, ten jim naopak pomáhal celou situaci nějak interpretovat, ale z celkové situace, kdy jim prvně došlo, že to naše vláda s tím nezákonným postupem myslí vážně. I z diskuse s panem Radimem Misiačkem vyplynulo, že zatímco si dělali obce referenda, energetické koncepce a územní plány, nějaký napůl úřednický a napůl najatý tým tu v hlubokém utajení dělal úplně jinou práci a s nikým se nebavil. Dokonce ani s kraji ne. To, že se bavit nehodlají, nakonec potvrdila i sama ministryně
Zuzana Mrázová a vrchní ředitel MŽP Wasserbauer. Pevně se ale lidé dozvěděli, co se mezitím vlastně na ně chystá..
Oni takto odbývají i kraje?
Ano. Oslovili jsme všech čtrnáct krajů, zatím nám odpověděla poloviny z nich. Odpověď je všude stejná, i když ji psali jiní úředníci v jiném slohu: Nikdo nás neoslovil, na ničem nespolupracuje, víme, že něco dělají ministerští.
Na tomto semináři byli dva zástupci Kraje Vysočina, kde mají zpracovanou Strategii ochrany krajinného rázu. Z následné diskuse se zpracovatelem plánu Akceleračních oblastí i s právníky vyplynulo, že takové věci vůbec nepovažovali za závazný podklad a že by se případný rozstřel názorového rozdílu odehrával spíše na úrovni Ústavního soudu.
Třeba tím chce vláda pomoci krajské energetice?
Větrné parky jsou zapojeny do sítí velmi vysokého napětí, ty větší přímo do přenosové soustavy, nikoli do krajských nemocnic a městských sítí. Elektřinu prodávají na Lipské burze, nejde o komunitní sdílení s krajskými školami, markety nebo sportovními areály. Je to jako kdyby na území kraje postavili továrnu na lokomotivy na prodej do Německa a tvrdili, že s tím podpoří dopravu v kraji. Navíc při blackoutu z toho náhradní dodávky taky nebudou, takto postavené větrné parky to neumí. To by musely být přímo někde v průmyslovém nebo teplárenském areálu, a to ještě jenom, když občas fouká vítr.
Čistý podvod je takové tvrzení. Nebo sem tam propaganda developerů a povětrných aktivistů bez fyzikální reality.
Takže vláda se nikoho na nic neptala a vyhlásila akcelerační oblasti podle toho, jak je navrhovali ještě ministři Vlček a Hladík?
Je to ještě horší. Ministři Mrázová a Červený za mediální podpory greandealového zmocněnce to nechali dodělat původní tým víceméně podle původního zadání a vymezit oblasti na místech mimo zákony. Nebavili se u toho s obcemi, a dokonce ani s kraji. Všichni to viděli tento týden poprvé. U mnoha z nich předčil praktický výsledek i ta jejich horší očekávání. Ale tohle už má do demokracie opravdu dost daleko.
A druhá beseda?
Ta byla v Řenčích v Plzeňském kraji. Oficiálně se jmenovala „Navazující beseda k plánované výstavbě větrných elektráren“. V obci již proběhla jedna prezentace developerů o nabídce spojené s úplatou pro obec, výhodách takové výstavby pro obec a neškodnosti pro celé okolí. Prostě komerční prezentace developera. Občané ale považovali takovýto postup za jednostranný a zorganizovali si návaznou vlastní besedu s odborníky, paní starostka podpořila i toto.
Jaká byla účast?
Podle odhadu přišlo kolem 300 lidí. V největším sále v obci se stálo a lidé byli i v sále sousedním a poslouchali. Řenče samotné i s okolními obcemi mají kolem 950 obyvatel, ale přišli i lidé z okolí. Myslím, že svoji roli sehrálo i úterní vyhlášení mapy akceleračních oblastí, připomínalo to trochu Václavské náměstí v roce 1989. Dokonce i nálada v sále byla podobná.
Kdo všechno přednášel?
Na pozvánkách jsme byli čtyři, kromě mě a kolegy Ivana Noveského, jeli jsme tam rovnou z Benešova, s námi přednášel i kolega Václav Vítovec, zakladatel nadace Železná opona a provozovatel Atomového muzea v Brdech. Původem je jaderný inženýr a v té lokalitě i bydlí. Jako poslední byl hlášený pan Radek Maus se svým trápením z hluku větrné elektrárny společnosti DECCI 460 metrů od jeho domova, ale ten se na poslední chvíli omluvil. Důstojně ho zastoupil pan Petr Hosnedl, renomovaný odborník na vyhodnocování vlivů územního plánu na životní prostředí. Tento kolega je velmi fundovaný jak po stránce odborných znalostí o životním prostředí, tak i po stránce procesní, lidé i někteří přítomní starostové se na něj v diskusi hodně obraceli, co mají v dané situaci dělat.
Přednáška proběhla bez incidentů?
Ne docela, ale určitě bez vážných. Program začal promítáním vizualizací větrných parků v okolí obce, bylo to připravené profesionálním architektonickým softwarem v trojrozměrné projekci, bez z větrníků a jak tam vyrostou. Sál byl plný lidí v šoku, když toto prvně viděli.
Na poslední chvíli se před akcí v sále objevil větrný aktivista Jan Rovenský z hnutí Duha a dožadoval se, že by chtěl přednášet s námi. Nebyl ale součástí dlouhodobě vyhlášeného programu a ani pro něj nebyla na pódiu židle, kromětoho byla tato akce už druhou v pořadí v návaznosti na předchozí akci pořádanou developerem, kam on obvykle chodí. Sedl si tedy do první řady a občas nám něco komentoval, což úplně nevadilo. Lidi v sále ale naštval tím, když jim začal vykládat, jak 460 metrů od domu větrná elektrárna sice hlučí, ale kilometr už ne. Sál začal pískat a jedna paní ho hlasitě vyzvala, aby si našel nějakou poctivou práci, načež se ostatní roztleskali.
Máte s panem Rovenským nějaké spory?
Pokud jde o normální integraci obnovitelných zdrojů energie, tak vůbec ne. Řekl jsem mu také, že když už se jim podařilo zastavit hnědouhelný lom ČSA, má tam tak velký brownfield, že se mu tam vejde celá polovina našeho závazku v EU, tak proč to nestaví tam, objíždí s developery krajinou a chce to lidem pořád stavět vedle domu. Ostatní mě doplnili, že tohle není žádná ekologie. Kdyby většina lidí v sále nestála, sklidili jsme potlesk málem ve stoje. Po zbytek přednášky působil v sále spíše jako kulturní vložka. Lidé se mu občas smáli, ale občas to s takovým humorem nebrali, pískali, křičeli a občas jsme měli i strach, aby mu nehrozilo fyzické napadení. Museli
jsme ty lidi trochu uklidnit a vysvětlili jsme jim, že tu nejde o jednoho aktivistu, ale naše přednáška je především o přehledu v našem oboru, tedy v energetice, a co oni mohou v současné situaci dělat.
Natáčela to i Česká televize, tak jsem zvědavý, co z toho po předchozích dvou pořadech o hlupácích a „ruských agentech“, kteří odmítají větrné parky u baráku, nakonec udělají. Poslední pokus skončil po stížnostech lidí takto dehonestovaných ve veřejnoprávním médiu pro reportéry České televize fiaskem – napomenutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Po něm už následuje jen pokuta, tak uvidíme. Záznam, jak Rovenského v sále vypískali, mají organizátoři i vlastní, mohou si tedy oba na té Radě porovnat.
A vaše dojmy z této akce?
Podobné a horší. Zatímco na té první byli zástupci měst a obcí, a dokonce i kraje, kteří o této problematice něco vědí, viděli někteří z obyvatel Plzeňského kraje ty mapy svých domovů v těsné blízkosti stavebních pozemků pro větrná monstra den předtím poprvé.
Přišlo mi to, jak kdyby těm lidem minulý den někdo promítl mapu Mnichovské zrady 500 metrů od jejich domu a oni se druhý den dozvěděli, že to není nějaký vtip, ale holá realita. Sprostá realita, si k tomu možná dovolím dodat, a navíc ještě nezákonná. Přestáváme žít v právním státě a výprodej se pomalu přesunul z vytunelovaných a vyprodaných podniků do krajiny, ve které ti lidé vyrůstali.
Překvapení a šok. Ale chtějí se bránit, spíše jsme museli některé v diskusi přesvědčovat, že je nutno před vlastním odporem ještě vyčerpat zákonné prostředky. Jinak tam byla taková atmosféra, že kdyby někdo vyzval, aby ti lidé naskákali do aut a jeli k Úřadu vlády, půlka z nich by to udělala. Tahle situace se bude zhoršovat.
Zmiňujete právo lidí na odpor?
Ano. Je garantováno naší Ústavou. Konkrétně Článek 23 Listiny práv a svobod. Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.
Vláda tento týden vyhlásila mapu akceleračních oblastí na nezákonných lokalitách, když měla dost místa na těch, které jí zákon ukládá upřednostnit. Vláda měla dále povinnost se o takových věcech s občany a obcemi průběžně bavit,
existují důkazy, že to občanům odmítla a nedělala to ani na úrovni krajů, které mají jiné představy o rozvoji svého území. Chtějí nezákonnou formou vytyčovat stavební pozemky pro větrné barony tam, kde podle zákona, logiky krajiny i přírody a také podle energetické logiky nemají co dělat.
Dovoluji si tímto i vyzvat občany ve všech postižených lokalitách, aby podali nejprve odpor
zákonným způsobem. Pokud jste tímto postiženi, doporučení z včerejší přednášky je, že nejenom obce nebo svazky obcí mají protestovat za své občany, ale také každý občan sám za sebe. Politici a úředníci musí vidět to množství, kromě toho jsou povinni na ministerstvu vyřídit každou žádost jednotlivě v průběhu projednávání té mapy.
Kdyby vláda tento zákonný protest proti nezákonnému postupu nerespektovala, zaručuje nám Ústava další možnosti. Ale nejde to naopak, tedy prosíme i jako odborníci, zachovejte klid a v případě, že máte zákonný protest proti bezpráví, tak jej nejprve uplatněte, než se s horkou hlavou rozhodnete řešit situaci jiným způsobem. Navíc ten zákonný postup dává přímou vstupenku i do druhého kola v souladu s Ústavou, která je všem našim zákonům nadřazena.
Jak vidíte roli Filipa Turka?
Jeden příměr mi došel v Ralsku, nevím, do jaké míry je pro současnou dobu vhodný. Představte si, že bychom měli v době prvního zabírání Ralska vládního zmocněnce, který by nám sliboval, že žádná okupace nebude, a pak by nám v
médiích sdělil, že se ze 110 armádních posádek 16 škrtlo. Hlavní rozdíl je v tom, že u těch dnešních 110 lokalit nejde o nedobrovolně dovezené tanky, ale o dobrovolnou aktivitu vlády a Filipa Turka jako jejich zmocněnce, a věže ze skladů v Německu a v Dánsku, kteří na tom chtějí vydělat. Když už máme toto srovnání: věž s gondolou váží asi 600 tun, tedy v jedné věži je železa asi jako je v 10 tancích Leopard, a to nepočítám plastové díly, zejména lopatky vrtulí.
Tedy se ptám, zda Filip Turek poskytuje své služby vládního zmocněnce těm 16 oblastem, kde se to škrtlo, anebo developerům ve zbývajících 96 lokalitách, kde se to má většinou proti vůli lidí stavět. On rozhodně ale není v situaci Sira Nicholase Wintona, kterému by se podařilo alespoň 16 lokalit zachránit a u ostatních by nemohl nic dělat. Statisticky to vychází 6:1 v jeho neprospěch. Reálný výsledek takového hlasování bude vidět za necelého půl roku u voleb.
Jak byste shrnul současnou situaci?
Vláda hrubým způsobem porušila dvě zákonná ustanovení. Prvním je, kde má ty akcelerační oblasti vytyčovat, druhé, jak to má s lidmi a s obcemi konzultovat. S lidmi a obcemi se nikdo nebavil, místa určená zákonem nepoužili prakticky vůbec, dělají lukrativní stavební pozemky pro větrné barony v krajině lidem pod okny i na hanácké černozemi. Lidé jsou z toho v šoku, možná řadě z nich teprve došlo, že nezvolili vládu demokracie, která by je od toho ochránila.
Naše vláda v tom developerům pomáhá a lidem neprávem zabírá půdu pod okny a v krajině. Pro soukromníky, nikoli ve vyšším zájmu. O peníze z EU tu nejde, ty bychom dostali především za vytýčení akceleračních zón v souladu se zákonným postupem. Naši energetickou soběstačnost chtějí dovozy elektřiny zlikvidovat.
Odborníci z energetiky i ekologie jsou z nich také v šoku, nemám, co bych k tomu dodal. Dnes už i někteří ze zdravotnictví, podobně jako v době lockdownu a povinného očkování.
