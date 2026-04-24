„Úplně jsem si představil, jak fackuju Turka s Macinkou.“ Primář se zasnil

Primář Straka sdílel video z USA, na kterém je nahrána potyčka mezi černošským zaměstnancem místního obchodu a dvěma bělochy. Podle popisku videa se jednalo o rasisty, přičemž zmiňovaný pracovník obchodu jen zjednával pořádek. Video ale začíná až ve chvíli, kdy jsou oba muži brutálně mláceni, takže důvod napadení není možné ověřit.
„V Buffalu ve státě New York jeden rasista a jeho syn nazvali černošského zaměstnance obchodu Family Dollar ´opicí´, provokovali ho a vyzývali ho, ať si to s nimi vyřídí venku na ulici. Rasisté si brzy uvědomili, že už nesedí za klávesnicí a že rasistické chování na ulici má své následky,“ píše se v příspěvku.
En Buffalo, Nueva York (EEUU), un racista y su hijo llamaron "mono" a un trabajador negro de una tienda Family Dollar, provocándole y pidiéndole que se fuera a la calle con ellos.— Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) April 23, 2026
Los racistas rápidamente se dieron cuenta que no estaban detrás de un teclado y que en la calle ser… pic.twitter.com/P12TCnpDv7
Video následně sdílel bývalý člen TOP 09, primář Nemocnice Sokolov Martin Straka, pro kterého prýž byly otřesné výjevy balzám na duši. Následně ještě dodal, že by stejným způsobem rád zfackoval ministra zahraničí Petra Macinku a čestného předsedu Motoristů Filipa Turka.
„Dva redneci z kuklux klanu narazili... balzám pro duši oči... úplně jsem představil jak fackuju Turka s Macinkou,“ prohlásil Straka.
dva redneci z kuklux klanu narazili... balzám pro duši oči...— ten nejodpornější (@theworst_of_us) April 23, 2026
úplně jsem představil jak fackuju turka s macinkou
Ten už dříve nevybíravě útočil třeba na europoslance Ondřeje Dostála (Stačilo!), kterého označil za „velez*rda“ a čelil kvůli tomu týdennímu banu na síti X.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
