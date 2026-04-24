„Úplně jsem si představil, jak fackuju Turka s Macinkou.“ Primář se zasnil

24.04.2026 14:54 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Primář interního a covidového oddělení Nemocnice Sokolov Martin Straka sdílel video, kde z nevyjasněných důvodů mlátí černoch dva údajné rasisty v Buffalu ve Spojených státech. A dodal, že takto zfackovat by si zasloužili i Petr Macinka s Filipem Turkem z Motoristů.

Foto: Repro Facebook
Popisek: Primář sokolovské nemocnice, Martin Straka

Primář Straka sdílel video z USA, na kterém je nahrána potyčka mezi černošským zaměstnancem místního obchodu a dvěma bělochy. Podle popisku videa se jednalo o rasisty, přičemž zmiňovaný pracovník obchodu jen zjednával pořádek. Video ale začíná až ve chvíli, kdy jsou oba muži brutálně mláceni, takže důvod napadení není možné ověřit.

„V Buffalu ve státě New York jeden rasista a jeho syn nazvali černošského zaměstnance obchodu Family Dollar ´opicí´, provokovali ho a vyzývali ho, ať si to s nimi vyřídí venku na ulici. Rasisté si brzy uvědomili, že už nesedí za klávesnicí a že rasistické chování na ulici má své následky,“ píše se v příspěvku.

 

Video následně sdílel bývalý člen TOP 09, primář Nemocnice Sokolov Martin Straka, pro kterého prýž byly otřesné výjevy balzám na duši. Následně ještě dodal, že by stejným způsobem rád zfackoval ministra zahraničí Petra Macinku a čestného předsedu Motoristů Filipa Turka.

„Dva redneci z kuklux klanu narazili... balzám pro duši oči... úplně jsem představil jak fackuju Turka s Macinkou,“ prohlásil Straka.

 

Ten už dříve nevybíravě útočil třeba na europoslance Ondřeje Dostála (Stačilo!), kterého označil za „velez*rda“ a čelil kvůli tomu týdennímu banu na síti X. 

Nepoučitelný primář. „Tak jsem zpátky." A pak opět prskal špínu na Dostála

 

