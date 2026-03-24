Hon na radního ČT za jedno slovo. Které ani nepoužil

Kauza s „antivaxery“ začala 20. března. To Deník N publikoval článek, podle něhož člen Rady ČT Pavel Matocha žádal po televizi data o odpůrcích očkování. Již tehdy se radní vůči médiu vymezil, označil ho dokonce za „Rudé právo dnešní doby“. Autoři článku podle něho nechápou roli novinářů pravdivě informovat o relevantních událostech, úkol České televize zprostředkovávat informace a názory různých relevantních názorových proudů a roli členů Rady ČT. Tedy že novináři nemají být propagandisté, ČT nemá hlásat jen jeden názor a ostatní hanět a že radní kontrolují, zda ČT dodržuje kodex a zákon o ČT.
„Lží je v tomto krátkém článku několik, první hned v titulku. Nežádám po televizi ‚data o odpůrcích očkování‘, ale informaci o vysílání ČT a sice kdy v diskusních pořadech ČT vystupovali experti, kteří zdravé části populace nedoporučují očkování proti chřipce. Důvodem je stížnost, kterou Rada ČT aktuálně vyřizuje a která si stěžuje, že ve vysílání vystupují pouze experti, kteří očkování proti chřipce doporučují,“ namítl.
Odmítl, že by byl odpůrcem očkování, z čehož byl v článku osočen na zákaldě starého příspěvku na sociálních sítích: „I kdybych obecně kritizoval očkování proti covidu (tedy jedno konkrétní očkování), tak by bylo lživé z toho zobecnit, že jsem ‚odpůrce očkování‘. Nesmyslný je přívlastek ‚dlouhodobý‘, když je uváděn jen jeden příklad. A hlavně absurdní je dělat závěr o odpůrci očkování, když píši o nesmyslnosti jednoho očkování (proti covidu) pro jednu věkovou kategorii (u dětí a mladistvých byla rizika vážných následků plynoucí z onemocnění covidem naprosto minimální, nižší než rizika vedlejších dopadů očkování). Je to tak přesné, jako napsat o autorovi výroku, že děti a mladiství by neměli pít vodku, že je odpůrcem alkoholu.“
Jenže kauza pokračuje. O dva dny později se Matochovy žádosti o data chytil server Mediář. Ten rovnou v titulku prohlásil, že Matocha chce, aby do diskusí byli zváni antivaxeři. Antivaxer je slovo s velmi negativní konotací, které implikuje a priori odpor k veškerému očkování, který Matocha již popřel. Titulku Mediáře se pak chytil bývalý moderátor ČT Václav Moravec, který tvrdí, že slib generálního ředitele Chudárka data dodat, z ČT dělá „samoobsluhu pseudovyváženosti“. Právě tento termín Moravec použil, když oznamoval svůj konec v ČT.
Ale nebyl sám. Článek Mediáře použil i výkonný ředitel ČT24 Michal Kubal, spolu s přízviskem „antivax“. Ten připomínal čtyři body.
- členové Rady ČT nesmějí zasahovat do výroby a vysílání TV pořadů
- obsah zpravodajství a publicistiky určuje redakce, nikdo jiný
- odborné hosty zveme na základě jejich expertízy a odbornosti
- vstupenkou do vysílání není intenzita názoru, ale odbornost
Kubal je spolu s Vojtěchem Gibišem (který nyní také již pracuje pro ČT) autorem knihy Pandemie: anatomie krize.
K debatě o antivax v ČT:— Michal Kubal ???? (@MichalKubal) March 23, 2026
Radní Matocha pak zase připomenul, že Michal Kubal má v ČT hned několik funkcí.
- Šéfredaktor zpravodajství a publicistiky
- Výkonný ředitel ČT24
- Moderátor hlavního zpravodajského pořadu Události
- Moderátor velkých rozhovorů (např. s prezidentem republiky)
„Kubal to zjevně nezvládá a pak ještě šíří dezinformační články. Vzhledem k tomu, že jednání Rady ČT je veřejné a že je veřejně k dispozici i záznam toho jednání, mohl si snadno ověřit, že šíří lži. Nejspíš to ale dobře ví a obává se toho, že generální ředitel odpoví na moji otázku a že se tak objeví další případ, kdy publicistika ČT porušuje Kodex ČT,“ reagoval.
ParlamentníListy.cz se Pavla Matochy tázaly, zda při jednání Rady ČT použil slovo „antivaxer“. „Samozřejmě nepoužil. Ani jsem nevznášel žádný návrh, že má televize někoho pozvat,“ odpověděl radní.
„Typická dezinformace, kterou začal Deník N a přidaly se Mediář a Blesk. Jak si každý může ověřit na audio záznamu, v rámci řešení stížnosti (která se týkala vystupování proponentů očkování proti chřipce v pořadu HydePark Civilizace), jsem požádal o informaci, jestli v diskusních pořadech ČT byli i experti, kteří se staví kriticky k očkování proti chřipce v případě zdravé části populace,“ připomenul Matocha pro ParlamentníListy.cz.
K „honu“, který na Matochu pořádají některá média, se pak pro ParlamentníListy.cz vyjádřil také komentátor Petr Holec. „Je to jen pokračování honu na radní ČT, kteří nestojí na ‚správné straně‘. Ale díky za to, protože to znovu ukazuje, jak tahle strana vedená Moravcem a politickou redakcí ČT funguje, přesně jako politické vysílaní ČT: Manipulace faktů a osobní denunciace ‚nepřítele‘ ve jménu dobra, které si sami definovali. A jsou stále hysteričtější s tím, jak jim klesá důvěra veřejnosti a lidi jim logicky nevěří, protože už je to obyčejný útok na průměrnou inteligenci,“ zhodnotil.
