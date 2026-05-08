„Zvedal se žaludek.“ Skála popsal boj opozice za sudetské Němce

09.05.2026 4:44 | Rozhovor
autor: Radek Kotas

Během sněmovní diskuze o sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně podle ředitele Institutu české levice a zakladatele spolku Magistra Vitae Josefa Skály od opozice zaznívaly argumenty, „ze kterých se skutečně zvedal žaludek“. „Chtějí nás změnit v jakousi submisivní faktickou kolonii našeho německého souseda,“ popisuje Skála v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz s odkazem na působení „páté kolony“.

Foto: Redakce PL
Popisek: Josef Skála v pořadu Rozhovory PL

Někdejší místopředseda KSČM Josef Skála v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz taktéž přiblížil chystané oslavy výročí konce druhé světové války, které bude jím založený spolek Magistra Vitae pořádat v sobotu na Staroměstském náměstí. Na akci vystoupí řada hudebních interpretů včetně zpěváka Martina Maxy či bezpečnostní analytik Andor Šándor společně s kapelou Hard Barock a připomínat se bude domácí odboj, osvobozování Prahy a holocaust. Na akci rovněž promluví 99letý pamětník Stanislav Vodsloň, jenž se účastnil odboje i Pražského povstání.

Jelikož na akci vystoupí i ruští umělci, očekává Skála, že se může posléze dočíst, že šlo o „proputinovskou akci“. „Já jsem si to užil už vloni, když tam běhala Česká televize a strkala mi kameru až pod nos. A třeba se divila tomu, proč je tam ruská vlajka anebo sovětská… Já jsem říkal: ‚Počkejte, pánové, vy jste nechodili na dějepis?‘“ popsal Skála, jak jej zaskočili v loňském roce veřejnoprávní novináři.


Podotkl, že „buldozerem proti žvástům presstitutů všeho druhu“, kteří hovoří například o „starých strukturách“ a používají podobné narážky, je skutečnost, že spolek Magistra Vitae aktuálně řídí mladý organizátor Richard Štěpán. „Vy chcete říct, že kluk narozený v roce 2004 je obětí nějakého dějepisu z předlistopadové éry?“ reaguje Skála dle svých slov se smíchem na podobné výpady.

Vzpomínková akce má být podle Skály koncipována coby vzdání holdu všem zapojeným bojovníkům bez ohledu na jejich původ. „My to pojmeme letos tak, že se pokloníme úplně všem, kdo neváhali zkřížit kordy s nacistickou bestií a jejími spojenci,“ řekl zakladatel spolku Magistra Vitae.

„Nicméně nespornou skutečností je, že 80 % živé síly i techniky nacistického wehrmachtu a jeho satelitů zlikvidovala sovětská armáda a přinesla přitom obrovské oběti,“ dodal. Kdo chce zapojení Sovětského svazu do osvobození od nacistů zlehčovat, ten si dle Skály „amputoval čest a svědomí“. „My toto prostě nebudeme tolerovat a vždy proti tomu budeme bojovat,“ podotkl a uvedl, že bez zapojení sovětské armády by „květnové povstání bylo utopeno v krvi“. „Každý soudný člověk to ví. Sověti v Praze a kolem Prahy položili stovky životů,“ doplnil.

Ke snaze přepisovat dějiny a k tomu, nakolik budou mít mladí pořadatelé akce situaci těžší o to, že se dnes již mohou opřít jen o velmi malé množství žijících pamětníků, Skála říká, že očekává v případě férové diskuze s odpůrci jasnou převahu organizátorů. „Budou se utkávat s lidmi, jimž mozek vymyli tak důkladně, že stačí nadhodit pár faktů a odpůrci budou úplně bezradní,“ shrnul.

„Pátá kolona“ podporovatelů sudetských Němců

V rámci rozhovoru se Skála vyjádřil také k plánovanému sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně a k diskuzi o pořádání sjezdu sudetských Němců v Česku na půdě Sněmovny. V rámci ní se poslanci vládní koalice proti konání akce na našem území ohradili, kdežto opoziční zákonodárci většinově sudetoněmecký sjezd podpořili a kritiku jeho konání od části vládních poslanců označují za „hledání vnějšího nepřítele“ či za „laciné a pokrytecké národovectví“. Expremiér Petr Fiala (ODS) posléze vyzval předsedu vlády Andreje Babiše (ANO) k omluvě bavorskému ministerskému předsedovi Markusi Söderovi.

„Opoziční poslanci často pronášeli argumenty, ze kterých se skutečně zvedal žaludek,“ hodnotí diskuzi na půdě dolní komory Skála a ptá se: „Jak může někdo hájit něco takového, v duchu – řekněme – stati Pavla Šafra, že budeme muset hájit sudetské Němce proti ‚českým náckům a fašistům‘?“

„U nás je pátá kolona – to si řekněme na rovinu. Celé to téma, zda má být, nebo nemá být sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně, je především, jak říkal správně i Miloš Zeman, česko-české téma. To je střet nás, kdo chceme bránit suverenitu a svébytnost této země, a těch, kdo nás pořád chtějí změnit v jakousi submisivní faktickou kolonii našeho německého souseda, což je nepřijatelné,“ doplnil Skála k věci v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Co mělo dle Skály prvořadě zaznít od předáků Sudetoněmeckého krajanského sdružení?

Co říká na rostoucí negativní postoje k osobě prezidenta Edvarda Beneše?

A co se podle Josefa Skály u Benešových dekretů „zamlčuje“?

Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte v rozhovoru s Josefem Skálou na youtubovém kanálu serveru ParlamentníListy.cz ZDE.

Článek obsahuje štítky

Benešovy dekrety , Den vítězství , druhá světová válka , Němci , Německo , sudetští Němci , nacismus , SSSR , skála , osvobození , Sudetoněmecké krajanské sdružení , pražské povstání , 8. květen , 9. květen , Rozhovory PL , Magistra Vitae , sjezd sudetských Němců

