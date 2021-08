Hřib chtěl hodit pád Trojské lávky na hnutí ANO. A bum! Obrátilo se to proti němu

reklama

Pražský primátor Zdeněk Hřib na svém facebooku sdílel příspěvek, ve kterém v podstatě obvinil bývalé vedení hlavního města v čele s Adrianou Krnáčovou z pádu Trojské lávky. „Vzpomínám si, jak jsem z toho byl v šoku. Když jsme přišli do vedení Prahy, přebrali jsme od dřívějšího vedení města pod vlajkou ANO přes 100 mostů ve špatném až havarijním stavu. Neuvěřitelné,“ napsal Hřib.

Jenže se ukázalo, že vše je trochu jinak, než se zdá. Pražský zastupitel a místostarosta Prahy 11 Ondřej Prokop se ke kauze lávky v Troji rozepsal na svém webu. „Primátor Hřib mě obviňuje z populismu a zneužívání emocí v kampani. On sám je v tom ale naprostý MISTR! Neváhá a využije ošklivé neštěstí, při kterém byli zraněni čtyři lidé, aby očernil opozici, a přitom se u toho POCHLUBIL a pasoval do role ochránce Prahy. Není to nechutné? Samozřejmě už ve svém příspěvku zapomíná dodat okolnosti a závěry skutečných odborníků,“ napsal Prokop.

Ten se dle svých slov snaží do celého případu vnést větší rozhled. Prokop upozorňuje v textu například na to, že projektant Trojské lávky, profesor Jiří Stráský, který také stanul před soudem, poukázal na to, že v původní projektové dokumentaci bylo na Trojské lávce zakázáno využívání posypové soli, protože by mohlo dojít ke korozi ve výztuži. „Navzdory tomu posledních 20 let, kdy se mimochodem ve vedení Prahy vystřídaly ODS, TOP 09 a další, se Trojská lávka v zimě pravidelně solila. Soudní znalec, doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., ve svém posudku označil jako hlavní důvod pádu právě mezikrystalickou korozi výztuže,“ píše Prokop.

V letech 2012 až 2013, kdy Praze šéfoval Bohuslav Svoboda za ODS, došlo navíc, dle Prokopa, k nesprávně provedené opravě, která měla podle expertů nešťastný dopad na její životnost. Tohle všechno prý vedlo k tomu, že byla Trojská lávka ve stavu, v jakém byla. „Fakt, že nakonec spadla, je hrozný a neomluvitelný, ale předpokládám, že kdyby v té době byla u vlády Pirátská strana, která by od soukromé firmy pravděpodobně dostávala také úplně stejné zprávy a závěry – tedy ‚provozujte nadále bez omezení‘ –, dopadlo by to nejspíše podobně,“ domnívá se politik.

Prokop také poukázal na problematické kauzy současné Hřibovy vlády nad Prahou. Takovým případem je například webová stránka Portál Pražana, která stála Prahu údajně již 24 milionů Kč. „A další miliony ještě asi stát bude, přestože ji skoro žádný Pražan nepoužívá. Jedná se o natolik pochybnou investici, že kvůli ní bylo podáno i trestní oznámení,“ popisuje Prokop.

Dalším problémem je podle Prokopa i Hřibovo neustálé zdražování městské hromadné dopravy, netransparentnost veřejných IT zakázek či desítky milionů vynaložených na různé poradce a experty.

