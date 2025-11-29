Pane Okamuro, potrestejte Hrušínského, Holubovou a další. Principál dostal dopis a pustil ho ven

Nástupu nové normalizace se obává Jan Hrušínský, herec a ředitel Divadla Na Jezerce. Údajně prý získal udavačský e-mail jakéhosi Miroslava Vávry zaslaný předsedovi Poslanecké sněmovny Tomio Okamurovi.
„Nová vláda ještě nevznikla, ale začíná to nabírat pěkné obrátky. Včera nám v divadle přistál e-mail od pana Miroslava Vávry, který poslal předsedovi Poslanecké sněmovny T. Okamurovi jako objednávku potrestání Jana Hrušínského, Evy Holubové, Petra Fialy, Víta Rakušana, Markéty Pekarové Adamové (zkomolil její jméno) a ‚dalších takových osob‘. Prý jsou to mafiáni, zločinci a fašisti (viz níže). Připomíná mi to dopis, ve kterém v roce 1972 žádali rozhořčení pracující severočeského kraje (tak se skutečně podepsali) co nejpřísnější potrestání Rudolfa Hrušínského (mého otce), jemuž krátce na to oznámil tehdejší ředitel Národního divadla Přemysl Kočí, že mu zakazuje veškerou mimodivadelní činnost. Asi bych měl být rád, že pro mě tento pan Vávra u Okamury, Babiše a Macinky nepožaduje trest smrti. I to už v naší zemi v minulosti bylo. A jak pozoruji rodící se vládní uskupení, nedivil bych se ničemu. Konečně, 99 pragováků si svého času u ruského vůdce Leonida Brežněva objednalo přepadení naší země. A jak víme, Brežněv jim 21. srpna 1968 vyhověl. Dobrý den, nová normalizace!“ zveřejnil pokračovatel hereckého rodu Hrušínských na svém facebookovém účtu a připojil fotokopii údajného mailu od Miroslava Vávry.
„Vážený pane Okamuro, rád bych Vás touto cestou požádal o jednu věc. Až budete moci, nezapomeňte prosím nechat potrestat Jana Hrušínského, Evu Holubovou, Petra Fialu, Víta Rakušana, M. Adamovou Pekarovou a další takové osoby. Potrestat za to, co tady ještě donedávna napáchali za zlo. Jsou to mafiáni, zločinci a fašisti. Někteří jsou jejich podporovatelé. Protože to by pak nebyla žádná spravedlnost, pokud by trestu unikli a zase si spokojeně žili. Nyní si už dovolili moc, to se prominout už nemá. Děkuji Vám, že za nás bojujete. Přeji Vám vše nejlepší, pane Okamuro! S pozdravem Miroslav Vávra,“ stojí ve zveřejněném scanu.
Pošta předsedy Poslanecké sněmovny není veřejnosti přístupná
Kdo má být podepsaný Miroslav Vávra, není zřejmé. Toto jméno nese v České republice několik veřejně činných osob. JUDr. Miroslav Vávra je již zesnulý šéf pražské kriminálky, jenž řešil velké případy jako vyšetřování orlických vražd a kauzy spojené s osobami jako Jonák, Mrázek, Běla, Krejčíř. Pracoval na objasnění vytunelování Agrobanky a krachu Investiční a poštovní banky (IPB) v roce 2000. Zemřel ve věku 62 let.
Ing. Miroslav Vávra, Csc., je bývalý ředitel Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem. Funkci opustil po 26 letech, byl nejdéle působícím ředitelem v rámci Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. Působil také jako předseda představenstva této nemocnice.
Sportovní funkcionář Miroslav Vávra, předseda klubu HBC Strakonice 1921, působil jako krajský trenér mládeže pro házenou. Miroslav Vávra spolu s Janem Slavíkem obdrželi cenu Olomouckého kraje za statečnost a záchranu života, když zachránili topícího se muže během Olympiády dětí a mládeže v roce 2022.
Pošta předsedy Poslanecké sněmovny není veřejnosti přístupná. Korespondence je chráněna právem na soukromí a svobodou poslaneckého mandátu. Nicméně na Kancelář Poslanecké sněmovny se vztahuje Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.), takže veřejnost může podat žádost o informace obsažené v e-mailové korespondenci, pokud se týkají výkonu veřejné funkce nebo působnosti Sněmovny, jako je např. oficiální rozhodování, správa či vnitřní směrnice. V takovém případě musí být poskytované informace chráněny anonymizací osobních údajů třetích stran. Jinak řečeno, nelze žádat o celou schránku, ale lze žádat o konkrétní oficiální komunikaci týkající se chodu instituce.
Tomio Okamura
Z přiloženého scanu však lze usoudit, že odesilatel sám přeposlal kopii mailu Okamurovi osobám, které mají být podle jeho názoru potrestány. Takto mohl Hrušínský k mailu skutečně přijít, aniž by sám v tomto směru podnikl aktivní kroky.
Frustrovaný důchodce, operace pod falešnou vlajkou nebo internetový troll?
Hrušínským zveřejněný příspěvek vyvolal na sociálních sítích rozruch. Rozhořčení lidé spílají „soudruhu Vávrovi“. Na síti X se vyjádřila také senátorka Miroslava Němcová: „Tak to vždy začínalo. Nějaký zmatenec, řeknou si mnozí. Ale po něm přicházívali jiní. A ti už se chopili katovského díla.“
Tak to vždy začínalo. Nějaký zmatenec, řeknou si mnozí. Ale po něm přicházívali jiní. A ti už se chopili katovského díla. https://t.co/4ul26Fwxf1— Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) November 28, 2025
autor: Naďa Borská