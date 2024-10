Hurikán: Modlete se, zní Floridou. Harrisová s pivem v ruce

Na americkou Floridu vtrhl hurikán Milton. Podle informací serveru televize Fox News na Floridu dorazil ve třetím stupni. Přírodní živel buší do části pobřeží sotva dva týdny poté, co se oblastí prohnal hurikán Helen. Helen potrápila Floridu, ale zkázu rozsévala i v Severní Karolíně. Hurikán Milton bude horší. „Milton má potenciál stát se jedním z nejničivějších hurikánů na západě střední Floridy,“ uvedlo ve středu Národní centrum pro hurikány.

Hang in there, Lieutenant Dan! Defeat Hurricane Milton, or Mike Tyson will. pic.twitter.com/LDCQAiW9ma — parachutesBTC (@parachutesBTC) October 10, 2024

Podle některých propočtů hurikán dosahuje rychlosti až 120 mil v hodině, což je asi 200 km v hodině, což je hurikán třetího stupně.

Hurricane Milton has made landfall as a powerful Category 3 near Siesta Key, Florida with 120 mph winds.



Prayers for Siesta Key and Sarasota. pic.twitter.com/sK6AYeb8Ii — primalkey (@primalkey) October 10, 2024

Republikánský guvernér Floridy Ron DeSantis aktivoval tisíce členů Národní gardy, kteří jsou připraveni provádět pátrání a záchranu po bouři. Na místa bylo povoláno na 6 tisíc příslušníků Národní gardy a desítky tisíc dalších státních zaměstnanců jsou připraveny pomoct prací na obnově celé oblasti.

„Požehnej tomuto muži. Ví, že Florida bude zničena. Ví, že zde žije přes 22 milionů lidí a jsou ohroženi hurikánem Milton. Pomodlete se za guvernéra DeSantise. Váha na jeho ramenou je těžká,“ stálo u jednoho z videí.

Bless this man. He knows Florida is about to be wrecked. He knows over 22 million people live here and are in jeopardy of Hurricane Milton. Lift a prayer up for Gov Desantis. The weight on his shoulders is heavy. ?? pic.twitter.com/MhGr9nb2lm — Sassafrass84 (@Sassafrass_84) October 9, 2024

Prezident Biden prohlásil Floridu za oblast katastrofy ještě před příchodem hurikánu Milton, aby usnadnil přípravy na příchod živlu. Kritických bude příštích 36 hodin. Biden označil hurikán Milton za „bouři století“ a varoval obyvatele, aby dbali příkazů k evakuaci.

„Floriďané, kteří s bouřemi prožili celý svůj život, hlásí, že nikdy nic takového nezažili. Pravda je podivnější než fikce,“ stojí u dalšího z videí.

?????? Hurricane Milton



Floridians who have lived through Storms their entire lives are reporting to have never ever witnessed anything like this.



Truth is stranger than Fiction. pic.twitter.com/QO4bk4AbIP — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) October 9, 2024

Na sociálních sítích nechybí ani kritika viceprezidentky Kamaly Harrisové. Na jedné straně jsou tu fotografie guvernéra DeSantise, který pomohl lidem připravit se na řádění hurikánu a na straně druhé je tu fotka Kamaly Harrisové, demokratické kandidátky na prezidentku, jak si v klidu popíjí pivo v rozhovoru s americkým komikem Stephenem Colbertem.

Jedním z těch, kteří situaci sledují, je James Lucas, který varoval, že hurikán proletí částí Floridy rychlostí sto mil v hodině, v přepočtu víc než 160 km v hodině, což fakticky záchranářům znemožní zachraňovat lidi přímo během bouře. „Během bouře se nám nepodaří dostat se do postižených oblastí. Proto starosta Tampy a guvernér Floridy, žádá lidi v těchto oblastech, aby se evakuovali,“ uvedl Lucas.

Obdobně se vyjadřují i hasiči.

„Museli jsme ukončit všechny služby, protože je příliš nebezpečné vysílat záchranáře na cesty," řekla reportérovi CNN Andersonovi Cooperovi velitelka hasičů z Tampy Barbara Trippová. „Spousta obyvatel je bez proudu. Milton určitě navštíví Tampu.“

V okrese St. Lucie na Floridě došlo k „vícenásobnému úmrtí“ poté, co oblast zasáhlo tornádo, uvedla místní televizní stanice WPTV, od které převzala informaci i CNN. Šerif Keith Pearson řekl, že v klubu Spanish Lakes Country Club bylo zabito několik lidí, ale přesné podrobnosti nejsou jasné.

Podle USA Today hurikán Milton trhá na Floridě na kusy střechy domů. Ale zkázu nerozsévá jen vítr, ale i voda, kterou vítr žene. Floridu už teď trápí stěny vody ženoucí se na pevninu až o velikosti domů, které vyvolávají povodně.

