Impérium vrací úder. Trump a Musk začali dělat pořádek a už je zle

Před Vánoci jsme doporučovali naučit se zkratku DOGE (Department of Government Efficiency). Neboli Úřad pro efektivní vládu. Donald Trump i další republikáni avizovali, že to bude poprvé, co si státní správa bude pod sebou podřezávat vlastní větev.

Elon Musk, o kterém se od počátku hovořilo jako o hlavní tváři projektu, se stylizoval do role fitness trenéra a už na počátku vyslovil odhad, že se podaří ušetřit z dosavadního rozhazování dva biliony dolarů. Tedy dva tisíce miliard. Mise má stanoveno i pevné datum, kdy by mělo být hotovo – Trump zamýšlí efektivnější státní správu jako dárek k 250 letům USA, které se budou slavit 4. 7. 2026.

Okamžitě po inauguraci tedy začal úřadovat nejen prezident, ale i jeho „zeštíhlovací“ úřad. A velmi krátce poté prezident i Musk prezentovali první úsporná opatření. Dotýkala se zejména Agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID), přes kterou Spojené státy distribuovaly do světa nejen humanitární pomoc, ale jak se ukázalo, také prostředky pro neziskové organizace napříč celým světem.

Muskův tým vyrazil nejen do USAID, ale i do dalších vládních agentur, jejichž prostřednictvím se přerozdělovaly veřejné peníze. V agentuře pro rozvoj to bylo nejdramatičtější, neboť úředníci po Joeu Bidenovi odmítali vydat dokumenty s odkazem na režim utajení a hrozilo i povolání policie. Jednalo se ale o širší „zátah“, během kterého měl Muskův tým využít i toho, že úředníci chodí neradi do práce o víkendu.

Muskovi vyslanci jsou skupina dvacátníků, vynikajících mimořádnými studijními výsledky či jinými intelektuálními talenty, které se hodí při sběru a vyhodnocování dat.

V tomto týmu působí typově lidé jako Akash Bobba, potomek indických přistěhovalců, který má ve dvaadvaceti dostudováno (coby premiant) na technice v Berkeley, a stihl už i několik let kariéry v Silicon Valley.

Nebo o rok starší Luke Farritor, který jako student univerzity v Nebrasce dokázal pomocí AI rozluštit písmo na starém antickém svitku, zničeném požárem. A Ethan Shaotran je špičkový postgradualista z informatiky na Harvardu, vítěz programátorských soutěží s publikační činností k tématu AI.

Nejmladším v týmu je 19letý Edward Coristine, programátor, jenž hned v prvním ročníku opustil prestižní univerzitu a šel raději pracovat pro firmu Elona Muska.

Americká média přinesla celkem podrobné životopisy všech členů týmu, včetně varování, že možná jsou geniální, ale nemají žádné zkušenosti ve státní správě.

Mezi Trumpovými odpůrci se po sítích šíří jejich fotografie – na kterých mladí nerdové vypadají... inu, jako mladí nerdové – doplněné výzvou „maminky, odveďte si svá batolata z naší vlády“.

Centrála USAID ve Washingtonu se stala fórem, před kterým se během několika posledních dní vystřídalo množství opozičních zákonodárců. Protesty se konaly i před Kapitolem, místem schůzí Kongresu, zákonodárného sboru USA.

„Nezmlkneme. Budeme se držet. Vstaneme,“ horlil ve středu demokratický senátor z New Jersey Cory Booker. „Budeme bojovat proti jejich porušování zákonů o státní službě. Budeme bojovat proti jejich porušování zákonů o občanských právech. Budeme bojovat proti jejich porušování dělby moci. Budeme bojovat proti jejich porušování naší Ústavy Spojených států amerických,“ pokračoval za potlesku shromážděných.

Na sociálních sítích pak čelil dotazům, zda skutečně chce, aby peníze daňových poplatníků USA šly třeba na podporu LGBT v Guatemale, což byl jeden z grantů USAID. „Nechceme, aby se americké dolary z daní plýtvaly na bizarní projekty v cizích zemích,“ odepsala mu jedna ze skupin na X.

A Mike Testa, jenž za republikány sedí ve státním senátu v New Jersey, poznamenal, že pan Booker nosí v hlavě velkolepé projekty na podporu domácích mazlíčků v cizině, ale na vlastní voliče zapomněl. „Lidé z New Jersey byli roky svými senátory zapomenuti a šlapalo se po nich. Zasloužíme si mnohem víc,“ dodal senátor Testa.

Demonstrace, která se konala ve Washingtonu před parlamentem, přivedla podle agentury AP „stovky“ lidí; britský levicový The Guardian jich viděl „tisíce“. Mluvili k ní demokratičtí zákonodárci jako senátor Tim Kaine z Virginie nebo kongresman John Garamendi z Kalifornie. „Proti tomuto se musí udělat cokoliv, co je možné,“ horlil. „Po celém světě se zastavují platby USAID. To nemůžeme připustit,“ varoval.

Ozvaly se i další stranické elity. „Před našima očima nevolená stínová vláda provádí nepřátelské převzetí federální vlády,“ odsoudil akci Chuck Schumer, lídr frakce demokratů v Senátu. DOGE podle něj nemá žádnou pravomoc zasahovat do mandatorních výdajů státu.

„Systém, který zajišťuje, že váš dědeček dostane důchod, nebo že vám stát vrátí přeplatek na daních, převzal Elon Musk,“ varovala vlivná senátorka Elisabet Warrenová.

„Je to všechno nelegální,“ řekl CNN stranický veterán Bernie Sanders.

Zuřivý odpor zkritizovala mluvčí Bílého domu Karoline Leawittová. „Vypadá to, že se nám z tohoto města už úplně vytratil zdravý rozum,“ řekla k protestům. Novinářům pak předčítala, na co všechno šly peníze z agentury USAID, kterou chtěl za každou cenu bránit kalifornský kongresman.

Zmínila jen ty nejneuvěřitelnější, jako jeden a půl milionu dolarů na diverzitu, rovnost a začlenění (bájná zkratka DEI) na pracovním trhu v Srbsku, 70 tisíc dolarů na zajištění produkce DEI muzikálu v Irsku, nebo 47 tisíc dolarů na transgenderovou operu v Kolumbii. Z dalších, které se během posledních dní objevily, to byly třeba dva miliony dolarů na kurs keramiky v Maroku, stejné dva miliony na kampaň ke změně pohlaví v Guatemale, milion do Tadžikistánu na školení zdravotně postižených k agendě klimatu, nebo příspěvek na vyslání zástupců ukrajinské vlády na Pařížský týden módy.

„To je přesně to, kvůli čemu prezident Trump Elona Muska povolal. Aby zastavil defraudace, plýtvání a zneužívání peněz ve federální vládě,“ uzavřela mluvčí.

Narativ, že kvůli Muskovi lidé přijdou o své veřejné peníze, ale americká opozice šíří poměrně vehementně.

Mezi Trumpovými kritiky se nejnověji šíří článek sepsaný profesorem Timothy Snyderem. Historik z Yale se tématu nebezpečí Donalda Trumpa věnuje stabilně, z jeho knihy Tyranie v listopadu 2019 předčítali čeští umělci na demonstraci Milionu chvilek na Letné.

V lednu před druhou Trumpovou inaugurací profesor doporučoval ukázat lidem prezidenta a jeho tým jako zhýralé miliardáře. „Trump obsazuje svou vládu miliardáři, kteří z neschopnosti, zášti nebo chamtivosti rozbijejí státní správu. Tak, co kdybychom se zaměřili na třídní politiku a na všechno ostatní se vykašlali? Co kdybychom prostě oligarchům strhli masky, když už Spojené státy dosahují bezprecedentní úrovně nerovnosti? Co takhle ukázat oligarchy jako obchodníky se smrtí?“ uvedl tehdy Snyder v komentáři, který v češtině přinesl Deník N.

V nejnovějším textu se věnoval nástupu Trumpovy administrativy. „Samozřejmě, že je to převrat. Ignorujte očividné a ztratíte svou republiku,“ zní titulek, který stejně jako celý text do češtiny přeložil bývalý senátor Jiří Zlatuška a lze jej najít třeba na facebookových profilech datového vědce Petra Ludwiga nebo filmového kritika Kamila Fily.

„Představte si, že by to probíhalo takto. Deset Tesla Cybertrucků, natřených maskovacími barvami s obrovským X na střeše, hlučně projíždí Washingtonem, D.C. Pneumatiky skřípou. Z aut vyskakuje několik desítek mladých mužů oblečených do brnění ‚Devil’s Champion‘ v červené a černé barvě. Po provedení nacistických pozdravů popadnou zbraně a vběhnou do jedné vládní budovy za druhou, vykřikujíc hesla jako ‚veškerá moc Nejvyššímu Vůdci Skibidi Hitlerovi‘,“ popustil autor knih o totalitách nejprve uzdu fantazii.

Takový nástup by prý Američané jistě rozpoznali jako pokus o převrat a selhal by. Jenže když úřady obchází „několik desítek mladých mužů, oblečených v civilu a vyzbrojených pouze USB disky,“ vnímáme to jinak. A přitom tito lidé získávají přístup k základním počítačovým systémům federální vlády.

„Současné kroky Elona Muska a jeho příznivců jsou převratem, protože lidé, kteří si uzurpují moc, k ní nemají žádné právo. Elon Musk nebyl zvolen do žádné funkce a neexistuje žádný úřad, který by mu dával pravomoc dělat to, co dělá. Je to všechno nezákonné. A jde o převrat i v zamýšlených důsledcích: o rozbití demokratického systému a porušování lidských práv,“ píše historik.

Musk podle něj získává data „o nás všech“, čímž pošlapal všechny představy o soukromí a důstojnosti. A tato data mu podle Snydera umožní páchat další zločiny.

Trump podle něj nechápe, že pokud Musk bude ovládat distribuci veřejných peněz, bude panovat i jemu jako ústavní hlavě státu. „Kongres bude bezvýznamný, naše hlasy budou bezvýznamné, stejně jako naše občanství.“

„Probíhá převrat – proti Američanům jako nositelům lidských práv a důstojnosti, a proti Američanům jako občanům demokratické republiky. Každá hodina, během níž tento fakt neuznáme, zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěchu,“ burcuje.

Podle komentátora amerického původu Erika Besta ale demonstrace nejsou tím, z čeho by měl mít Donald Trump strach.

„Systém obecně funguje tak, že prezidentova rozhodnutí mohou zvrátit soudy,“ vysvětluje. Případná soudní rozhodnutí by Trump respektovat musel a komentátor nevylučuje, že prezident přímo počítá s tím, že mu soudy něco shodí. „On něco slíbil, musí to udělat a pokud to zablokuje soud, lze za viníka označit systém a říci, že varoval, že systém je špatný,“ myslí si.

Pokud jde o dramatický výstup profesora Snydera, tam jde podle Besta hlavně o snahu na sebe upozornit. Nebo se preventivně chránit. „On je jeden z lidí, proti kterým Trump zakročí. Reprezentuje to, co bylo předtím. Svým způsobem lze říci, že i předcházející prezidenti dělali něco podobného, že zakročili proti oponentům z druhého tábora, jenom opačným směrem než Trump. A tehdy Snyder nekřičel, že jde o převrat,“ podotýká Erik Best.

Nelze podle něj ale opomenout už v minulosti viditelný faktor, že totiž profesor Snyder chce o dějinách nejen psát, ale také je vytvářet. Být lídrem, který formuje veřejné mínění. A v této ambici není mezi Trumpovými odpůrci zdaleka sám.

