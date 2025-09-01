Indie se nenechala zastrašit: Partnerství s Ruskem je důležité

Puri svůj postoj vyjádřil v komentáři pro list The Hindu, kde se přímo ohradil proti výrokům představitelů americké administrativy, včetně poradce Bílého domu Petera Navarra, kteří Indii obviňují z napomáhání ruské válečné mašinérii.
„Dodržování všech mezinárodních norem ze strany Indie zabránilo katastrofickému šoku, kdy by cena ropy vystoupala na 200 dolarů za barel,“ citoval list Puriho slova. A ohradil se proti přirovnání některých amerických činitelů, že se Indie stala „pračkou“ pro ruskou ropu, ministr uvedl: „Nic nemůže být dále od pravdy.“ O jeho slovech informovala agentura Bloomberg.
Puri zdůraznil, že „Indie neporušila pravidla“ a že její importy jsou v souladu s cenovým stropem Skupiny sedmi (G7), který má omezit příjmy Moskvy při zachování toku ropy na trh. „Indie stabilizovala trhy a zabránila spirálovému růstu globálních cen,“ dodal.
Tyto výroky přicházejí ve stínu z pondělního setkání indického premiéra Narendry Modiho s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na okraji regionálního summitu v čínském Tianjinu. Modi na sociální síti X uvedl, že se jednalo o „vynikající schůzku“, na které se probíralo „prohloubení bilaterální spolupráce ve všech sektorech“ a vyměnili si názory na „regionální a globální vývoj včetně mírového řešení konfliktu na Ukrajině“.
„Naše zvláštní a privilegované strategické partnerství zůstává důležitým pilířem regionální a globální stability,“ napsal Modi na facebooku.
Ostrá slova však zaznívají z USA. Americký senátor Lindsey Graham veřejně kritizoval země, včetně Indie, Číny a Brazílie, za pokračování v nákupu ruské ropy.
V příspěvku na síti X varoval, že udržování energetických vazeb s Moskvou může mít „vážné následky“.
„Indie, Čína, Brazílie a další, kdo podpíráte Putinův válečný stroj nákupem levné ruské ropy: Jak se cítíte teď, když vaše nákupy vedly k zabíjení nevinných civilistů včetně dětí?“ napsal Graham s odvoláním na zprávu ABC News o raketovém a dronovém útoku na Kyjev.
Obvinil tyto země, že nepřímo podněcují konflikt a přispívají k civilním obětem na Ukrajině. „Indie pociťuje cenu Putinovy podpory. Ostatní to brzy pocítíte také,“ použil výhrůžky senátor Graham.
India, China, Brazil and others who prop up Putin’s war machine by buying cheap Russian oil: How do you feel right now that your purchases have resulted in innocent civilians, including children, being killed?— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) August 28, 2025
India is experiencing the cost of supporting Putin. To the rest, you… https://t.co/G1KeSmKv1J
Jako odpověď na indické nákupy ruské ropy administrativa prezidenta Donalda Trumpa zdvojnásobila cla na řadu indických dovozů na 50 %. K tomu byl přidán další 25% trestní tarif. Bílý dům uvedl, že cílem tohoto kroku je omezit roli Indie v udržování ruských ropných příjmů, které financují válku na Ukrajině.
Indie je v současnosti největším odběratelem ruské ropy poté, co západní sankce přetvořily globální dodavatelské řetězce. Denně dováží přibližně 1,5 milionu barelů ruské ropy.
autor: Marian Kučera