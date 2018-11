Informace kolem Babiše: Proč by se mohl dostat do sporu se Zemanem

08.11.2018 7:19

Server Seznam Zprávy přinesl důvody, proč se premiér Andrej Babiš (ANO) podle všeho nehrne do stavby jaderné elektrárny. Přitom dříve říkal, že to není až takový problém. Najednou stavbu zpochybnil a spíše se vyjádřil pro prodloužení životnosti jaderné elektrárny Dukovany o deset let.