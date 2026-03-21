Írán ukázal nový dosah. Cíl? Klíčová základna USA

Americký prezident Donald Trump zároveň ostře kritizoval spojence v NATO, které obvinil ze „zbabělosti“ kvůli neochotě podílet se na zajištění strategického Hormuzského průlivu – klíčové tepny pro světové dodávky ropy, jak píše agentura Reuters.
Napětí dále zvyšují zprávy o tom, že Írán se pokusil zasáhnout významnou americko-britskou vojenskou základnu Diego Garcia v Indickém oceánu. Jak informovala televize Fox News s odkazem na americké představitele, Teherán odpálil dvě balistické rakety středního doletu. Ani jedna však cíl nezasáhla – jedna selhala během letu a druhou se pokusila zneškodnit americká válečná loď.
Další nejistotu přináší i postoj Washingtonu k možnému úderu na íránský ropný terminál na ostrově Kharg, přes který proudí až 90 % exportu íránské ropy. Prezident Trump odmítl sdělit, zda USA takový krok zvažují. „Možná plán mám, možná ne. Proč bych to říkal novinářům?“ uvedl podle Fox News.
Podle dostupných údajů Írán v poslední době exportuje zhruba 1,1 až 1,5 milionu barelů ropy denně, především do Číny.
Konflikt tak vstupuje do další fáze, kdy se nejen prohlubují přímé vojenské střety, ale zároveň roste riziko jeho rozšíření daleko za hranice regionu. Obavy z širší války sílí i mezi americkou veřejností, zatímco boje pokračují už čtvrtým týdnem.
