Volby jsou k ničemu, řekla Šichtařová. A už opravdu odstoupila

Markéta Šichtařová (Svobodní) oznámila, že se vzdává poslaneckého mandátu a zároveň i končí v politice. Tyto kroky zdůvodnila zklamáním nad tím, že Poslanecká sněmovna propustila do dalšího čtení vládní návrh zákona o digitální ekonomice. Uvedla, že odeslala dopis předsedovi Sněmovny Tomiu Okamurovi (SPD), v němž deklaruje složení mandátu s okamžitou účinností ke dni doručení. Podle ní to bylo jediné možné řešení, protože ve stávajícím složení Sněmovny není možné plnit předvolební sliby voličům.
K platnému vzdání se mandátu však nedošlo. Předsedkyně mandátového a imunitního výboru Helena Válková (ANO) uvedla, že rezignační dopis Šichtařové nesplňuje zákonné podmínky. „K platnému vzdání se mandátu nedošlo,“ konstatovala Válková.
Dopis totiž nebyl notářsky ověřený. Válková připomněla, že Ústava České republiky a zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny stanovují dva způsoby, jak se poslanec může mandátu vzdát. Buď osobním prohlášením přímo na zasedání Sněmovny, nebo písemným prohlášením ve formě notářského zápisu, který nesmí být starší než jeden měsíc a musí být doručen předsedovi Sněmovny. Šichtařová zvolila druhou variantu, ale bez notářského ověření podpisu, takže její dopis neměl právní účinky. Poslankyně proto nadále zůstala řádnou členkou dolní komory Parlamentu.
Incident vyvolal kritiku na adresu poslanců SPD. Někteří komentátoři je na sociálních sítích označili za politické amatéry, kteří neznají ani základní pravidla fungování Sněmovny.
„Rezignace Šichtařové je neplatná, protože není notářsky ověřena. Čekám, kdo v Canvě udělá rezignační dopis poslance T. Okamury, přidá tam jeho podpis a pošle to jako dobrý trolling předsedovi Sněmovny T. Okamurovi…,“ napsal na síti X Dominik Kolder (ODS).
V průběhu středy Šichtařová své pochybení napravila. Podle informací ParlamentníchListů.cz svou rezignaci odevzdala dle regulí na podatelnu Poslanecké sněmovny. Odevzdala prohlášení ve formě notářského zápisu, řádně tak rezignovala na funkci. Dokument už dle informací redakce doputoval do Volební komise Poslanecké sněmovny.
„Žvanění“, komise, podkomise, podvýbory, program… A jde se domů
Šichtařová zveřejnila důvody svého rozhodnutí opustit křeslo poslankyně a vysvětlila, jak Poslanecká sněmovna (PS) funguje. „Včera večer poté, co drtivá většina poslanců se odmítla postavit proti cenzurnímu zákonu, jsem složila poslanecký mandát. Ovšem tomu něco předcházelo. Už při úvodním vyjednávání hned poté, co skončily volby, se ukázalo, že to nebude v Poslanecké sněmovně jen tak. Například jsem se účastnila vyjednávání, které se týkalo ekonomiky, protože mým oborem jsou veřejné finance a makroekonomické směřování obecně. Proto jsem se samozřejmě účastnila toho, když se mluvilo o státním rozpočtu,“ nadnesla ekonomka.
Už tehdy se podle ní ukázalo, že vznikající vládní koalice „nebude moct šlapat veřejným financím na krk“. „Já jsem ale při předvolebních kláních slibovala, že stát by měl zásadně šetřit, škrtat na svých výdajích. Ukázalo se ale, že tudy pravděpodobně cesta moc nepovede,“ přiblížila Šichtařová.
Připouští, že současný rozpočet vláda zdědila po předchozím kabinetu. Proto by se to tentokrát ještě dalo tolerovat, pokud by byla jistota, že v příštím roce rozpočet bude vypadat jinak.
„Jenomže ono to všechno postupovalo ještě dál. Velice rychle přišla na přetřes otázka výboru. Hned na počátku se ukázalo, že výbory jsou v podstatě poplatné Bruselu,“ tvrdí ekonomka.
V rozpočtovém výboru se podle ní netvářili, že by hodlali se schodkem něco „dramatického“ udělat. Proto se jí nezdál jako vhodný výbor pro její osobu.
Vyjádřila se i k hospodářskému výboru. „Ukázalo se, že koalice bude proti novému kolu emisních povolenek ETS 2, ale o zrušení těch stávajících nechtěla ani slyšet. Já jsem slibovala při předvolebních kláních, že rozhodně budu proti emisním povolenkám na všechny způsoby,“ přiblížila politička.
Byla podle svých slov požádána, jestli by nemohla alespoň dočasně vykrýt volné místo ve zdravotnickém výboru. „Sice se mi moc nechtělo, ale souhlasila jsem. Jenomže i tam se ukázalo, že ministr Vojtěch si dál vede očkovací linii ve prospěch farmaceutických firem. Je to v naprostém rozporu s tím, co strany vládní koalice před volbami slibovaly. Ani tady nedávalo nejmenší smysl zůstávat. Jet v tom znamenalo tuhle politiku podporovat,“ zdůraznila Šichtařová.
Proto hned od počátku avizovala neúčast v těchto výborech. „Kupodivu se nikdo v Poslanecké sněmovně nedivil, že se toho nechci účastnit,“ dodala politička.
Potom se však podle ní začalo v PS „žvanit“. „Obsazování komisí, obsazování podkomisí, obsazování podvýborů, procesní návrhy… Schůze začne třeba v úterý ve 14 hodin a začne se žvanit o pořadí návrhů. V 18 hodin se odsouhlasí pořadí a jde se domů. Má se třeba hlasovat o státním rozpočtu, což je zákon roku. A poslanci, hlavně Piráti, se najednou začnou přihlašovat s tím, že chtějí předsunout před jednání o státním rozpočtu třeba řešení stavu národních parků. Nic proti národním parkům. Ale všichni asi chápeme, že stav národních parků není tak důležitý jako jednání o státním rozpočtu,“ uvádí ekonomka.
Jedná se podle ní o klasickou obstrukci. „Za celou dobu, kdy jsem byla v PS, se řešily jenom dvě opravdu podstatné věci, které reálně ovlivní život lidí, nepočítám banality,“ zdůraznila členka strany Svobodní.
Se státním rozpočtem byla podle svých slov dlouhodobě nespokojená. „Při jednom hlasování jsem se i zdržela. Souhlasila jsem s tvrzením, že nový rozpočet je výrazně lepší než ten starý, protože alespoň neskrývá problémy. Zároveň však tvrdím, že i ten nový rozpočet šlo udělat lépe. Mohl být výrazně ambicióznější, než jaký je,“ podtrhla Šichtařová, která o tom i natočila video.
Řekla v něm, co a jak se v PS děje, jak je PS neefektivní. „Zloděj v tu chvíli začal křičet: ‚Chyťte zloděje.‘ Řekla jsem, že poslanci dělají v podstatě jen vlastní PR a že nedělají téměř nic pro lidi. A poslanci zleva i zprava najednou začali tvrdit, že jsem to já, kdo nefunguje, protože to je to nejlepší odvádění pozornosti,“ vysvětluje ekonomka.
Všimla si prý, že je možná jediná, kdo detailně studuje všechny návrhy zákonů, o kterých se má hlasovat. „Dokonce jsem si všimla, že v tichosti se začíná připravovat schválení DSA,“ řekla ekonomka.
Konec ve Sněmovně i v politice vůbec
Sněmovna v úterý propustila do dalšího kola projednávání vládní návrh zákona o digitální ekonomice. Reagovala tak na evropské nařízení DSA o digitálních službách. Předloha odolala návrhu na zamítnutí, který vznesla Šichtařová. Návrh politička zdůvodnila obavami z cenzury, kterou by podle ní zákon mohl přinést. Okolnosti schvalování objasnila na svém facebookovém účtu. Hovořila o alibismu vládní koalice a navrhla shodit zákon ze stolu navzdory hrozící pokutě ze strany EU.
„Našlo se jen šest poslanců, kteří měli stejný názor jako já. Z 200členné Sněmovny se sedm lidí postavilo proti cenzuře a diktátu Bruselu. Sněmovna nefunguje. Poslance zajímá jen jejich PR. Dělají opak toho, co slibovali. Zůstat v PS by znamenalo zradit, co jsem slibovala. Nemohu asistovat při zavádění cenzury, proto jsem složila mandát. S politikou končím. Budu se věnovat své profesi ekonomky. Realita je ještě horší, než jsme si všichni mysleli. Politika už není volbami opravitelná,“ objasnila Šichtařová.
Liptáková: Prohraná bitva a nevratný krok
Politička Klára Liptáková (PRO) situaci okomentovala: „Ekonomka Markéta Šichtařová dnes rezignovala na mandát poslankyně. Přimělo ji k tomu, že naše Sněmovna neodmítla evropský ‚náhubkový zákon‘ Digital Services Act (DSA). Tento zákon přinutí sociální sítě a vyhledávací platformy mazat obsah nežádoucí pro Evropskou komisi. Díky této cenzuře budou Evropané jednostranně informováni a ohlupováni ještě víc než dosud a nebudou se chovat racionálně, protože nebudou mít relevantní informace. Každý stát bude mít za úkol si zajistit ‚důvěryhodné oznamovatele‘, kteří budou nahlašovat ‚škodlivý nebo ilegální‘ obsah. (V tom budeme dobří a tipuji, že je to skvělá zpráva pro ‚uvědomělé aktivní občany‘, na které už nevyšla místa v progresivistických neziskovkách.)“
ANO se k odmítnutí DSA nepřipojilo a vydalo se podle Liptákové „pragmatickou cestou vlk nažraný a kozy celé“ – tedy že chtějí zákon přijmout a upilovat mu zuby. M. Šichtařová ale nevěří, že je to možné.
Dále uvádí, že pirátský expředseda Bartoš za končící poslankyní na rozloučenou „plivl jedovatou slinu“ – prý odchází, když zjistila, že se ve Sněmovně musí pracovat. „Vzhledem k tomu, že M. Šichtařová vychovává sedm vlastních dětí, a ještě stačila napsat hromadu ekonomických knih, se divím, že mu při tom výroku neupadla huba. M. Šichtařové si vážím a ztotožňuji se s většinou jejích názorů. Lituji, že se rozhodla na prohranou bitvu reagovat nevratným krokem, a nemyslím, že by se zpronevěřila voličům, kdyby setrvala, protože každý odpovídá jen za to, co může ovlivnit. I politika je profese a vyžaduje mimo erudici určitou zarputilost jít za svým bez ohledu na okamžitý nevýsledek. Paní Markéto, věřím, že Vaše odbornost bude v budoucnu ve prospěch naší země ještě využita, a přeji Vám vše dobré pro každý další den!“ vzkázala Liptáková prostřednictvím sociálních sítí.
