Ivan Vyskočil: Azov už není fašistický? Jak h*vno a exkrement. Jiný název, ale stejně smrdí

„Milí čtenáři, prázdniny se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Je to zvláštní pocit, že moje, před chvílí narozená vnučka, alespoň já mám takový pocit, jde do první třídy. Jako by ty prázdniny končily i mně,“ říká na úvod herec Ivan Vyskočil a podotýká.

„Nebudu o prázdninách prudit o všeobecně známých zprávách politických. Ačkoliv se toho za den dnes děje víc než za celý měsíc, stejně bych vám asi neřekl nic nového. Pan Fialenko se stejně chválí, na rozdíl od mínění více než 85% občanů. Ministři všeho, bez rozdílu, se stále úporně drží svých židlí, i kdyby na ně praskl sebevětší skandál. Zkrátka nic nového,“ pokyvuje.

Cílené tažení proti seniorům?

Anketa Který muž v čele vlády je nejlepší? Fiala (ČR) 1% Fico (SR) 13% Tusk (Polsko) 0% Orbán (Maďarsko) 83% Scholz (Německo) 3% Nehammer (Raskousko) 0% hlasovalo: 17174 lidí

„V současné době se pohybuji po silnicích v Českém ráji. Všude cyklistů jako máku, a tak opatrně sjíždím z mírného kopečka do nepřehledné zatáčky. Na tomto krátkém úseku mezi dvěma zatáčkami se proti mně řítí škodovka, řízená mladým „závodníkem“, který v tom nepřehledném krátkém úseku nesmyslně předjíždí. Brzda - uhnout, co nejvíce ke krajnici, ještě jsem stačil na to „vemeno z kachny“ varovně zasvítit. Dočkal jsem se též dálkových světel, zatroubení a zdviženého prostředníčku,“ žasne herec a dodává. „A už se kolem mne prořítil takový mladý ouchcapek a závodním tempem pokračoval dál. Stačilo, že bych jel jeho tempem, netlačil se až skoro do příkopu a mohl následovat čelní náraz. A pic kozu do vazu - už jsem mohl krásně navýšit statistiku seniorů nad sedmdesát, co způsobují dopravní nehody. Nebo jsem jen mohl sjet do příkopu, případně narazit do stromu a rozbít si auto. A v kronice nehod by bylo, jak další blbý dědek přes sedmdesát se neudržel na silnici a sjel mimo vozovku. A arogantní chlapec si frčel vesele dál,“ krčí rameny herec.

Fotogalerie: - V Pride Village

Politicky nespolehlivý. Jezdil jsem náklaďákem

„Ne, ne. Mám pocit, že my starší, díky zkušenostem, jezdíme daleko opatrněji. Není divu. Naše šoférská kariéra začínala velmi pozvolna. Tříkolka, koloběžka, kolo, motorka a pak teprve starší auto, pod kterým jsme stále leželi. Když jsem byl zase politicky nespolehlivý a byl jsem „odejit“ z pražského Činoherního klubu, jezdil jsem jeden čas s náklaďákem u Železničního stavitelství,“ vzpomíná. „Také jsme byli frajeři a vytahovali se před holkama, ale naštěstí nikomu z nás nekoupil tatínek BMW turbo, aby se z nás stali páni silnic a dárci orgánů. Také sobotní návraty z diskoték, se nás už, zaplať Bůh, netýkají. Ne, opravdu si nemyslím, že my staří jsme největší nebezpečí na silnicích. Přestože se o nás otřel i ten „strategický komunikátor“ Otakar Foltýn, pro kterého jsme jen parazité a odpad společnosti, stále tvrdím, že naše největší nebezpečí pro činitele typu pana Foltýna a jeho pánů je v tom, že si hodně pamatujem. A také se nedáme hned tak opít rohlíkem. Jinak mozkové výměty pana Foltýna tu nehodlám rozebírat. Zdá se, že tentokrát to byla silná káva i pro média hlavního proudu,“ pokyvuje Ivan Vyskočil.

Fotogalerie: - Pietních 168 hodin

Poplatky pro ČT a nesmyslný důvod

Anketa Vládní zmocněnec Foltýn označil část společnosti za „svině a nepřátele vlastního státu“. Je to šťastné vyjádření? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11340 lidí

„Už ti zločinci nevědí, kde nás ještě více odrbat. Jak dlouho si to necháme ještě líbit? Nemyslíte, že už STAČILO!?“ ptá se.

PS Ivana Vyskočila

Ani dnes samozřejmě nechybí PS Ivana Vyskočila. „Koukal jsem jak z jara, neb se mi dostalo poučení z Č. Rozhlasu od jakési „chytré dámy“. To ostudné vystoupení pluku Azov, které v mnoha západních zemích (a zdůrazňuji v ZÁPADNÍCH) nepovolili, se u nás konalo. Nevím, proč se někdy neřídíme příkladem tak obdivovaného Západu?“ zamýšlí se a pokračuje.

„Od rozhlasové dámy jsme dostali držkovou. My neznalí a hloupí nevzdělanci, protestujem a vůbec nevíme, že už to není pluk Azov, ale já nevím kolikátá útočná brigáda, na kterou se přejmenovali. Aha – tak to už je v pořádku. To už není ten fašistický Azov!“ chytá se za hlavu Ivan Vyskočil a bez servítek dodává.

„Nemohu si pomoci, ale je to to samé, jako když,- promiňte, neříkáme - Hovno, ale exkrement. Je to sice to samé hovno a stejně smrdí, jen se to jinak jmenuje!“