Ivan Vyskočil v ráži: Kdyby měl zdraví národa na starosti Rakušan, raději sežeru jed na krysy! I Kalousek se zděsil víc než Mirka

reklama

„Asi tentokráte nezačnu zvesela. Než jsem začal psát, zastihla mne zpráva, že zemřela Hana Hegerová,“ pokyvuje smutně Ivan Vyskočil a vzpomíná.

Na plné pecky jsme pouštěli Mylorda, Obraz Doriana Graye

„Najednou se mi vybavil náš starý žižkovský byt. Bylo to na jaře 68 a ještě se spolužáky Čestmírem Gebouzkým a Honzou Eklem jsme se připravovali na závěrečné státnice na naší DAMU. No, „připravovali“….. Bylo krásně, teplo, měli jsme otevřená všechna okna a hlavně koukali na ulici. Ani jedna z žižkovských holek neprošla ulicí bez povšimnutí, pískání a poznámek. Málem došlo i ke rvačce. Když padla nevhodná poznámka na některou, která tak nějak patřila do „mého portfolia“, abych se vyjádřil současným jazykem. K tomu všemu a stále dokola jsme si pouštěli desku Hany Hegerové s jejími šansony,“ vzpomíná Ivan Vyskočil a pokračuje.

„Nemohli jsme se nabažit všech těch písní a jejího podání. Náš starý gramofon už byl horký a deska už měla šumy a tu a tam přeskočila drážku. Ale my znova a znova a na plné pecky pouštěli Mylorda, Obraz Doriana Graye, Noc a všech dvanáct písní, co se na desku vešlo. A holky z ulice nahoru otáčely hlavy a slyšely tu hudbu a smály se na nás a my jsme si připadali jako mistři světa a byli jsme šťastní. Inu, bylo nám dvacet – a to všechno vysvětluje. Kouzlo a bezstarostnost dvaceti let se už někam ztratily, ne tak kouzlo šansonů Hany Hegerové,“ říká s nostalgickým úsměvem herec.

Fotogalerie: - Proti policejnímu násilí

Nejen Hegerová, ale také Munzar, Maciuchová, Lanďák…

Anketa V případě, že byste mohli volit předsedu ČSSD, byste dali hlas Janu Hamáčkovi 74% Tomášovi Petříčkovi 5% Janě Maláčové 11% Martinovi Netolickému 4% Michalu Šmardovi 6% hlasovalo: 3111 lidí

„Ale proč tady o těch, co už tu nejsou, mluvím? Jak říkám. Nejsem hysterický a vím, že jednou tam musíme všichni. A není nad čím plakat, zvláště když život byl naplněn úspěšnou prací a láskou. Ale nemohu se zbavit pocitu, že naše umělecká branže má vůči těmto lidem velký dluh. Jakoby ta nová generace režisérů, až na vzácné výjimky, nevyužila dostatečně jejich zkušeností a umění, dokud tady mezi námi byli“.

Psali jsme: SMS o Šlachtovi: „Ta svině toho ví strašně moc, může to bejt fatální!" Brněnská ODS Bidermanova tabulka donucování. Bašta předkládá mrazivé shody. Dříve použito na válečné zajatce, dnes na Čechy? Milan Šarapatka: Zeman se zastal Sputniku. Pro opozici, nedovzdělance typu Hrušínského a Geislerové je to rudý hadr. Bez ohledu na další oběti Rodina, Češi, imigranti, euro, poroučení z Bruselu, covid... Známé tváře na konferenci Trikolóry. Padla silná slova

To raději sežeru jed na krysy

„A teď jen tak letem světem. Sledoval jsem v televizi, jak ke covidu a vládě promlouval pan Rakušan ze STANu. Už máme všichni pandemie plné zuby, ale kdyby měl na starosti zdraví národa, tedy potažmo i moje, pan Rakušan, tak raději rovnou sežeru jed na krysy,“ načíná další téma Ivan Vyskočil a pokračuje. „STAN vzali pod křídla další „vejlupci“ české politické scény Piráti. Téhle straně nevěřím ani nos mezi očima. Ani dojemný pláč paní Olgy Richterové mě o upřímnosti jejich myšlení nepřesvědčil. Myslím, že v sobě nemají ani tolik cti, jakou měli jejich jmenovci námořní lupiči. Je to převodní páka Bruselu a západních neziskovek a korporací,“ říká rázně a dodává.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kalousek ještě zděšenější než Mirka? A „západní chudáci“

„Dokonce i sám Kalousek se vyděsil při představě, že by se mohli dostat do vlády. A jestli Kalousek je ještě zděšenější, než Mirka, tak to o něčem svědčí. Však se také Piráti ochotně přidali ke skvadře odložených politiků hnízdících v Senátu. Společně protestovali proti navrhovanému zákonu o podílu českých potravin v obchodech. Všechny ty bláboly o zdražení potravin, o tom, jak na to čeští zemědělci nestačí a nevím co ještě. Všechny tyto protesty a snášení často nesmyslných protidůvodů mají společného jmenovatele. Vždyť kdybychom se jako ČR více osamostatnili, kam budou prodávat západní potraviny druhé jakosti, rajčata bez chuti a maso převážené tisíce kilometrů přes celou Evropu? Přece byste nechtěli, aby ti „západní chudáci“ přišli o své zisky. Děs a hrůza, to by je Brusel nepochválil, že, paní Jourová?“ nešetří sarkasmem herec a pokračuje.

„A že na to čeští zemědělci nestačí? A kde byli všichni ti chytráci, když se tady ničilo zavedené a prosperující české zemědělství? Kde byli, když se nenahraditelná česká zemědělská půda zastavovala a dál zastavuje odpornými, plechovými sklady a montovnami. Na to nepotřebujeme žádné statistiky. Stačí otevřít oči, když jedete krajinou a jímá vás hrůza. Proti čemu to opět brojí ti zaprodanci Bruselu? České zemědělství opět musí žít a tedy musí mít odbyt! A nebudeme-li aspoň z velké části soběstační, bude stačit opět nějaký světový, nebo jen celoevropský otřes a budeme v... víte kde!! Už jsme to zažili zrovna při této patálii s covidem. Viděli jsme, že to platí i ve vztazích mezi státy: Bližší košile, než kabát!“ pokyvuje Ivan Vyskočil.

Pravidelný seriál PL: Nedělní ráno s Ivanem Vyskočilem

Šest let za pár vět na internetu? Jako by se už soudilo podle islámského práva

Anketa Byl by Ivan Bartoš dobrý premiér? Ano 1% Ne 97% Nevím 2% hlasovalo: 15837 lidí

Hlásači MeToo a podobných kravin

„Mohl bych tady glosovat další a další perly, které se denně dočítám a slyším ve zprávách. Ne! Začíná být hezky. Jděte ven a poslouchejte, jak začali zpívat ptáci,“ nabádá čtenáře ParlamentníchListů.cz Ivan Vyskočil a s humorem sobě vlastním podotýká. „Nevím, zda bych to neměl v rámci korektnosti odsoudit? Samečci lákají samičky a naopak. Jezuskote, vždyť to je sexuální harašení, až se les otřásá,“ směje se. „Kocouři nám před barákem začali v noci kňourat, že až má člověk dojem, že tam někde pláče dítě. To všechno s sebou přináší jaro. Vím, že i vy se ohlédnete za hezkou holkou a jim se snad i v téhle době tzv. zapalují lýtka. Konečně kdyby nám tohle měli všichni ti hlásači MeToo a podobných kravin zkazit, tak co bychom si, pánové, počali? Zaplaťpánbůh, ještě že příroda zůstává normální a vám, čtenáři, přeju, aby zůstala normální i ve vás!“

Psali jsme: Ivan Vyskočil soptí: Ticho... A najednou ČT oznámí udílení cen Českého lva. Vzpomínáte na ten řev kolem státních vyznamenání? Zase dvojí metr! „Chudák Dvořák, dřel na té tribuně mezi papaláši, za ty mizerné peníze. Určitě musí i vybírat popelnice!“ Ivan Vyskočil tuší, že po dnešku se do ČT už nepodívá Kýbl nenávisti k Zemanovi a žádné argumenty! Hlásači neotřesitelné pravdy. Nevěřím. Ivan Vyskočil zametl s publicistou. A pak se vysmál Hrušínskému Neví, proč protestují, hlavně že je sranda. Dostanou transparent proti Babišovi a zařvou si. Ivan Vyskočil odhalil „demonstrantku“ ze svého okolí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.