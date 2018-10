Izraelský akademik hájí Donalda Trumpa: Úspěšně napravuje, co před ním napáchali Obama s Bushem

45. prezident USA často čelí kritice. Za to, jak se chová ke spojencům v NATO, za to, jak postupuje při obchodních vyjednáváních. V Izraeli si však Donalda Trumpa váží. A váží si i Spojených států pod vedením Trumpa.

„Existence nějakého světového řádu, byť časově omezeného, je nutná. Díky určitým pravidlům lidstvo již po tři generace nezažilo všeobecnou ničivou válku. Má to ale pár podmínek. Měla by tu být moc, která je schopna vynutit si dodržování takových pravidel, to znamená odměňovat jejich podporovatele a trestat narušitele. Takovou mocností by měla být Amerika. Nikoli Rusko, nikoli Čína. Dalšího kandidáta na tuto roli nevidím. Evropa není žádnou světovou velmocí, i když si na to občas činí nárok. Z mnoha důvodů nemá globální akceschopnost. Takže abych odpověděl: Za prvé světový řád existuje, za druhé stojí za obranu,“ poznamenal Schueftan v rozhovoru pro Reflex.cz.

Donald Trump podle akademika jedná impulzivně a těžko se odhaduje, co vlastně udělá, ale to je jeho slabinou a silnou zbraní ve vyjednávání. Schueftan má za to, že Trump sice není ideální vůdce, ale aspoň se snaží napravovat věci, které prý Obama pokazil. Trump se snaží navrátti Spojeným státům nezpochybnitelnou pozici první světové mocnosti.

„Vycházím z předpokladu, že oslabení Ameriky je pro svět velmi špatné. Bush mladší ve výsledku také učinil Spojené státy slabšími, než byly dřív, jenže neměl to v plánu, byl to výsledek jeho chybných tahů. Chybná byla představa, že Amerika může vojenskou silou nastolit demokracii v regionech, kde tento typ zřízení nemá ani kořeny, ani tradici, ani podporu většiny obyvatelstva. To poškodilo obraz Ameriky coby zhmotnění pozitivní síly, příkladné pro ostatní. Jenže pak přišel Obama a použil metodu velmi rozšířenou mezi levicovými politiky: když něco nemůžu překonat, tak to musím osedlat, prohlásit to za projev pokroku. Stačí propagandisticky vyměnit znaménka z minusu na plus. Je Amerika slabší a slabší, ztrácí ve světě pozice a tíhne k úpadku? Pak právě tyto tendence je třeba označit za kýžený cíl. Obama úspěšně dosahoval stanovených cílů, proto jeho vládnutí bylo vnímáno jako řetězec nepřetržitých úspěchů. Že korunou tohoto snažení mohlo být takřka úplné vymizení Spojených států z mapy politického vlivu, to nebylo na první pohled viditelné,“ pokračoval analytik.

Spojené státy bývaly nejbohatší zemí na světě, ale dnes už to není pravda. Američané věřili, že když své peníze vynaloží na to, aby Evropa či Asie ale byly stabilními částmi světa, pomůže to i Američanům jako zdatným obchodníkům. A Trump teď jako obchodník vidí, že některé části využívají amerických sil, ale neplatí za to odpovídající cenu. A chce to změnit.

Musí přitom řešit ještě jeden problém. Americký sen je už dvě století postaven na tom, že generace, která přijde po nás, se bude mít lépe než my sami. Ale dnes se tato představa jaksi zadrhla, což vedlo k poklesu chuti Američanů angažovat se ve světě. Mají pocit, že se v prvé řadě musí postarat sami o sebe.

