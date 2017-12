J. X. Doležal nechápe zákaz reklamy: Rouhačství a urážka náboženství? Ve 21. století...

25.12.2017 21:37

Komentátor serveru Reflex.cz Jiří X. Doležal se zamyslel nad tím, že urážka náboženství do 21. století nepatří. Napsal to v souvislosti se zákazem reklamy kvůli blasfemii. „Ano, ještě v roce 2017 – dokonce na jeho konci – se v naší zemi operuje s termíny rouhačství a urážka náboženství. Ale co by to bylo za Boha, kdyby se nechal urazit jedním vtipem?“ pozastavil se Doležal.