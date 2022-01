Já už jsem vám jednou řekl... Moderátor ČRo tlačil na Fialu kvůli pandemickému zákonu. Ten se nakonec neudržel

reklama

Prvním tématem byla koronavirová epidemie a její zvládání. Minulý týden Fiala uvedl, že vláda díky názoru odborníků dobře odhadla vývoj pandemie a přijala ve správnou chvíli správná opatření. Přesto, že systém nestíhá trasovat, hlásí pozdě karantény a izolace a pandemie značně dopadá na chod škol, pořád si na svém názoru trvá. „Určitě si vláda vede dobře, setkávám se s takovým názorem i u občanů. Říkají to i zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců,“ řekl s tím, že obyvatelé hlavně chválí způsob komunikace jeho vlády. „Za vlády Andreje Babiše říkal každý ministr něco jiného, padala zmatená vyjádření,“ připomněl.

I když se situace bude horšit, věří, že to vládu nepřekvapí a včas bude správně reagovat. „Máme připravené i záložní varianty. Zatím se ukazuje, že ani žádná přísnější opatření by už nemusela být potřeba, pokud budeme postupovat tak, jak postupujeme. Lidé i firmy dělají, co mají, chovají se odpovědně,“ řekl spokojeně. „Za celou dobu, co je naše vláda odpovědná, se ukazuje, že všechna naše opatření vedla ke zvládnutí epidemie. My umožňujeme společnosti žít, děláme jen nezbytná opatření,“ zdůraznil.

Ministr zdravotnictví ve středu hovořil o tom, že většina pandemických opatření by se mohla zrušit. Dnes dodal, že některá by se mohla zrušit už od března. Má Fiala stejný odhad? „To je odhad odborníků. Podle toho, jak se omikron chová v jiných zemích, se zdá, že je tu šance Česko více otevřít,“ míní.

Věnoval se také kontroverznímu pandemickému zákonu

Pandemický zákon prý jen ukazuje to, že vláda je případně připravena na horší variantu. „Neznamená to, že ho budeme používat. Já doufám, že od března ho už vůbec nikdy používat nebudeme. Bylo by ale od vlády nezodpovědné, aby neměla nástroj.

Pandemický zákon nebude stačit do února, musí se prodloužit, ale doufáme, že jej nebudeme muset použít. Pokud by ale přišla další vlna, můžeme řešit pandemie bez lockdownu, bez nouzového stavu, jako to dělala Babišova vláda,“ uvedl, že když půjde vše dobře, vláda jej nehodlá použít.

Proti této novele se v minulých dnech konala řada demonstrací, desetitisíce lidí posílají poslancům dopisy se žádostmi, aby novelu odmítli, výhrady k ní mají i někteří právníci. „Musíme věřit, že je to uděláno co nejlépe, ale opakuji, věřím, že pandemický zákon je jen krizová záloha,“ uvedl ministerský předseda.

Novelu však nestihla projednat ani Legislativní rada vlády, není to chyba u tak kontroverzní normy, která umožňuje výkonné moci omezovat práva občanů a podnikatelů? „No, ale jenom za určitých podmínek. A víte, co je výhoda pandemického zákona, a proto jsme jej chtěli? Že nutí vládu a ministerstvo vysvětlovat své kroky a umožňuje soudní přezkum. Místo Legislativní rady vlády to posoudili odborníci z legislativní rady,“ doplnil.

Opět zopakoval, že pandemický zákon je jako hasičská stříkačka.

Děláme vše pro to, abychom tu měli nástroj, který obstojí odborně i politicky. A který dává vládě jemný nástroj, jak zvládat pandemii. Pokud bychom postupovali podle předcházející legislativy, dopadlo by to tak, jak to dělala Babišova vláda, která říkala, že nezbývá nic jiného než nouzový stav,“ pokračoval premiér Fiala ve výčtu pozitiv, která s sebou pandemický zákon přináší.

Rozčílila jej otázka moderátora Tomáše Pancíře, zda svými slovy naznačuje, že v ničem nehodlají v této věci ustoupit. „Ale vždyť my takoví nejsme! My vedeme debatu, posloucháme názory opozice. Možná se domluvíme na úpravě, která bude rozumná. Jednou jsem vám už řekl, že upravíme dobu účinnosti,“ zopakoval premiér Petra Fiala.

