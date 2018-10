Já vám toho medvěda vysadím v Praze! Udeřil Jiří Čunek. A mluvil o homosexuálech a ČT

Prvním tématem byl medvěd, jenž v současné době ohrožuje Zlínsko. „Medvěd stále utíká. Je to zvláštní kus, nechová se normálně jako normální medvěd. Zabíjí zvířata, ovce, a nežere je. Přesunuje se velmi rychle. Na člověka přímo nezaútočil, prohnal jen jednoho dřevorubce, ale tam se to spíš popisuje jako vzájemné uleknutí. V jednom případě se dobýval do objektu, kde spal člověk,“ poznamenal Čunek. „Jsem pro odstřel, protože všichni odborníci, kteří se chovem medvědů zabývají, říkají, že to není normální kus,“ dodal Čunek.

Anketa Podporujete návrh, aby se znovu proplácely první tři dny nemocenské? Ano 75% Ne 25% hlasovalo: 582 lidí

„Podle e-mailů, které mi chodí, bych měl chodit do lesa a volat: ‚Míšo!‘ Jsou lidé, kteří milují zvířata a přírodu a v zásadě nemilují lidi,“ popisoval Čunek, jenž by medvěda chytil a dal do pražské Stromovky. „A pak byste viděli, vy všichni v Praze...“ zmínil. „To bych asi neudělal, neb by medvěd musel žrát jen kolemjdoucí. Ale pustit ho v okolí Prahy, kde by se pak lidé báli, tak by pochopili, že radit lidem na Valašsku není možné,“ dodal.

Následně se hovořilo o předsednictví KDU-ČSL. „Jasně se vyjadřuji k tomu, že nyní honím medvěda a tyto věci neřeším. Co se týče tohoto, vyjádřím se v únoru. V tuto chvíli o tom nepřemýšlím. Sice vypadám jako pomalejší, ale nepotřebuji na toto rozhodnutí čtyři měsíce,“ sdělil. „Dal jsem si nějaké mety ve své práci, jak senátorské, tak hejtmanské. Odmítl jsem i předsednictví Senátu, neboť se mi zdá, že je to na mě málo akční,“ řekl Čunek. Předsednictví KDU-ČSL je pro něj důležitou funkcí, váží si jí. „Všechno má svůj čas, skutečně se rozhodnu až v únoru,“ zmínil.

Období Pavla Bělobrádka zhodnotil ze začátku jako do plusu. „Za jeho předsednictví přišla strana do Parlamentu. Pak to bylo částečně udržovací období,“ zhodnotil Bělobrádkovu éru. „Cítí rivalitu, mám víc zkušeností a dívám se na věci jinak. Ale lidsky vůči sobě zášť nemáme,“ sdělil.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Rodič nikdy nesmí zatratit své dítě. Ale určitě, kdyby za mnou mé dítě přišlo, že je homosexuální, řekl bych, že je to obrovská potíž. Je to špatná cesta. V případě, že by byla moje dcera s přítelkyní, nemohla by se rozvinout do mateřství. Nejsou to vztahy, které rozvíjí naši společnost. My vymíráme a tyto vztahy to vymírání podporují. Měli bychom respektovat jejich soukromí a neupřednostňovat na veřejnosti,“ zmínil Čunek s tím, že o heterosexuálech se nehovoří tolik jako o homosexuálech.

„Není to věc normality, je to problém, s nímž se má jedinec vyrovnat. Společnost je nemá trestat, ale nemá je stavět ani na piedestal. Nechť tito lidé uchovají svoji sexualitu ve svém soukromí,“ řekl dále Čunek. „My máme razit to, co tuto společnost posune dál a zachová ji zároveň. Vymíráme...“ zopakoval následně Čunek.

Video najdete ZDE.

„Upřednostňovány musí být ženy a matky... A my neustále ztrácíme čas tím, že se zabýváme věcmi, které této pozornosti nejsou hodny,“ dodal. Zároveň také zkritizoval ty, kteří nechtějí mít děti ze sobeckého pohledu – z pohodlnosti či z důvodu kariéry.

Závěrem se pak Čunek vyjádřil k České televizi a k Českému rozhlasu. „Po oslavách 100 let mám velmi dobrý pocit z Českého rozhlasu. Vzal na sebe velký díl těch oslav,“ poznamenal Čunek a pochválil i Českou televizi, která se podle jeho slov lepší.

Psali jsme: Šmoulinka, maková panenka a kocour Mikeš. Světlana Witowská na ČT probírala dětské pohádky, které se možná mají předělat Drahoš, Horáček a Zemanova medailistka. Rozruch, který končí ostrým vyjádřením oceněné Bída, drahota, lidé na dlažbě a střelba do dělníků. Šiří se jiné informace o „tatíčku Masarykovi“ a první republice Ťok navrhne privatizovat menšinový podíl v ČD Cargo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef