Jahody o 20 Kč dražší než v roce 2023. Sýry a konzervy také. Proč? „Musí přitlačit na pilu.“

Reaguje se prý na větší zájem kupujících a také na zvýšené platové nároky zaměstnanců.

Zemědělský analytik Petr Havel k tomu říká: „Ač se nechci nějak vytahovat, tak už jsem říkal delší dobu, že po určité přestávce nastane opět zdražování. Jak jsou někteří analytici překvapení, tak já tedy nejsem a očekával jsem, že k tomu dojde už několik měsíců. Říkal jsem, že to bude v řádu několika procent, ale že to bude, bylo jisté. Náklady na produkci potravin a také oživená spotřebitelská poptávka, kdy lidé začali víc nakupovat. To byly hlavní faktory, které odblokovaly stav, kdy se ceny držely, pokud možno, na stejné úrovni a nezdražovalo se. Důvodů je samozřejmě celá řada. Tím největším je růst cen pracovní síly, protože zemědělci a potravináři zvlášť musí zaplatit své zaměstnance, jinak jim utečou do lukrativnějších oborů. Vždyť tato oblast beztak není nijak dobře honorována. A nyní lidé mají další a další možnosti, aby si vydělali více, takže potravináři také musí takzvaně přitlačit na pilu. To je jeden z hlavních důvodů,“ konstatuje Havel.

„Další důvody se postupně kumulují. Problémem je a bude počasí. Jak se rozpočítávaly ceny energií, tak to na firmy samozřejmě také dopadlo. Faktorů je tedy více. Zdražování nebude ale nijak výrazné, statistici nyní vydali zprávu, že se jedná o 2,9 %. Dodávám, že není mírnému růstu cen konec, protože tady ještě nemáme plnou sezónu ovoce, které pomrzlo, a to nejen u nás, ale také v Polsku i v jiných zemích. To se samozřejmě projeví. Teď už to vidíme na jahodách, ty jsou o 15 až 20 korun dražší na kilo oproti loňsku. To je reálný důkaz vlivu počasí a nárůstu nákladů. A to se zatím zveřejnily ceny samosběrů, ale ještě to nejsou ceny v obchodech, protože tam se ty naše jahody teprve v posledních dnech dostávají,“ míní Havel.

„Celkově lze říci, že se nebudou zvyšovat ceny celkově, ale v některých segmentech ano. V jiných může dojít ke stagnaci, ba i k mírnému poklesu. Vývoj bude tedy nerovnoměrný, a když sečtu plus a minus, tak mi z toho vychází pár procent plus v průběhu letošního roku,“ upozorňuje analytik.

Kdy dáme stopce stopku?

V různých segmentech je situace různá. „V mléku byla do současné doby taková, že půl roku rostly suroviny, tedy surového mléka. Kdyby se to stalo v pekařině, tak tam se to projeví v deseti, patnácti procentech. U mlékárenského výrobku se ale cena vstupní suroviny promítne 40 až 60 procenty. Tam vliv ceny suroviny je tedy větší. Tam zdražování je, a důsledkem toho je, že cena mléka u zemědělců v minulých měsících rostla. Tohle se ale, myslím, už zastaví. Další zdražování mlékárenských výrobků, kde se cena zvyšovala, už podle mne nebude. Takže to bude jedno z odvětví, kde se už zdražovat nebude, a cena vstupní suroviny bude klesat. To je ale něco úplně jiného než s ovocem. Už na začátku roku, když byl ten teplý únor, jsem psal, že ceny energií jsou důležitým faktorem. Ono to samozřejmě pokračuje. Ale letos významný vliv na ceny bude mít počasí,“ uvádí exkluzivně pro ParlamentníListy.cz Petr Havel.

V Globusu je balený výkroj plísňového sýru z Madety, který nese název KAMADET, už přes 50 korun. Ještě nedávno 45 korun. Předtím 40, ještě před 35. „Pamatuji i pod třicet, ale to už je dost dávno,“ vzpomíná důchodkyně Jiřina, která s košíkem projíždí mezi regály. Větší gramáž známých tuzemských značek je tu od 70 do stovky. Zahraniční sýry ještě podstatně více. To už koupáte levněji v sousedním Německu i v Polsku.

Müsli v akci za 70 korun, mimo akci za dvojnásobek. „Taky pěknej posun…“ slyšíme od mladé maminky. Balení „mazacích“ sýrů už překonalo padesátikorunu. O tuňácích ani nemluvě, to už dávno překonalo stovku. Ale bývalo to do 40, pak 50, pak rovnou 70 korun a dál a dál…

Cenový vzestup zaznamenaly i masové konzervy. Jistě pamatujete vepřové a hovězí ve vlastní šťávě od společnosti Hamé. Malé balení bylo před pár lety něco přes 20 korun, dnes je to minimálně padesátka. Větší konzerva stávala 30, 40 korun. Dnes stovku. „Lepší už to nebude,“ prorokuje již zmiňovaná mladá maminka. „Kvalita těch hotovek v konzervách? Hrůza!!“

Nakládané okurky, které stávaly 50 korun, už jsou za 80. Konzervovaný hrášek také za 80 korun. To jsou ceny v Bille. Velký hermelín v Albertu už přes 50 korun. Ještě před pár měsíci něco přes 40 korun. A ještě předtím i 35. Ale to už budeme jen vzpomínat.

Překvapení se jmenuje jahody

Jednoznačně tedy povyskočení cen. I u těch výrobků, u kterých bychom to tak nepředpokládali. „Hrají si s námi hru na kočku a na myš,“ hodnotí důchodkyně Jaroslava. „Nikdy nevíte, co kde bude v akci. Než projdete všechny markety, už je zas nový týden a nové ceny. A někdy to už ani nemají. Musíte proto raději první den dopoledne,“ školí nás paní. „Nestačí si to jenom zatrhávat. A ceny posílám přes mobil kamarádkám, abychom na tyhle obchodníky vyzráli,“ pomrkává spiklenecky.

Jaká bude cena třeba německých či polských jahod – v konkurenci s českými – ještě nevíme. Určitě to bude podstatné zdražení. A pak se to rozjede – jogurty s přídavkem ovoce, sirupy a šťávy, kompoty a tak dál. Bude to – a už je – rozhodně zajímavé…

