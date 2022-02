Jak vyzrát na Putina? Západu se to nebude líbit, varuje známý ekonom

reklama

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sdělil svým spoluobčanům, že Ukrajina zůstala v obraně své půdy před ruskými agresory sama, ale vytrvá. Ekonomické sankce, které Západ projednává a postupně uvaluje na Rusko, označil ukrajinský prezident za nedostatečné.

Ekonom Thomas Piketty na blogu francouzského deníku Le Monde upozornil, že jedna ekonomická sankce by přece jen pomoci mohla. Jenže je to sankce, která by se nelíbila ani Západu, protože řada západních boháčů má zájmy v Rusku větší, než se může zdát na první pohled.

Podle Pikettyho přišel čas sáhnout na majetky zhruba 20 tisíc nejbohatších Rusů se jměním okolo deseti miliony euro a víc. Tito lidé, kteří mají majetky v Paříži, v Londýně i v New Yorku, by dali Putinovi pocítit, kdyby jejich majetky byly zmraženy.

„Řekněme to rovnou: je čas představit si nový typ sankce zaměřený na oligarchy, kterým se dařilo díky dotyčnému režimu. To bude vyžadovat zřízení mezinárodního finančního registru, což se nebude líbit západním majetkům, jejichž zájmy jsou mnohem těsněji spjaty se zájmy ruských a čínských oligarchů, než se někdy tvrdí. Avšak právě za tuto cenu se západním zemím podaří vyhrát politický a morální boj proti autokraciím a ukázat světovému mínění, že zvučné projevy o demokracii a spravedlnosti nejsou jen prázdná slova,“ napsal ekonom na blogu.

Už sankce přijaté postupně po obsazení ukrajinského poloostrova Krym zahrnovaly lidi z Putinova okolí, ale podle Pikettyho je to zaprvé příliš málo lidí a navíc jsou to sankce často jen symbolické, které jsou v praxi obcházeny.

„Aby se ruský stát dostal na kolena, je naléhavé zaměřit sankce na tenkou sociální vrstvu multimilionářů, o kterou se režim opírá: skupinu, která je mnohem větší než několik desítek lidí, ale mnohem užší než ruská populace obecně. Pro představu by se dalo zacílit na lidi, kteří drží více než 10 milionů eur v nemovitostech a finančních aktivech, nebo asi 20 000 lidí podle posledních dostupných údajů. To představuje 0,02 % dospělé ruské populace (v současnosti 110 milionů). Stanovení prahové hodnoty na 5 milionů by zasáhlo 50 000 lidí; jeho snížení na 2 miliony by zasáhlo 100 000 (0,1 % populace),“ pokračoval Piketty.

Na majetky těchto lidí by podle ekonoma mohl Západ uvalit daň ve výši deseti či dvaceti procent nebo by mohl zajít ještě dál. Oněch 20 tisíc lidí by např. nemuselo dostat víza k cestám na Západ. Pak by se podle Pykettyho Kreml nepochybně dozvěděl o jejich nespokojenosti s režimem Vladimira Putina.

Jenže tohle všechno by také vyžadovalo zřídit globální majetkový rejstřík, aby bylo jasné, komu co patří. A to by se s pravděpodobností hraničící s jistotou ani trochu nelíbilo západním boháčům. Důvod Piketty už naznačil.

