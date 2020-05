Jaké „evropské peníze“? My jsme Unie! Hovoří oblíbená ekonomka ministryně Maláčové a možná prezidentská kandidátka

Evropská komise předložila zásadní ekonomický plán na oživení evropské ekonomiky po epidemii koronaviru s názvem Příští generace EU (Next Generation EU). Ekonomiku podpoří investice za 750 miliard eur, 500 miliard v podobě dotací a 250 miliard půjček. O tom, zda je obnos pomoci dostačují a jestli je přístup české vlády k plánu solidární, v rozhovoru pro iROZHLAS.cz hovořila česká ekonomka Danuše Nerudová, jejíž jméno někteří zmiňují v souvislosti s prezidentskou kandidaturou. Kandidovat by mohla, čtyřicet let jí bylo vloni v lednu.

Zmíněné prostředky by měly mířit především do proměny ekonomiky pomocí digitalizace i ekologických a chytrých technologií. Evropská komise si na to chce půjčit na finančních trzích a ručit svým příštím rozpočtem. To kritizuje například rakouský kancléř Sebastian Kurz, jenž mluví o „dluhové unii“, do které se nechce nechat vtáhnout.

I český premiér Andrej Babiš (ANO) má k plánu velké výhrady. Vadí mu, že Česko by bylo čistým plátcem a pomoc by směřovala především do nejpostiženějších ekonomik, jako jsou Itálie a Španělsko.

Předsedkyně Evropské komise při představování plánu zdůrazňovala především solidaritu, jelikož v unii jsou investice ve výsledku dobré pro všechny země. Česká vláda solidární přístup podle ekonomky Nerudové však nepředvádí. „Celých 15 let jsme byli v pozici čistého příjemce, kdy do naší země tekly peníze daňových poplatníků z takových států, jako jsou třeba Francie nebo Německo. Česko solidární rozhodně není,“ míní ekonomka.

„Osobně se domnívám, že musíme přijmout odpovědnost za evropský vývoj. Nejde jen čerpat benefity, ale musíme taky něco obětovat,“ pokračuje Nerudová.

Připadá jí prý zvláštní, že když se podmínky v Česku přiblíží průměru EU natolik, že bychom se mohli dostat do pozice čistého plátce, tak se nám to najednou nelíbí. „To nám přece bylo jasné, když jsme do Unie vstupovali,“ dodává Nerudová. Ta je rektorkou Mendelovy univerzity a členkou několika komisí, zřízených ministryní Michaelou Maláčovou. V komisi pro „spravedlivé důchody“ je dokonce oficiálně předsedkyní.

Objem pomoci je podle ní adekvátní: „Jsme v bezprecedentní situaci – o co rychleji teď evropskou ekonomiku nastartujeme, tak o to rychlejší zotavení z krize to bude. Objem pomoci je adekvátní. Jsem ráda, že evropský rozpočet je prorůstový a cílený na budoucí generace. A pokud jsem dobře počítala, tak minimálně 25 % zdrojů se týká opatření na ochranu klimatu,“ komentuje plán komise Nerudová.

Pro obavy ze zadlužení EU, které vyjadřují některé členské státy, má pochopení: „Obava je samozřejmě legitimní a směřuje hlavně ze zemí, které jsou zadluženy nejmíň. Česko je čtvrtou nejméně zadluženou ekonomikou, jsme rozpočtově odpovědní, proto máme logicky taky obavy,“ myslí si Nerudová.

Zároveň dodává, že pro Česko neexistuje žádná jiná varianta: „Jsme malá, otevřená, exportně orientovaná ekonomika. Nemáme jinou možnost než být součástí evropského trhu,“ pravila Nerudová.

Připomněla to, co u nás nebylo vůbec zmiňováno, a sice, že celý podpůrný úvěrový program COVID II je vlastně placený z evropských peněz. „Unie ale nejsou ,oni´ v Bruselu, Unie jsme my,“ shrnula ekonomka Nerudová.

