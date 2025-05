Jakub Železný chce audit ČT

Jakub Železný v podcastu Nory Fridrichové veřejně vysvětlil, proč plánuje podat kandidaturu na generálního ředitele České televize. Zdůraznil, že nejde o osobní ambici, ale o hlubokou obavu o budoucnost instituce. „Udělám to. A poslední důvod je jakákoli má osobní ambice, mé osobní ego, moje chtění, moje bažení, a kdo si myslí něco jiného, tak mě prostě nezná.

To jsem řekl, jaký nemám důvod, a teď jaký mám důvod. Mám o tu televizi strach.

Pracuji v ní dost dlouho na to, abych znal její vnitřní mechanismy, a zároveň abych se bál o to, že ty vnitřní mechanismy jsou možná někdy trošku rozechvělé a oslabené ve chvíli, kdy na tu vnitřní slupku jsou vytvářeny tlaky. A ty tlaky vytvářeny jsou. Všichni to víme, všichni to cítíme, všichni to vnímáme. Čteme vyjádření politiků, čteme mezi řádky – a já se toho obávám,“ uvedl moderátor ČT v podcastu Nory Fridrichové.

Zdůraznil, jakou Českou televizi by si přál jako případný generální ředitel – sebevědomou, ale nikoli exhibicionistickou, silnou ve své veřejné službě a nezávislou na mocenských vlivech. „Já chci, aby ta televize byla sebevědomá. Což neznamená, že někde budu vykřikovat sebevědomě. Sebevědomá znamená, že je to silná televize veřejné služby, která plní svou funkci. To je všechno. Nikomu nepomáhá, nikomu neubližuje. To je základní, úplně jednoduché krédo, které mám,“ pokračoval Železný.

Kromě toho upozornil, že Česká televize díky schválené mediální novele získá významně navýšený rozpočet. Právě proto je podle něj důležité zacházet s těmito prostředky s maximální odpovědností. „Uvědomme si, že Česká televize díky té velké mediální novele teď dostane navíc poměrně dost peněz. A já si nemyslím, že by kdokoli z těch lidí, kteří kandidují na generálního ředitele – kdokoli z nich se jím stane – že by ty peníze chtěl prošustrovat. Ale je potřeba udělat audit, třeba u pořadů, které dodávají externí firmy České televizi. Jestli se tam nedá ušetřit," míní.

Železný: Hrozí maďarizace televize. Přímé napojení na stát je nebezpečné

Následně pojmenoval konkrétní hrozby, které podle něj ohrožují nezávislost veřejnoprávního média. Největším rizikem je podle něj snaha některých politiků proměnit Českou televizi v instituci podřízenou státní moci. „Mám konkrétně na mysli to, že když politici – a je úplně jedno, z jaké jsou strany – začnou o té televizi mluvit, samozřejmě ne úplně odborně, ale zároveň o ní mluví jako o něčem, co jim vlastně tak trošku patří.

Ta televize samozřejmě je nějak navázána na politické prostředí, už protože politické prostředí ji stvořilo prostřednictvím zákona o České televizi. A samozřejmě, že v tom politickém prostředí se volí třeba i dohledový orgán veřejnosti, to znamená Rada České televize. Potažmo statní dohledový orgán, to znamená RRTV. Televize je v nějakém politickém prostoru a já cítím, že ti politici čas od času mají tendenci na ni víc sahat a víc si ji přitahovat,“ upozornil Železný.

„Klasický příklad je to, co naznačují někteří politici z hnutí ANO, kteří sice říkají, že ji nechtějí zestátnit, ale zároveň říkají, že by financována měla být úplně jinak než teď. Teď – navíc po strašně dlouhém procesu – byly zvýšeny koncesionářské poplatky, a ti politici z hnutí ANO říkají: ne. Chtějí, aby to bylo navázáno na státní rozpočet. Podle mého názoru, jakmile je veřejnoprávní televize navázána přímo na státní rozpočet, není to už veřejnoprávní televize. Je to státní televize. A pak dochází k maďarizaci nebo ke slovakizaci té televize. A to snad proboha nikdo nechceme. Toho se bojím,“ dodal kriticky k výrokům zástupců současné opozici.