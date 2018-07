Jan Hřebejk: Babišova vláda se opírá o hlupáky

Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek se vyjádřil ke včerejšímu dění ve Sněmovně. Je to prý po ránu ještě horší, než si myslel. A připomněl Čechům genocidu, na kterou podle něj zapomněli. A co Jan? Nikoli Jan Tleskač, ale režisér Jan Hřebejk. I ten jde s kůží na trh.

„Tak je to po ránu ještě horší, než jsem si myslel. Mimo sněmovní bublinu je to většině lidem úplně jedno, Zaorálek i Stropnický se ráno normálně podívali do zrcadla a nic se jim nestalo, primas český kardinál Duka si myslí, že největším problémem ČR je hloupá divadelní hra a šéfredaktor Respektu se diví, že někdo mluví o 2. republice. Teď už tomu aspoň rozumím, že to vlastně ani jinak dopadnout nemohlo. Je třeba vydržet a nevzdát to!“ burcuje Ženíšek „topkaře“ na svém oficiálním profilu na facebooku.

Ženíšek se podivuje nad tím, že se Martinu Stropnickému nebo Lubomíru Zaorálkovi, kteří vládu podpořili, neudělalo ráno při pohledu do zrcadla špatně. Přibalil rovnou i kardinála Duku, jehož největší starostí je prý vulgární divadelní hra.

Ke vznikající vládě se vyjádřil i režisér Jan Hřebejk, a ne jednou – dokonce třikrát! Využil k tomu svůj twitter. „Důvěra této vlády se naštěstí neopírá o ruské tanky, ale o hlupáky a otroky. A to nemůže vydržet dlouho. Doufejme a pamatujme si je,“ vyzývá Hřebejk.

Anketa Máte radost, že vláda Andreje Babiše získala důvěru Poslanecké sněmovny? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 4418 lidí

Vrátil také Jiřímu Ovčáčkovi jeho výrok o „nenávistné patologické sedlině“. Souhlasil rovněž s výrokem poslankyně ODS Miroslavy Němcové, která těm poslancům, kteří vládu podpořili, vzkázala, že budou navěky zapsáni v historii.

Psali jsme: Analytik: „Polibte mi všichni pr...“, mohl klidně předložit Babiš Sněmovně. Nikdo by si toho ani nevšiml Ozval se Jiří Drahoš! Pavel Šafr vyhrožuje. Peszynski se vyjádřil. A jak to, že se řvalo přímo před Sněmovnou? Kdopak se to koukal na fotbal? FOTO ze včerejší sněmovny Strach z komunistů se rozšířil až za kanál. „Čeští komunisté se vrací do vlády,“ píše britský deník

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak