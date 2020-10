Jan Kraus: Moravec, to je úchylný. Xaver na svém místě. Info z ČT, které mi neotiskli

S Janem Krausem probral Luboš Xaver Veselý ČT do detailu. Jak na veřejnoprávní televizi moderátor Uvolněte se, prosím, skončil, jak „znesvětili newsroom České televize“, proč lidé nechtějí platit koncesionářské poplatky, proč by se v neděli v poledne neměl vysílat Václav Moravec nebo naopak proč je dobře, že Xaver je v Radě ČT. Kraus potvrdil, že by klidně zopakoval incident, kdy Barboře Tachecí odešel i s diktafonem. „Já, když mi někdo lže do ksichtu, tak hlavní síly soustředím na to, abych ho nezabil,“ pravil moderátor. A i pražští novináři od něho dostali svůj díl kritiky.

reklama

Přes přípravu na pořady se Kraus dostal k tématu kontextu, který se podle něho vytrácí a nezvládají ho zejména novináři. „To je součást toho pádu žurnalistiky. Oni už nejsou schopní souvislost tak hlídat a uvádět toho čtenáře do kontextu, jak bylo zvykem,“ mínila hvězda Primy. Dodal, že narozdíl od moderátorů, novináři neukazují „ksicht“, takže jim nikdo na ulici neřekne „to byl ty, ty blboune“, když něco napíší. Anketa Máte důvěru v Romana Prymulu? (Ptáme se od 12.10.2020) Ano 52% Ne 48% hlasovalo: 976 lidí

Postěžoval si, že když novinář napíše něco, co si vymyslí, tak druhý den vyjde oprava, i když už článek napáchal katastrofu, a když se člověk začne soudit a narazí na soudce „který si cení lidský život na víc než 100 000 Kč“, tak noviny dostanou pokutu, kterou zaplatí vydavatel. Ne novinář. „To je jedna z nejlíp umístěných profesí, co se týká zodpovědnosti, v poměru k tomu, jak ovlivňujou společnost. Tu společnost ovlivňují pořád, i když upadly ty noviny, Facebook a weby, ale zodpovědnost nemají žádnou,“ zhodnotil novináře. Prohlásil, že 60 % Čechů nedůvěřuje médiím a že se jim nediví. Některým médiím věří více a pak má „ta ostatní“. „Tam si to musíte dostudovávat sám. Je-li kde, je-li jak a rozumíte-li tomu.“

Novináři tu dle Krause vybudovali falešné modly pokory a laskavého humoru: „To stačí, když sportovec je úspěšnej, mladej, přijde novinář, dá mu rozhovor, dobrý. Přijde druhej novinář, mladej úspěšnej sportovec mu řekne: Teď mi dej pokoj, a druhej den je článek, že zpychnul už po prvním závodě. Ta osobní vazba v naší osadě vždycky hraje dominantní roli a ta pokora se tady interpretuje úplně falešně. Tady pořád dostáváte defenzivní instrukce, abyste byl pokornej, hlavně buď zticha. Je tam kus toho komunismu, hlavně se, soudruhu, soustřeď na kolektiv, naše výsledky, naše brigáda socialistické práce, o to v životě jde.“ Doplnil, že situace je už tedy lepší jak za komunismu.

Fotogalerie: - Stop ázerbájdžánské agresi

Na Xaverovo přání zazněla i historka o České televizi, jak „znesvětili newsroom České televize“ v pořadu Dvaadvacítka a byli následně vyhozeni. Kraus uvedl, že k znesvěcení došlo ve skeči nazvaném „Honička“, kde na protivnou učitelku asi 10letý chlapec udělá masturbační gesto. Následuje série obrazů, jak se kázeňský prohřešek řeší v rodině a jak jde chlapeček k soudu. „Končí to tím, že jsou zprávy České televize v newsroomu, kde je zpravodaj, taky neslyšíme, jenom hudba, a říká, že tenhleten chlapeček a ukáže se vedle něj fotka toho chlapečka se záběrem, jak udělal tohle gesto a že byl odsouzenej, na to skončí ta znělka, ty zprávy, ten zpravodaj se zvedne, odchází a je od pasu dolu nahej,“ popsal Kraus v krátkosti scénku, která je dostala z vysílání ČT.

Jan Kraus předvádí zmíněné sprosté gesto

Kvůli autenticitě točili ve skutečných prostorách newsroomu ČT. „Musím říct, že ten současný ředitel, pan Šámal, kterej je tam asi 50 let, to byl on, kterej řekl, že jsme to znesvětili. A já jsem tenkrát říkal, my jsme to nemohli znesvětit, protože ta cimra nikdy nebyla vysvěcená. Z toho vidíte deformovaný pohled na svět, jak humoru, tak zpravodajství. Do naší cimřičky nesmí nikdo chodit dělat legrandy, protože my zde děláme svaté zpravodajství,“ zaklepal si Kraus na čelo nad absurditou.

Dále se Xaver Veselý ptal na incident s Barborou Tachecí, které rozčílený Kraus zmizel ze studia i s diktafonem.

Psali jsme: Kecáte blbosti a lžete! Jan Kraus tentokrát už odešel ze studia. Stačila jedna věta

„Že už by se vám to dneska nestalo?“ vyzvídal Xaver, ale Kraus odpověděl krátce: „Stalo“ a dodal: „Já když mi někdo lže do ksichtu, tak hlavní síly soustředím na to, abych ho nezabil.“ Xaver řekl, že si myslel, že už se moderátor nad tyto věci povznesl, ale Kraus mínil, že nesmí dojít ke „zločinné konspiraci“. Omyly jsou jedna věc, ale když mu někdo podkládá nějaké chování a úmysly, tak to není přípustné, vysvětlil. „To je jako ta moje autonehoda slavná. Oni vám vytvoří celý příběh. Já měl autonehodu, kterou jsem neměl. Si vymyslel tady Super.cz Seznamu, jejich známej plátek, David Zápal, o mně. Vymyslel si celou story, jak jsem měl autonehodu.“ A doplnil, že pak u soudu vysoudil peníze a omluvu, která na serveru visela.

Padla i poklona od Krause Xaverovi, když moderátor uvedl, proč přijal pozvání do pořadu. „Já si myslím, že vy jste ve svém oboru a ve svém žánru profesionál. Oni vás haní, tihle mudrolíni, ale oni vás haní za něco, co ze všech stran mi radí, abych dělal já. Abych neskákal do řeči, byl uctivej, hodnej, laskavej. To jste vy. Vy děláte bezkonfliktní rozhovory, to je žánr, ale ctíte to, že si zvete lidi ze všech různejch názorovejch spekter, protože si to můžete dovolit, protože s nimi nemáte konfliktní rozhovory, což je správné.“ Konstatoval, že se prostě jedná o jiný žánr než např. jeho talkshow. I Xaver polichotil Krausovi, že je jediný moderátor, na jehož pořad se dívá kvůli moderátorovi, ne kvůli hostům.

Naopak Kraus odsoudil úroveň kvalifikace v televizích v Česku. „Tady je FAMU, DAMU, JAMU, AMU. Všichni se učej filmovou tvorbu, světovou kinematografii, spíš se učí bejt filozofama a tvorbu, kterou třeba celej život dělat nebudou, protože film je drahej, a televizí se vždycky pohrdalo,“ uvedl jako důvod, proč podle něho kvalifikace v televizích jde dolů. Moderátoři si kvalitu své práce zjistí, ti okolo ovšem asi ne.

Psali jsme: Železný z ČT si stěžoval na stížnost. Odpověď ho nepobaví Zásadní dopis do ČT. Zvrat v kauze „udání“, Lidic a Wollnera? Přeživší žena se důrazně ohradila Poplach na ČT? Dobrovolnost poplatků: ANO neříká ne. Bude veselo Xaver o Čtvrtníčkovi. Vážné. „Nejdřív jsem myslel, že jde o vtip, ale...“

Moderátor také Krause vyzpovídal ohledně jeho odchodu z České televize, u kterého Kraus tvrdil, že to bylo kvůli cenzuře. „Oni se mnou začali takové cvičení, jak mi to znechutit. Takže mi snížili honorář, to byla ekonomická krize. Já jsem se ptal, jestli si snížili platy, on mi řekl, že o tom uvažujou. Ale u mě už to bylo rozhodnutý,“ uvedl jednu část.

„A pak tam byl ten odstavec, který jsem dal všem novinářům a žádný ho neotiskl. Nikdy ho neotiskli novináři. Protože oni mají v Český hodně kamarádů. Ty rodiny v Praze, to je všechno propletený, je to trochu skladiště pražských novinářů nebo jejich rodin a příbuzných, maminek a strýčků. Já tam měl odstavec, nově daný paní ředitelkou Fričovou, do té doby kdysi mojí kolegyní a spolupracovnicí, pak si zřejmě řekla, že mě převychová. Že budu hlásit hosty 14 dní dopředu i okruhy témat,“ doplnil Kraus.

Z řad publika přišla podpora Krausovi kandidatury na prezidenta ČR, což moderátor rezolutně odmítl, protože si by si tím prý jednak zničil život a dodal, že na oficiální funkci se nehodí. „Já jsem šťastenj, jak žiju, kdybyste mě chtěl hodně potrestat, tak byste ze mě udělal prezidenta. Byl bych zoufalej,“ prohlásil.

Také ocenil, že je Xaver v Radě ČT, a nechápal, proč proti němu byl takový odpor. To, že má jiné názory, je podle něho o to větší důvod, aby v Radě usednul. Radní se tedy zeptal na koncesionářské poplatky. „Většina lidí bude vždycky pro to to zrušit. Bodejť, to jsou peníze, u kterejch maj lidi pocit, že jsou zbytečný na placení. Druhá věc, dlouho to tak nebylo. Bylo to potřeba z jednoho prostého důvodu, že to garantovalo tu výrobu, kterou komerční televize nezastanou. Ale když jste u koncesionářského poplatku. Česká televize je pro mě jen jeden problém. Dramatická, hraná tvorba, animovaná, dokumenty, v pořádku. To je skutečně alternativa ke komerčním televizím. Seriály jsou jiný než komerční televize. Řada látek má jinou dramatickou, kulturní hodnotu. Ale problém je zpravodajství. Oddělte to zpravodajství od ČT,“ vyjádřil se Kraus.

Fotogalerie: - Vlajka vzhůru letí

Navrhl, aby ČT měla nějaké jednoduché zprávy. Role ČT v této oblasti už podle něho není tak důležitá, jako v době, kdy se musela hlídat vyváženost mezi názorovými proudy. „Aby se nezmocnil jeden názorový proud celého mainstreamu, to se stejně stalo a Česká televize a Český rozhlas mají takový veřejnoprávní politický názor,“ mínil Kraus. Zpravodajství ČT je podle něj drahé, přefinancované a vyváženost vzhledem k různorodosti pramenů není třeba hlídat.

S ČT měl Kraus další problém: „Podívejte se, co je za nemravnost, že politická diskuse s panem Moravcem je v neděli v poledne. To je z 90. let. Já jsem proti tomu, aby tam byla politická diskuse, ale bohoslužba taky ne. To ať si daj v deset, bohoslužbu. A v poledne ať dají něco, co je na nedělní poledne. Politická diskuse ať je večer v půl desáté.“ Také mu vadí formát pořadu, ve kterém jsou v podstatě jen politici, podle něj by se měli zúčastnit i komentátoři, protože takto si jen politici opakují volební floskule. „Nelze se jim divit, ale v neděli v poledne je to úplně úchylný,“ pravil.

Psali jsme: Čím víc nakažených, tím líp. Nemocnice plné zbytečně! Epidemiolog u Xavera Dan Landa: Covid páchne. Blbečkové, už nemáte nic, vysmějou se borci, co nás ničej Šéf ČT dostal novou funkci. Radní Šarapatka je v eufórii a radostně kope kolem sebe: Xaver, Lipovská, Matocha... Tři čtvrtě milionu, to by bylo řízků v menze... Stanař se u Xavera zasnil nad cenou hejtmanského večírku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.