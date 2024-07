Jan Schneider: Většina politiků z Fialovy vlády by dala přednost úspěšnému atentátu na Trumpa

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16219 lidí



Zajímavé je podle něj především to, jaké malé zranění během střelby Trump utrpěl, přestože mohl atentát na něj dopadnout tragicky. U některých Američanů to podle Schneidera může evokovat, že šlo o „boží vůli“. „Skutečnosti to až k tomu vede, protože ta shoda okolností, proč nebyl zasažen, je naprosto neuvěřitelná a klíčová. V takovém národě, jako je Amerika, kde hodně věří všelijakým mýtům, pohádkám a jsou hodně nábožensky založení, tak být Bidenem, tak to okamžitě složím, protože nemám šanci proti takovému člověku, na kterého vlastně ‚ukázal Boží prst‘,“ zmínil.



Kromě toho, že by podle Schneidera mohla do amerických prezidentských voleb promluvit víra Američanů, tu pak je otázka samotného zabezpečení Trumpova mítinku. Podivné podle něj je, že bezpečnostní složky nevyužily k zajištění lokality drony. „To pokládám za nevysvětlitelnou okolnost. Ten dron by okamžitě toho atentátníka lokalizoval a k ničemu takovému by nesmělo dojít. Ta opatření ochranky jsou nesmírně drahá, a když si porovnáte oproti tomu několikadolarovou investici do dronu, tak to nedává dobré vysvětlení,“ upozornil.

Dále jmenoval, že na atentátníka na místě mnozí návštěvníci Trumpova mítinku upozorňovali ochranku již minuty před střelbou. „Ta ochranka o něm věděla a zastřelila jej několik vteřin potom, co střílel. Čili bezprostředně potom. Tam ta prodleva mezi jeho střelbou a jeho zastřelením byla skutečně minimální.“



Někdejší zpravodajec BIS Jan Schneider také následně okomentoval reakce české politické reprezentace. „To dvojí hodnocení atentátu na pana Fica a na pana Trumpa je diametrálně rozlišné. Nicméně musím dodat, že já těm naši politikům nevěřím ani to jejich rozhořčení nad atentátem na Trumpa, protože si myslím, že většina z nich, z té vlády, by dala přednost tomu, aby byl ten atentát zakončen úspěšně,“ zaznělo.



Hodnotí, že Trump ukázal, že je v nesmírně dobré kondici, jelikož reagovat po postřelení gestem jako on, by podle bezpečnostního analytika jen tak někdo nezvládl. „Když to porovnáme s kondicí starce Bidena, kterého mi je – musím říct – líto. Starého člověka by neměli trápit…,“ pronesl, že by současný prezident USA už ani „neměl mít řidičák“.

Kdo je atentátníkem, by pak prý veřejnost vědět nemusela. „Tvrdím mnoho let, že je atentátníkům třeba upřít jména a tvář,“ řekl analytik s tím, že zveřejnění jména útočníka jej proslaví a vznikne i riziko ze strany fanatiků pro jeho rodinu, která s jeho útokem nemusí mít vůbec co dočinění. „To jméno a tvář potřebují trestněprávní orgány pro vyšetřování a já nevím, k čemu to těm lidem je,“ řekl.



Kromě atentátu na Trumpa Schneider zhodnotil též výsledky summitu NATO. Nakolik byl prospěšný pro napadenou Ukrajinu, se podle něj i přes pochvalná slova jejího prezidenta Volodymyra Zelenského hodnotí těžko. „Myslím, že Zelenskyj je už brán jako poměrně otravný žebrák, který neustále něco požaduje a chová se poměrně neurvale,“ zmínil, že ukrajinskému prezidentovi se nemusela dostat na summitu taková pozornost, jak on sám zpětně tvrdí.



Hlavním motivem summitu NATO mělo být „hromadné pozorování“ současného amerického prezidenta Joea Bidena. Spojenci podle mínění analytika chtěli skrze účast na summitu zjistit, jak na tom Biden je a co od něj čekat. „Myslím, že ty delegace tam jely zkoumat to celé prostředí a atmosféru,“ pronesl.

Ukrajině podle něj hrozí, že ji Západ „odstřihne a pověsí Rusům na krk“, jelikož prý ví, že „nejhorší je mít zhroucený stát na svých hranicích“. Může tak podle něj nastat varianta, že Rusové budou muset zemi nakonec ze svých zdrojů obnovit, aby se z ní „nestal druhý Irák“.



Delegace včetně té české v čele s prezidentem Petrem Pavlem si podle něj „umetají cestu k Trumpovi i skrze návštěvu The Heritage Foundation – konzervativního think-tanku, který má blízko právě k americkému exprezidentovi. „Asi tu situaci velmi realisticky vyhodnotily,“ shrnul krok části delegací a českého prezidenta Petra Pavla bezpečnostní analytik.

Celé video můžete zhlédnout zde: