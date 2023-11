Jana Černochová naštvaná. Proč to v ČT říkáte? Zkouší nový trik, aby na obranu šla dvě procenta

reklama

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) na se sociální síti X ohradila vůči jednomu z titulků České televize. „To fakt ČT soupeří s bulvárem? Proč tady zase vytváříte v lidech nejistotu a neinformujete objektivně?“ ptala se ministryně.

Česko možná nesplní závazek dvou procent HDP na obranu". Článek s tímto titulkem informuje o možném problému České republiky při plnění svého závazku vůči NATO ohledně výdajů na obranu, kdy ministerstvo obrany vyjádřilo své obavy, že z prokazatelně obranných výdajů ve výši 2 % HDP může být těžké dosáhnout. Sankce za nesplnění závazku nehrozí.

ČT24 uvedla, že česká vláda v roce 2024 plánuje na obranu vydat 160 miliard, což je o 48 miliard více než v letošním roce. Ze 160 miliard na obranu má však přes 8,5 miliardy směřovat jiným institucím, jako je například Správa státních hmotných rezerv, ministerstvo dopravy nebo Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Česká televize dále uvedla, že i ministryně Černochová si není jistá, zda všechny tyto výdaje budou Severoatlantickou aliancí uznány jako výdaje související s obranou státu. „My se, přiznávám, vlastně poprvé budeme o něco takového pokoušet. A uvidíme v tom příštím roce,“ citovala ČT24 ministryni obrany.

Černochová se na sociální síti vyslovila i vůči této formulaci. Zdůraznila, že to není o ní, nýbrž o úřednících NATO, zda uznají tento způsob alokace finančních prostředků jako adekvátní výdaje na obranu státu, ale že jiné státy tohoto způsobu též využívají. „Žádný ministr obrany nikdy nezkusil uplatnit započet obranných výdajů z jiných resortů. Jiné státy to dávno dělají. Děláme to tedy jako ČR prvně a není to o Černochové, ale o úřednících v NATO, jestli to uznají i naší zemi. Bylo by špatně to alespoň nezkusit,“ napsala na X.

To je zase titulek… ??To fakt ČT soupeří s bulvárem? Proč tady zase vytváříte v lidech nejistotu a neinformujete objektivně?

Žádný ministr obrany nikdy nezkusil uplatnit započet obranných výdajů z jiných rezortů. Jiné státy to dávno dělají. Děláme to tedy jako ČR prvně a není to… — Jana Černochová (@jana_cernochova) November 19, 2023

V závěru dodala, že těch dvou procent určitě dosaženo bude. „2 % to rozhodně budou, projektů máme dost,“ sdělila Černochová.

