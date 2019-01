Jaromír Soukup svlečen Fridrichovou? Nové drby. Někdo mluvil

Nedělní 168 hodin Nory Fridrichové namířilo reflektor pozornosti mediálního mainstreamu k finančním problémům mediálního impéria Jaromíra Soukupa. A když ředitel a moderátor TV Barrandov odpověděl připomenutím, kdo financuje Noru Fridrichovou, přešel souboj do dalšího kola. V čele tentokrát stojí Forum24.cz Pavla Šafra.

Nedělní publicistický týdeník z Kavčích hor se zabýval dluhy Soukupových firem. Oblíbený cifršpión veřejnoprávních investigativců, Ladislav Mejzlík z VŠE, tam nad výsledovkami skepticky rozebíral finanční kondici Soukupových firem. Upozorňoval zejména na výrazné zadlužení.

Forum24.cz informaci následně rozvinulo spekulací, zda Soukupova TV Barrandov skončí v konkurzu. Ozval se i sám Jaromír Soukup. Ten ve svém pravidelném pořadu Moje zprávy objasnil Noře Fridrichové po lopatě vysvětlil, jaký je rozdíl mezi financováním veřejnoprávní a soukromé televize. Nakonec dospěl k závěru, že by veřejnoprávní divě prospěl kurs ekonomie, který jí také zakoupil.

„Konečně si mě včera totiž vzala do huby Česká televize. A jak už tak bývá jejím zvykem, opět spatlala jabka s hruškama a švestky s meruňkama, aby výsledek byl, jakej voni chtějí,“ pravil Soukup.

Podle něj jsou redaktoři ČT už zcela odtrženi od ekonomické reality země. Prostě proto, že na jejich platy každý rok chodí peníze od koncesionářů, a to v takovém množství, že na Kavčích horách ani nevědí, co s nimi.

Soukromé televize, které tento zákonem garantovaný zdroj financování nemají, si musí peníze obstarávat jinak. A bankovní úvěr je podle něj v normálním ekonomickém světě za okny Kavčích hor obvyklým způsobem, jak si peníze obstarat. Pokud by to tak nebylo, zkolabovalo by celé bankovnictví.

„„Takže Noro, skoč si, prosimtě, někam do školy a nauč se základní ekonomický poučky, než to ve jménu té pravdy a lásky začneš používat. Bude to lepší, já ti věřím, třeba pochopíš první lekci,“ uzavřel ekonomickou lekci.

Když už tedy Česká televize nemá na to, aby si ze svých miliard zaplatila skutečné odborníky, a místo toho zaměstnává lidi jako je Fridrichová nebo Luboš Rosí, doporučil aspoň, aby si tito moderátoři rozšířili vzdělání. Noře Fridrichové tak na e-mail poslal poukázku na kurs financí a controllingu.

„Nejdřív si udělejte pořádek v tý svý hnusný, zatuchlý instituci a zeptejte se toho pana Dvořáka. Možná by stálo za to, kdybyste si nejdřív zametli před vlastním prahem, než budete někoho poučovat a pomlouvat,“ uzavřel téma ve svém pořadu.

Odpověď přišla ze serveru Forum24.cz Pavla Šafra, konkrétně od redaktora Viléma Bessera. Ten na základě „informací deníku FORUM 24“ napsal, že ačkoliv jsou jeho firmy v červených číslech, sebe ředitel Soukup rozhodně neodbývá.

Původně to prý vypadalo, že Soukupova invaze na televizní obrazovku, kterou často jeho pořady okupují celý večer od osmi až do půlnoci, má ekonomické důvody. Barrandov totiž prý viditelně šetří, což je vidět na úrovni každého z jeho pořadů. „Utáhnout opasek si dokonce musel i Honza Musil, který si jinak jako jediný může u Soukupa dovolit téměř vše, nejen proto, že pouze jeho vylhané emotivní show vykazují alespoň nějakou sledovanost,“ píše Šafrův redaktor.

Když se v programovém schématu objevilo celkem jedenáct pořadů, moderovaných Soukupem osobně, předpokládali prý lidé, kteří znají Soukupovo ředitelské chování, že se jedná o další z jeho záchvatů šetřivosti. „Kdo prošel Barrandovem nebo vydavatelstvím Empresa Media, zná platební morálku Soukupových firem a třeba i z vlastní zkušenosti pamatuje momenty, kdy na svou mzdu musel čekat několik měsíců po výplatním termínu,“ dodává k tomu Besser. Kdo si prý přišel o své peníze říci, odcházel s hodinovou výpovědí.

Dnes se podle Bessera ukazuje, že tentokrát nejde jen o proslulou Soukupovu lakotu, ale o skutečné existenční problémy jeho firem. A o to více prý zaráží informace, které Forum24.cz zjistilo o tom, jak se vyplácí sám ředitel Soukup.

„Jeden zdroj deníku FORUM 24 hovoří o 8,5 milionech měsíčně v době, kdy Soukup uváděl devět pořadů, druhý zdroj zmiňuje částku 300 tisíc za každý díl pořadu, který nese jméno majitele televize ,“ prozrazuje Besser.

Pro věřitele, kterým Soukupovy firmy visí stovky milionů, se prý bude jednat o bezesporu zajímavou zprávu. Besser následně spekuluje, že v důsledku ztráty trpělivosti věřitelů mohou Soukupovy firmy skončit v konkurzu.

Úvahu Besser zakončil poznámkou, že čínští investoři, které k Soukupovi přivedl Jaroslav Tvrdík, asi očekávají, že jim Soukup své dluhy splatí „jinak“. S tím prý může souviset i Soukupův pokus vstoupit do politiky.

autor: jav