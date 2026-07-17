Jde o volby. Trump obvinil Čínu, jenže důvod může být úplně jiný

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Trump tvrdí, že Čína získala data o 200 milionech voličů.
„Při projevu v prime-time vysílacím čase z Bílého domu Trump uvedl, že čínská vláda ukradla 220 milionů voličských záznamů, včetně jmen, adres a dalších citlivých údajů, což je ‚považováno za největší kompromitaci volebních dat v historii‘,“ napsala k tématu agentura Bloomberg.
President Donald Trump accused China of interfering with US elections in 2020, threatening to upend ties with the world’s second-biggest economy as he focuses on securing a victory in the midterms in November.— Bloomberg (@business) July 17, 2026
Speaking in a prime-time address from the White House, Trump said the… pic.twitter.com/wOvjGvxExs
Peking to popřel.
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V roce 2020 Trump prohlásil, že čínští hackeři pracovali i ve prospěch Joea Bidena, s nímž Trump prohrál předchozí prezidentské volby. Svou tehdejší prohru však dosud neuznal.
Tajné služby v roce 2021 možné vměšování do voleb prověřovaly a nepotvrdily.
„Poté, co v roce 2025 uvalil na Čínu trojciferná cla, Trump v říjnu loňského roku ustoupil kvůli obavám, že odvetná opatření Pekingu na vývoz kovů vzácných zemin by mohla brzdit americký průmysl. Si Ťin-pching v květnu přivítal Trumpa na velkolepé státní návštěvě, během níž Trump zmírnil spory ohledně Tchaj-wanu a nazval Si Ťin-pchinga ‚přítelem‘,“ připomněla agentura Reuters.
Trump také na oplátku pozval Si Ťin-pchinga na návštěvu Washingtonu 24. září a dal najevo, že zvažuje účast na summitu Asijsko-pacifické hospodářské spolupráce v listopadu v čínském Šen-čenu. Čína však cestu prezidenta do USA oficiálně nepotvrdila.
Televize CBS News označila Trumpovo tvrzení za zavádějící. Z jednoduchého důvodu.
„Například Severní Karolína a Ohio zveřejňují své voličské soubory online zdarma. V některých státech jsou tyto seznamy k dispozici k nákupu pro politické kampaně a strany,“ uvedla CBS News.
President Trump says documents reviewed by White House officials show that "starting in the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history."— CBS News (@CBSNews) July 17, 2026
220 million U.S. voter files containing… pic.twitter.com/RUOpirgZrY
Agentura Reuters však také upozornila, že Trump možná nemluvil ani tak k Číně jako spíš ke svým voličům, kteří v listopadu půjdou k volbám do Kongresu USA.
„Prezident Trump používá falešné tvrzení o čínském vměšování, aby donutil Kongres schválit legislativu omezující přístup k hlasování,“ řekla Mira Rapp-Hooperová, bývalá vedoucí ředitelka pro východní Asii v Radě národní bezpečnosti Bílého domu.
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