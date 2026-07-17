Jde o volby. Trump obvinil Čínu, jenže důvod může být úplně jiný

17.07.2026 15:40 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Donald Trump zasadil slovní úder Číně. Ostrý úder. Podle agentury Reuters tím může Trump ohrozit křehkou rovnováhu, která momentálně panuje mezi oběma světovými velmocemi. Prý ji může ohrozit, i když svým slovním kopancem zasazeným Číně promlouval spíš k voličům než ke komunistickým vládcům v Pekingu.

Jde o volby. Trump obvinil Čínu, jenže důvod může být úplně jiný
Foto: Repro Youtube
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Americký prezident Donald Trump obvinil čínskou vládu, že se vměšuje do amerických voleb. Agentura Reuters upozornila, že stávající slovní útok 47. prezidenta USA může ohrozit stávající úroveň vztahů mezi světovými velmocemi. Pouhé dva měsíce před plánovaným summitem ve Washingtonu.

Trump tvrdí, že Čína získala data o 200 milionech voličů.

„Při projevu v prime-time vysílacím čase z Bílého domu Trump uvedl, že čínská vláda ukradla 220 milionů voličských záznamů, včetně jmen, adres a dalších citlivých údajů, což je ‚považováno za největší kompromitaci volebních dat v historii‘,“ napsala k tématu agentura Bloomberg.

 

Peking to popřel.

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„Čína nikdy nezasahovala a nikdy nebude zasahovat do prezidentských voleb v USA,“ zaznělo z čínského velvyslanectví ve Washingtonu.

V roce 2020 Trump prohlásil, že čínští hackeři pracovali i ve prospěch Joea Bidena, s nímž Trump prohrál předchozí prezidentské volby. Svou tehdejší prohru však dosud neuznal.

Tajné služby v roce 2021 možné vměšování do voleb prověřovaly a nepotvrdily.

„Poté, co v roce 2025 uvalil na Čínu trojciferná cla, Trump v říjnu loňského roku ustoupil kvůli obavám, že odvetná opatření Pekingu na vývoz kovů vzácných zemin by mohla brzdit americký průmysl. Si Ťin-pching v květnu přivítal Trumpa na velkolepé státní návštěvě, během níž Trump zmírnil spory ohledně Tchaj-wanu a nazval Si Ťin-pchinga ‚přítelem‘,“ připomněla agentura Reuters.

Trump také na oplátku pozval Si Ťin-pchinga na návštěvu Washingtonu 24. září a dal najevo, že zvažuje účast na summitu Asijsko-pacifické hospodářské spolupráce v listopadu v čínském Šen-čenu. Čína však cestu prezidenta do USA oficiálně nepotvrdila.

Televize CBS News označila Trumpovo tvrzení za zavádějící. Z jednoduchého důvodu.

„Například Severní Karolína a Ohio zveřejňují své voličské soubory online zdarma. V některých státech jsou tyto seznamy k dispozici k nákupu pro politické kampaně a strany,“ uvedla CBS News.

 

Agentura Reuters však také upozornila, že Trump možná nemluvil ani tak k Číně jako spíš ke svým voličům, kteří v listopadu půjdou k volbám do Kongresu USA.

„Prezident Trump používá falešné tvrzení o čínském vměšování, aby donutil Kongres schválit legislativu omezující přístup k hlasování,“ řekla Mira Rapp-Hooperová, bývalá vedoucí ředitelka pro východní Asii v Radě národní bezpečnosti Bílého domu.

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Článek obsahuje štítky

Biden , Čína , demokracie , USA , volby , zahraničí , Bloomberg , Reuters , Trump , CBS News

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