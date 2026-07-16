Posílí Babišovi spojenci? Velká hra v Evropském parlamentu

16.07.2026 13:11 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Zdá se, že v Evropském parlamentu se rozjíždí hra o trůny. Obrazně řečeno. Nepůjde přitom o nic menšího než o potvrzení starých spojenectví, nebo jejich přetrhání a navázání nových. Možná i s frakcí Patrioti pro Evropu, který spoluzakládal i český premiér Andrej Babiš.

Posílí Babišovi spojenci? Velká hra v Evropském parlamentu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Zasedací sál Evropského parlamentu

O létu se často mluví jako o „okurkové sezóně“, ve které se toho zpravidla moc neděje. Pokud nepočítáme opravy silnic a dopravní uzavírky, s nimiž se potýká každé léto nejen Česko, ale i mnoho dalších zemí.

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Jenže letošní léto bude podle všeho jiné. Už kvůli summitu NATO v Ankaře, kde rozvířil vody americký prezident Donald Trump, který vynadal Španělům, Dánům a podle prezidenta Petra Pavla nepřímo i Čechům.

Server Politico tvrdí, že v Evropském parlamentu bude horko, i pokud by Donald Trump po zbytek léta neřekl ani slovo. V Evropském parlamentu se prý totiž očekávají politické otřesy.

„Boj o vedoucí posty v Evropském parlamentu prověří staré dohody a přetvoří spojenectví na nadcházející dva roky,“ napsal server Politico. Ve hře prý budou posty 14 místopředsedů, 26 předsedů výborů a 78 místopředsedů. Na konci tohoto zápasu bude podle serveru Politico jasnější, zda v Evropském parlamentu posílí pravicové strany, ale také „krajně pravicové strany“.

Většina zákonodárců předpokládá, že předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola bude usilovat o třetí funkční období, a ostatní političtí hráči podle toho šikují své síly. Řeč je především o Evropské lidové straně (EPP), liberálech z frakce Renew, o socialistech, mezi které patří Metsola, ale půjde také o to, co budou dělat Patrioti pro Evropu, jejichž frakci spoluzakládal i premiér České republiky Andrej Babiš.

Patrioti pro Evropu jsou třetí největší skupinou v Parlamentu, přesto nemají žádné místopředsedy europarlamentu, předsedy výborů ani jejich místopředsedy. A sami Patrioti dávají najevo, že se na chodu Evropského parlamentu chtějí podílet a chtějí ho ovlivňovat.

A podle některých zástupců Evropské lidové strany, kteří však se serverem Politico hovořili jen pod podmínkou zachování anonymity, mohou Patrioti do jisté míry uspět.

„Pokud požádají pouze o jednoho místopředsedu, je větší šance, že ho získají,“ řekl vysoce postavený zákonodárce EPP. Údajně se nedá očekávat, že zazní nějaký veřejný závazek k podpoře kandidáta Patriotů na post místopředsedy, ale jakási tichá dohoda schovaná v tajném hlasování může být uzavřena.

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„Zdá se, že mnozí členové EPP jsou ochotni formálně spolupracovat s krajní pravicí. Musíme vědět, jaký postoj k tomu zaujímá předsedkyně Metsola,“ uvedl irský liberální europoslanec Barry Andrews, který předsedá výboru pro rozvoj. „Získají tito lidé v parlamentu nejvyšší politické funkce, pokud bude znovu zvolena?“

Jakýkoli kompromis bude pravděpodobně zahrnovat písemné závazky mezi EPP, socialisty a frakcí Renew.

Lídryně strany Renew Valérie Hayerová se nechala slyšet, že každý kandidát na předsedu musí zaručit, že proevropská většina zůstane pohromadě – a že se EPP přestane obracet k pravici při schvalování legislativy.

Jenže Evropská lidová strana se podle všeho bude ohlížet i na posílení vztahů s Latinskou Amerikou. Jde o téma, na kterém mnohým členům EPP hodně záleží.

„Bylo potěšením uzavřít dnešní kulatý stůl EPP v Madridu o posílení vztahů mezi EU a Latinskou Amerikou prostřednictvím obchodních a asociačních dohod. … Obchod není jen o trzích; jde o důvěru, sdílené hodnoty a posílení společenství demokracií na obou stranách Atlantiku,“ nechal se slyšet poslanec EPP Antonio López-Istúriz White.

 

 

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

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https://www.idnes.cz

https://www.politico.eu

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Babiš , EP , EU , Evropský parlament , NATO , USA , x , ANO , EPP , Trump , Latinská Amerika , Politico , Metsola , Renew , Patrioti pro Evropu

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Mgr. Jana Černochová byl položen dotaz

Kolikátí v pořadí jste na summitu NATO mluvili vy?

Opravdu jste mluvili mezi prvními? Vždyť ani za vás jste nedávali do společné obrany ty dvě procenta, což nechápu proč, když pořád mluvíte o obraně jako o absolutní prioritě a podle mě důležitá opravdu je.

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