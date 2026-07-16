Posílí Babišovi spojenci? Velká hra v Evropském parlamentu

O létu se často mluví jako o „okurkové sezóně“, ve které se toho zpravidla moc neděje. Pokud nepočítáme opravy silnic a dopravní uzavírky, s nimiž se potýká každé léto nejen Česko, ale i mnoho dalších zemí.
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Server Politico tvrdí, že v Evropském parlamentu bude horko, i pokud by Donald Trump po zbytek léta neřekl ani slovo. V Evropském parlamentu se prý totiž očekávají politické otřesy.
„Boj o vedoucí posty v Evropském parlamentu prověří staré dohody a přetvoří spojenectví na nadcházející dva roky,“ napsal server Politico. Ve hře prý budou posty 14 místopředsedů, 26 předsedů výborů a 78 místopředsedů. Na konci tohoto zápasu bude podle serveru Politico jasnější, zda v Evropském parlamentu posílí pravicové strany, ale také „krajně pravicové strany“.
Většina zákonodárců předpokládá, že předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola bude usilovat o třetí funkční období, a ostatní političtí hráči podle toho šikují své síly. Řeč je především o Evropské lidové straně (EPP), liberálech z frakce Renew, o socialistech, mezi které patří Metsola, ale půjde také o to, co budou dělat Patrioti pro Evropu, jejichž frakci spoluzakládal i premiér České republiky Andrej Babiš.
Patrioti pro Evropu jsou třetí největší skupinou v Parlamentu, přesto nemají žádné místopředsedy europarlamentu, předsedy výborů ani jejich místopředsedy. A sami Patrioti dávají najevo, že se na chodu Evropského parlamentu chtějí podílet a chtějí ho ovlivňovat.
A podle některých zástupců Evropské lidové strany, kteří však se serverem Politico hovořili jen pod podmínkou zachování anonymity, mohou Patrioti do jisté míry uspět.
„Pokud požádají pouze o jednoho místopředsedu, je větší šance, že ho získají,“ řekl vysoce postavený zákonodárce EPP. Údajně se nedá očekávat, že zazní nějaký veřejný závazek k podpoře kandidáta Patriotů na post místopředsedy, ale jakási tichá dohoda schovaná v tajném hlasování může být uzavřena.
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Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
Jakýkoli kompromis bude pravděpodobně zahrnovat písemné závazky mezi EPP, socialisty a frakcí Renew.
Lídryně strany Renew Valérie Hayerová se nechala slyšet, že každý kandidát na předsedu musí zaručit, že proevropská většina zůstane pohromadě – a že se EPP přestane obracet k pravici při schvalování legislativy.
Jenže Evropská lidová strana se podle všeho bude ohlížet i na posílení vztahů s Latinskou Amerikou. Jde o téma, na kterém mnohým členům EPP hodně záleží.
„Bylo potěšením uzavřít dnešní kulatý stůl EPP v Madridu o posílení vztahů mezi EU a Latinskou Amerikou prostřednictvím obchodních a asociačních dohod. … Obchod není jen o trzích; jde o důvěru, sdílené hodnoty a posílení společenství demokracií na obou stranách Atlantiku,“ nechal se slyšet poslanec EPP Antonio López-Istúriz White.
It was a pleasure to close today’s @EPPGroup roundtable in Madrid on strengthening EU–Latin America relations through trade and association agreements.— Antonio López-Istúriz White (@TonoEPP) July 16, 2026
My sincere thanks to @JorgenWarborn, @ramongilcasares, @borjagimenezl, @PinedoFederico, @Jschamorrog and President Luis Lacalle… pic.twitter.com/PeetCxQvn3
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