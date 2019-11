Je těžké spolupracovat s někým, kdo o vás napíše, že jste kretén, říká Pirát Zandl

Hned v úvodu rozhovoru konstatoval, že velká otevřenost Pirátů, kteří si vyřizují účty na internetových fórech před veřejnosti není cestou do pekel. „Určitě není. Je to součást našeho DNA. My věříme, že lidé by měli mít možnost dozvědět se v podstatě všechno, co se ve straně děje, aby se podle toho mohli rozhodnout,“ podotkl.

Své kolegy však požádal, aby se krotili a nepoužívali v diskusích vulgarity. Používají se prý sice všude, ale na internetovém fóru je to často víc vidět. Zandl to opravdu považuje za přednost Pirátů. Prý mezi sebou nemají žádné zakázané téma, o kterém by se nesmělo mluvit na fórech.

Ale pokud někteří Piráti chtějí vést opravdu ostré diskuse s vulgarismy, měli by tak činit mezi čtyřma očima. Proč? „Je velmi těžké spolupracovat s člověkem, který o vás někdy napsal, že jste kretén,“ dal na vysvětlenou hypotetický příklad Zandl.

Zastal se předsedy poslaneckého klubu Pirátů, jenž čelil nařčení, že údajně šikanoval některé své kolegy. Zandl je rád, že Michálek zůstal místopředsedou strany, i když došlo na pokus o jeho odvolání.

„Já jsem zastával ten názor, že když se snažíte tlačit věci dopředu, tak prostě občas někomu na kuří oko šlápnete. Spíš si myslím, že se ta situace měla řešit před tím, než doběhla sem, protože, jak se ukázalo, se dlouhodobě vědělo, že on je ostřejší na některé lidi, ale rozhodně si nemyslím, že by kvůli tomu měl být odvolán,“ uvedl host.

Pokud jde o pirátskou transparentnost, tak i ta by podle Zandla měla mít své limity. Pokud by např. Piráti vedli koaliční jednání o vládě, asi by ho pak nepopisovali slovo od slova, nýbrž by o jednáních informovali jen v jakémsi shrnutí.

